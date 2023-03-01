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Новости
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В России подросток попытался поджечь военкомат. Его задержали

молотова,коктейль

16-летний гимназист из Кировска Ленинградской области бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата.

Об этом сообщает местное издание 47.ru, сообщает Цензор.НЕТ.

Охранник военкомата позвонил в полицию. Он рассказал, что в дверь бросили "коктейль Молотова", бутылка разбилась, но дверь не загорелась.

Полицейские задержали в ста метрах от учреждения 16-летнего парня. Подросток скрывался за автобусной остановкой, в руках у него была канистра с соляркой. Его доставили в отдел полиции. Известно, что он учится в гимназии №166 в Санкт-Петербурге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подожгли военкомат в Амурской области РФ

Теперь против юноши хотят возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Накануне, 28 февраля, суд в Петербурге направил в СИЗО на два месяца аспиранта университета имени Алферова Владимира Миронова. Его обвиняют в хулиганстве и так называемой "дискредитации" армии РФ. Следствие считает, что в ночь на 26 февраля Миронов разбил окна у здания военного комиссариата Выборгского района, а также оставил на стенах антивоенные надписи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России за последние двое суток пытались поджечь военкоматы в трех разных регионах. ФОТО

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Я так розумію, судячи по відео, приховують, що кацапи вміють жрати бліни не з лопати?
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01.03.2023 13:42 Ответить
Спамеров сразу репортируйте в YouTube.
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01.03.2023 14:00 Ответить
Кацап?
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01.03.2023 14:00 Ответить
Хароший мальчік хоч і кацапеня
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01.03.2023 13:58 Ответить
"Підліток ховався за автобусною зупинкою, в руках у нього була каністра з соляркою"
Кацапські менти пробили чергове дно.
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01.03.2023 14:04 Ответить
 
 