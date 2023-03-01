В России подросток попытался поджечь военкомат. Его задержали

16-летний гимназист из Кировска Ленинградской области бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата.

Об этом сообщает местное издание 47.ru, сообщает Цензор.НЕТ.

Охранник военкомата позвонил в полицию. Он рассказал, что в дверь бросили "коктейль Молотова", бутылка разбилась, но дверь не загорелась.

Полицейские задержали в ста метрах от учреждения 16-летнего парня. Подросток скрывался за автобусной остановкой, в руках у него была канистра с соляркой. Его доставили в отдел полиции. Известно, что он учится в гимназии №166 в Санкт-Петербурге.

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Теперь против юноши хотят возбудить уголовное дело о хулиганстве.

Накануне, 28 февраля, суд в Петербурге направил в СИЗО на два месяца аспиранта университета имени Алферова Владимира Миронова. Его обвиняют в хулиганстве и так называемой "дискредитации" армии РФ. Следствие считает, что в ночь на 26 февраля Миронов разбил окна у здания военного комиссариата Выборгского района, а также оставил на стенах антивоенные надписи.

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