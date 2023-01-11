Неизвестные подожгли военкомат в Амурской области РФ

В поселке Магдагачи Амурской области РФ неизвестный разбил окно и бросил внутрь здания военкомата бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал BAZA.

"Нападению подвергся военный комиссариат на улице Максима Горького в посёлке Магдагачи. Ночью кто-то подошел к зданию, разбил окно и кинул внутрь предположительно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Загорелась оконная рама.

Сторож здания вызвал пожарных и спасатели смогли быстро справиться с огнем, который к тому моменту уже перешел на кабинеты. Поджигателей пока не нашли", - говорится в сообщении.

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