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Неизвестные подожгли военкомат в Амурской области РФ
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В поселке Магдагачи Амурской области РФ неизвестный разбил окно и бросил внутрь здания военкомата бутылку с зажигательной смесью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал BAZA.
"Нападению подвергся военный комиссариат на улице Максима Горького в посёлке Магдагачи. Ночью кто-то подошел к зданию, разбил окно и кинул внутрь предположительно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Загорелась оконная рама.
Сторож здания вызвал пожарных и спасатели смогли быстро справиться с огнем, который к тому моменту уже перешел на кабинеты. Поджигателей пока не нашли", - говорится в сообщении.
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