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Неизвестные подожгли военкомат в Амурской области РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,підпал,військкомат

В поселке Магдагачи Амурской области РФ неизвестный разбил окно и бросил внутрь здания военкомата бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал BAZA.

"Нападению подвергся военный комиссариат на улице Максима Горького в посёлке Магдагачи. Ночью кто-то подошел к зданию, разбил окно и кинул внутрь предположительно бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Загорелась оконная рама.

Сторож здания вызвал пожарных и спасатели смогли быстро справиться с огнем, который к тому моменту уже перешел на кабинеты. Поджигателей пока не нашли", - говорится в сообщении.

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Мозги хоть у кого-то там есть. "Зелёный Клин" как-никак.
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11.01.2023 09:56 Ответить
--Видишь военкомат?
--Нет!
--А он там был.
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11.01.2023 10:20 Ответить
потрібні вогнемети а не "бутилочки"
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11.01.2023 10:05 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
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11.01.2023 10:24 Ответить
За всі випадки -ЖОДЕН НЕ ЗГОРІВ ДОТЛА, так що, то не підпали, ПОНТИ
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11.01.2023 10:36 Ответить
Ні воювати, ні військкомат спалити не можуть. Кацапи, бл...ь!
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11.01.2023 10:49 Ответить
Імя твойо нєізвєстно, подвіг твой - бєссмєртєн!
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11.01.2023 11:19 Ответить
Імя твойо нєізвєстно, подвіг твой - бєссмєртєн!
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11.01.2023 11:23 Ответить
Рукожопые даже барак не могут нормально уничтожить.
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11.01.2023 13:33 Ответить
 
 