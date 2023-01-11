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Невідомі підпалили військкомат в Амурській області РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,підпал,військкомат

У селищі Магдагачі Амурської області РФ невідомий розбив вікно і кинув усередину будівлі військкомату пляшку із запальною сумішшю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал BAZA.

"Нападу зазнав військовий комісаріат на вулиці Максима Горького у селищі Магдагачі. Вночі хтось підійшов до будівлі, розбив вікно і кинув усередину імовірно пляшку з легкозаймистою рідиною. Зайнялася віконна рама.

Сторож будівлі викликав пожежників і рятувальники змогли швидко впоратися з вогнем, який на той момент уже перейшов на кабінети. Паліїв поки не знайшли", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Мозги хоть у кого-то там есть. "Зелёный Клин" как-никак.
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11.01.2023 09:56 Відповісти
--Видишь военкомат?
--Нет!
--А он там был.
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11.01.2023 10:20 Відповісти
потрібні вогнемети а не "бутилочки"
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11.01.2023 10:05 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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11.01.2023 10:24 Відповісти
За всі випадки -ЖОДЕН НЕ ЗГОРІВ ДОТЛА, так що, то не підпали, ПОНТИ
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11.01.2023 10:36 Відповісти
Ні воювати, ні військкомат спалити не можуть. Кацапи, бл...ь!
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11.01.2023 10:49 Відповісти
Імя твойо нєізвєстно, подвіг твой - бєссмєртєн!
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11.01.2023 11:19 Відповісти
Імя твойо нєізвєстно, подвіг твой - бєссмєртєн!
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11.01.2023 11:23 Відповісти
Рукожопые даже барак не могут нормально уничтожить.
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11.01.2023 13:33 Відповісти
 
 