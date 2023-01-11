Невідомі підпалили військкомат в Амурській області РФ

У селищі Магдагачі Амурської області РФ невідомий розбив вікно і кинув усередину будівлі військкомату пляшку із запальною сумішшю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал BAZA.

"Нападу зазнав військовий комісаріат на вулиці Максима Горького у селищі Магдагачі. Вночі хтось підійшов до будівлі, розбив вікно і кинув усередину імовірно пляшку з легкозаймистою рідиною. Зайнялася віконна рама.

Сторож будівлі викликав пожежників і рятувальники змогли швидко впоратися з вогнем, який на той момент уже перейшов на кабінети. Паліїв поки не знайшли", - йдеться в повідомленні.

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