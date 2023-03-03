УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12741 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
8 861 39

На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції. ФОТОрепортаж

На півночі Рівненської області облаштовують оборонні позиції для захисту населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм глави Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"На півночі Рівненської області триває робота над круговою обороною населених пунктів. До облаштування оборонних позицій активно долучаються ДФТГ та місцеве населення. Працюють злагоджено. Кажуть, мотивація "залізна": все це задля спільної мети - перемоги", - написав Коваль.

На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції 01

Читайте: Для кожної області України будуть "важливі оборонні рішення", - Данілов


На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції 02
На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції 03
На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції 04
На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції 05

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові в рамках підготовки до можливого наступу з Білорусі створили кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва та області.

Автор: 

оборона (4817) територіальна громада (131) Рівненська область (1187)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Нагадує гру для дорослих та роботу на від*бись... гвозді торчат , дерево, ...
Та зрозумійте накінець від тих держав потрібно назавжди відхреститись !

ТОМУ - БЕТОН , МІННІ ПОЛЯ , ОСНОВНІ ТА ЗАПАСНІ РУБЕЖІ.
показати весь коментар
03.03.2023 19:31
+12
вы же будували вже велике крадівництво
показати весь коментар
03.03.2023 19:39
+11
З гівна та палок! 👿

Чехословаччина за пару років створила залізобетонну лінію укріплень на кордоні з Німеччиною.

Невже немає інженерів, які подивились би як треба будувати укріпрайн?
показати весь коментар
03.03.2023 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якось не дуже
показати весь коментар
03.03.2023 19:21 Відповісти
З гівна та палок! 👿

Чехословаччина за пару років створила залізобетонну лінію укріплень на кордоні з Німеччиною.

Невже немає інженерів, які подивились би як треба будувати укріпрайн?
показати весь коментар
03.03.2023 19:26 Відповісти
а гроші ти даш?
показати весь коментар
03.03.2023 19:29 Відповісти
вы же будували вже велике крадівництво
показати весь коментар
03.03.2023 19:39 Відповісти
Меньше МАРАДЕРИТЬ МИНОБОРОНЫ НАДО‼️
показати весь коментар
03.03.2023 19:54 Відповісти
опередили....думал написать из говна и палок...
показати весь коментар
03.03.2023 19:34 Відповісти
То нам "показали " "гімно і палки" Серйозне (з залізобетону) тобі ніхто не покаже і не скаже де воно є Я дещо знаю від старих друзів по рибалці та полюванню які живуть у прикордонні але більше нікому не кажу - на мені інформація спиняється
показати весь коментар
03.03.2023 20:04 Відповісти
Ну так вони й були заміновані І оборонні рубежі були та посилювалися постійно ... поки не прийшла "зелена гидота" яка збиралася "сайтись пасередине"
показати весь коментар
03.03.2023 20:37 Відповісти
І як, допомогла Чехословатчині та лінія?
показати весь коментар
03.03.2023 20:14 Відповісти
без денег много не настроишь
показати весь коментар
03.03.2023 21:44 Відповісти
Нагадує гру для дорослих та роботу на від*бись... гвозді торчат , дерево, ...
Та зрозумійте накінець від тих держав потрібно назавжди відхреститись !

ТОМУ - БЕТОН , МІННІ ПОЛЯ , ОСНОВНІ ТА ЗАПАСНІ РУБЕЖІ.
показати весь коментар
03.03.2023 19:31 Відповісти
А якщо частина тих держав стане новими областями України? Навіщо нам тоді будуть потрібні мінні поля всередині країни?
показати весь коментар
03.03.2023 19:35 Відповісти
коли стане - тоді можна і зняти!
показати весь коментар
03.03.2023 19:41 Відповісти
Дурінь думкою багатіє На кой хрен

кацапье вонючіє
показати весь коментар
03.03.2023 19:57 Відповісти
Ти бояри вже перебрало, я бачу? Лягай спати. Що за звичка п"яною влазити в коментарі?
показати весь коментар
03.03.2023 19:59 Відповісти
Ти що, кацап? Навіщо тобі чужі території із ворожим ватним населенням? Немає чим у житті зайнятися? Ні, кордони 1991 року, а що за ними, хай хоч згниє і розвалиться, і хрін із ним. Нам воно не потрібне.
показати весь коментар
03.03.2023 20:47 Відповісти
а я считаю, что капапню надо выгнать за полярный круг ,как они в свое время выселяли татар из Крыма и чеченцев из Ичкерии.
Мариуполь разрушен, куда возвращаться его жителям ? Я бы для этих целей освободил Ростов и Таганрог - вате в руки дать по 2 пакета с вещами и в столыпинский вагон.
Харьков расхерачен - пусть живут теперь в Белгороде - а вату в Мурманск ... У рашки надо забрать все Азовско-черноморское побережье, выйти на границу с Казахстаном ...
да и вообще, развалить ее на народные рышпублики, содрать с каждой репарации на восстановление *3.... ну и так далее
показати весь коментар
03.03.2023 22:56 Відповісти
Саме так! І ще:
1. Розпад рашки рано чи пізно неминучий, це історична доля всіх, без винятку, імперій. І він, швидше за все, не в такій уже далекій перспективі. Як тільки рашка зазнає поразки у війні - процес піде. Так, зараз це може здатись безпідставною маячнею, але... Ще на початку 90-го року теж ніхто б не повірив, що Союзу наступного року не стане.
2. Якщо деякі шматки б/у - імперії висловлять щире бажання приєднатись до України, то чому б і ні? Особливо наші історичні землі, такі, як Кубань чи Таганрог. Звичайно, приєднатись їм до України буде не так легко, вимоги до кандидатів будуть ще жорсткішими, ніж для вступу в ЄС, але при бажанні все можливо.
показати весь коментар
03.03.2023 23:59 Відповісти
огневые точки для защиты от охотничих ружей....мы смеемся от укреплений кацапов в Крыму, а тут не лучше.
показати весь коментар
03.03.2023 19:37 Відповісти
тір для стрільби по "літаючих тарілочках"...
показати весь коментар
03.03.2023 19:42 Відповісти
Ну якщо на пластмасових флягах краде по сім долярів. То після того як вкрадуть на цих ''оборонних конструкціях'' гадаєте щось потужніше можна збудувати?
показати весь коментар
03.03.2023 19:52 Відповісти
І це пише цілий голова ОВА. Де той дитячий садок, звідки їх беруть. Наш голова 24-го з Сум відступив аж під Тернопіль і з якогось погрібу місяць розказував казки.
показати весь коментар
03.03.2023 19:51 Відповісти
як федоров з Мелітополя)))
показати весь коментар
03.03.2023 19:56 Відповісти
Склалось враження, що це прикриття чергової вирубки лісу і місячного пейзажу після копачів бурштину. Ще фото з цієї серії були кілків проти кінниці.
Чому з бетону не зробити?
показати весь коментар
03.03.2023 19:51 Відповісти
Всі хочуть побачити все й відразу! Ніхто там в глухій обороні не збирається сидіти!
показати весь коментар
03.03.2023 19:59 Відповісти
Всі такі круті спеціалісти в фортифікації…. Цікаво, а чому досі не на фронті
показати весь коментар
03.03.2023 20:17 Відповісти
Згоден, гімно! Але хтось до цього щось окрім Яценюка? Ніхто і нічого! Навіть порошенка, який готувався захищати країну, за приклад неможна брати. А зараз всі таки розумні.
показати весь коментар
03.03.2023 20:38 Відповісти
Який "Манергейм"- така і лінія...
показати весь коментар
03.03.2023 21:22 Відповісти
а де бетон?
показати весь коментар
03.03.2023 22:03 Відповісти
в дорогу закатали
показати весь коментар
05.03.2023 11:44 Відповісти
ЩО ЦЕ ? Дійсно якась Зарніца. Цікаво скільки спишуть і куди пішли гроші
показати весь коментар
03.03.2023 23:50 Відповісти
Дерево наверное сильно спасет от прилет 152 мм снаряда... У нас же куча топовых инженеров и архитекторов в стране, нельзя чтоли затратиться и построить нормальные рубежи ? Что быпри одном виде у кацапов отпадало желание напасть.
показати весь коментар
04.03.2023 19:43 Відповісти
Інженери безумовно є, але коштів на це вже не має(
показати весь коментар
05.03.2023 14:33 Відповісти
А що, порнографія вже легалізована?
Навіщо на Цензорі її показують?
Навіть в совкових військових училищах за ТАКЕ інженерне обладнання били в морду.
показати весь коментар
05.03.2023 09:07 Відповісти
Яка влада, таке і все решта, чому ви дивуєтесь, в кінці кінців місцева влада виходить зі своїх фінансових можливостей, бо для Зелі і ОПи важливіше забезпечення трансляції бенямарафону, а не захист України. Якщо нададуть західні партнери допомогу, то буде чим захищатися, а так буде те, що зможуть самі забезпечити.
показати весь коментар
05.03.2023 14:35 Відповісти
вот кто придумал эти шалаши, то посадить в этот деревяный макинтош и стрельнуть....проверить успеет обосраться или нет.
показати весь коментар
05.03.2023 11:48 Відповісти
"Многоходовочка" у вигляді "великого крадівництва" ім. Зелі спрацювала, гроші з бюджета до війни все розікрали, а тепер вручну і з залученням місцевого населення будують оборонні споруди для захисту населених пунктів. ПІвнічні райони з 24.02 були беззахисні перед рашистами в плані оборони, але ідеальні для наступу зі сторони рашки і білорашки по чи ненавмисно збудованими дорогами. Тепер цих доріг практично немає через руйнування, гроші у зелених безповоротно осіли на рахунках і в готівці і навіть після завершення війни провести розслідування таких невиправданих витрат буде неможливо.
Як з сказав один політолог, з 2019 року треба було дороги по яким можливий наступ з рашки просто демонтувати для унеможливлення по ним переміщатися військовою технікою, а зелені покидьки їх навпаки підготували для використання агресором у повній мірі. Рашка переконаний вдячна Зелі за його "підготовку" до війни.
показати весь коментар
05.03.2023 14:32 Відповісти
 
 