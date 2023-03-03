На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції. ФОТОрепортаж

На півночі Рівненської області облаштовують оборонні позиції для захисту населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм глави Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"На півночі Рівненської області триває робота над круговою обороною населених пунктів. До облаштування оборонних позицій активно долучаються ДФТГ та місцеве населення. Працюють злагоджено. Кажуть, мотивація "залізна": все це задля спільної мети - перемоги", - написав Коваль.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові в рамках підготовки до можливого наступу з Білорусі створили кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва та області.