На півночі Рівненщини облаштовують оборонні позиції. ФОТОрепортаж
На півночі Рівненської області облаштовують оборонні позиції для захисту населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм глави Рівненської ОВА Віталія Коваля.
"На півночі Рівненської області триває робота над круговою обороною населених пунктів. До облаштування оборонних позицій активно долучаються ДФТГ та місцеве населення. Працюють злагоджено. Кажуть, мотивація "залізна": все це задля спільної мети - перемоги", - написав Коваль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські військові в рамках підготовки до можливого наступу з Білорусі створили кілька потужних оборонних рубежів навколо Києва та області.
Топ коментарі
+13 Sergey hantmaster
показати весь коментар03.03.2023 19:31 Посилання
+12 SlavaGeroyam
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+11 Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.03.2023 19:26 Посилання
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Чехословаччина за пару років створила залізобетонну лінію укріплень на кордоні з Німеччиною.
Невже немає інженерів, які подивились би як треба будувати укріпрайн?
Та зрозумійте накінець від тих держав потрібно назавжди відхреститись !
ТОМУ - БЕТОН , МІННІ ПОЛЯ , ОСНОВНІ ТА ЗАПАСНІ РУБЕЖІ.
кацапье вонючіє
Мариуполь разрушен, куда возвращаться его жителям ? Я бы для этих целей освободил Ростов и Таганрог - вате в руки дать по 2 пакета с вещами и в столыпинский вагон.
Харьков расхерачен - пусть живут теперь в Белгороде - а вату в Мурманск ... У рашки надо забрать все Азовско-черноморское побережье, выйти на границу с Казахстаном ...
да и вообще, развалить ее на народные рышпублики, содрать с каждой репарации на восстановление *3.... ну и так далее
1. Розпад рашки рано чи пізно неминучий, це історична доля всіх, без винятку, імперій. І він, швидше за все, не в такій уже далекій перспективі. Як тільки рашка зазнає поразки у війні - процес піде. Так, зараз це може здатись безпідставною маячнею, але... Ще на початку 90-го року теж ніхто б не повірив, що Союзу наступного року не стане.
2. Якщо деякі шматки б/у - імперії висловлять щире бажання приєднатись до України, то чому б і ні? Особливо наші історичні землі, такі, як Кубань чи Таганрог. Звичайно, приєднатись їм до України буде не так легко, вимоги до кандидатів будуть ще жорсткішими, ніж для вступу в ЄС, але при бажанні все можливо.
Чому з бетону не зробити?
Навіщо на Цензорі її показують?
Навіть в совкових військових училищах за ТАКЕ інженерне обладнання били в морду.
Як з сказав один політолог, з 2019 року треба було дороги по яким можливий наступ з рашки просто демонтувати для унеможливлення по ним переміщатися військовою технікою, а зелені покидьки їх навпаки підготували для використання агресором у повній мірі. Рашка переконаний вдячна Зелі за його "підготовку" до війни.