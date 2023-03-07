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Українські військові навчаються в Німеччині працювати з IRIS-T. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Німеччини проводять тактичну підготовку українських військових на системі протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це повідомили в Бундесвері, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Повідомляється, що систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як безпілотники, літаки, гелікоптери чи крилаті ракети.

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Додамо, що система доставлена ​​в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Постачання наступних трьох систем планується цього року.

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Українські військові навчаються в Німеччині працювати з IRIS-T 01
Українські військові навчаються в Німеччині працювати з IRIS-T 02
Українські військові навчаються в Німеччині працювати з IRIS-T 03
Українські військові навчаються в Німеччині працювати з IRIS-T 04
Українські військові навчаються в Німеччині працювати з IRIS-T 05

Автор: 

Німеччина (7480) ППО (3274) військові навчання (2781) ЗСУ (7666)


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Сапоги хорошие, надо брать
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07.03.2023 10:38 Відповісти
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07.03.2023 10:42 Відповісти
 
 