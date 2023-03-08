Гвардійці з Шостки знищили БПЛА російських окупантів. ФОТО

Гвардійці Шосткинського полку збили ворожий БПЛА "Герань-2" на Сумщині. Сталося це пізно ввечері 07 березня 2023 року під час несення бойової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"Військовослужбовці виявили ворожий БПЛА, коли він рухався на висоті приблизно 80 м. Було чутно характерний звук. Гвардійці застосували свої штатні АК-74 та збили дрон. Місце його падіння було виявлено, тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти використовують назву "Герань-2" для позначення іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Вони можуть долати 1000 км та нести на собі до 45 кг осколково-фугасної маси. Станом на 6 лютого 2023 року українські захисники знищили понад 600 таких БПЛА.

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