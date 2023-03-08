Гвардейцы из Шостки уничтожили БПЛА российских оккупантов. ФОТО

Гвардейцы Шосткинского полка сбили вражеский БПЛА "Герань-2" в Сумской области. Произошло это поздно вечером 07 марта 2023 во время несения боевой службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Північ".

"Военнослужащие выявили вражеский БПЛА, когда он двигался на высоте примерно 80 м. Был слышен характерный звук. Гвардейцы применили свои штатные АК-74 и сбили дрон. Место его падения было обнаружено, продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты используют название "Герань-2" для обозначения иранских дронов-камикадзе Shahed 136. Они могут преодолевать 1000 км и нести на себе до 45 кг осколочно-фугасной массы. По состоянию на 6 февраля 2023 г. украинские защитники уничтожили более 600 таких БПЛА.

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