Резников в Швеции посетил раненых украинских воинов. ФОТО

Министр обороны Алексей Резников в Стокгольме вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном посетил раненых украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Вместе с министром Полом Йонсоном посетил наших военнослужащих, которые находятся на лечении в Швеции.

Мы ощущаем поддержку Швеции на многих уровнях, и это касается не только оружия.



Наше единство основано на ценностях. Вот что делает нашу дружбу такой крепкой. Спасибо тебе!"

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