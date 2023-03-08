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Резников в Швеции посетил раненых украинских воинов. ФОТО

Министр обороны Алексей Резников в Стокгольме вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном посетил раненых украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Резников отметил: "Вместе с министром Полом Йонсоном посетил наших военнослужащих, которые находятся на лечении в Швеции.

Мы ощущаем поддержку Швеции на многих уровнях, и это касается не только оружия.


Наше единство основано на ценностях. Вот что делает нашу дружбу такой крепкой. Спасибо тебе!"

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Резников в Швеции посетил раненых украинских воинов 01

Швеция (1014) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+23
Это Резникова давно пора в тюрьме проведывать, где ему уже прогулы ставят. А оно еще пытается пиариться.
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08.03.2023 00:39 Ответить
+19
не стыдно гниде которая обваровала армию -раненым бойцам в глаза смотреть?
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08.03.2023 02:15 Ответить
+16
Тварь лицемерная.
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08.03.2023 00:49 Ответить
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У Резнікова либа аж по вуха серед наших важко - поранених воінів 🙁
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08.03.2023 00:28 Ответить
Чувак прібарахлілся і в *** не дує.
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08.03.2023 01:43 Ответить
Вся суть 95 квартала у одному фото' та на що перетворилась країна за останні 3 роки
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08.03.2023 05:57 Ответить
А чому б і ні? Це ж спонсори його заощаджень.

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08.03.2023 09:41 Ответить
Это Резникова давно пора в тюрьме проведывать, где ему уже прогулы ставят. А оно еще пытается пиариться.
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08.03.2023 00:39 Ответить
Резнікову потрібно провірити ціни на яйця в місцевих магазинах.


ЄС стурбований різким збільшенням імпорту яєць і м'яса птиці з України, повідомляє Interia.

Імпорт яєць до ЄС склав 4457 тонн, що на 1370% більше в порівнянні з першими вісьмома тижнями 2022 року. У цій категорії найбільше зріс імпорт свіжих яєць (+ 2580%), склавши 3137 тонн.
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08.03.2023 00:46 Ответить
Зелена гниль намагається вичавити з України всі соки, по-максимуму. Продукти, яких в Україні цілком вистачає і які можна продавати по прийнятним цінам, зе-гниди в авральному режимі штовхають на Захід, а самим українцям продають те за завищеними цінами. Це називається "і рибку з'їсти, і на *** сісти". Це стосується і електроенергії, і яєць, і всього іншого... Риги у порівнянні з цими квартальними підорами - святі хєрувіми.
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08.03.2023 01:58 Ответить
А з якого переляку приватний виробник яєць вам їх повинен продавати дешевше чим він продає на захід?
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08.03.2023 04:47 Ответить
Тварь лицемерная.
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08.03.2023 00:49 Ответить
А що цей гандон робить у Швеції? Невже яйця закуповує?

Тоді ясно, чому яйця та картопля такі дорогі.
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08.03.2023 01:01 Ответить
не стыдно гниде которая обваровала армию -раненым бойцам в глаза смотреть?
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08.03.2023 02:15 Ответить
Для цього потрібно мати СОВІСТЬ. У плінсвої наволочі її ніколи й не було. "Нічого особистого, лише бізнес".
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08.03.2023 09:43 Ответить
90 гривень у Швеції десяток яєць
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08.03.2023 02:17 Ответить
І невже ніхто не плюнув йому в ту мордяку????
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08.03.2023 03:08 Ответить
******! Вот это герой! В самой Швеции, лично, прийти в больницу к ребятам. Нет слов, я тронут.
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08.03.2023 03:54 Ответить
рєзніков в Бахмут не хоче поїхати до поранених?
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08.03.2023 05:15 Ответить
Или хотя бы в Мечникова в Днепр пусть приедет , попиарится , некуй государственные деньги на свои вояжи по заграничным странам транжирить. Думаю парни с помощью шведских медиков без его рожи афериста обойдутся.
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08.03.2023 08:15 Ответить
Хлопці трпба було цього мародера рєзнікова на хер послати.Воїни скалічені а ця. мерзота всміхається піар **** робить як і зєлєнснський клоун.
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08.03.2023 05:18 Ответить
Добре хлопці дивіться, щоб нічого не спер, він така сволоч.
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08.03.2023 05:43 Ответить
Якраз схожий на особу яка тиритьблискучі ложечки в кафе і рушники в готелі
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08.03.2023 07:43 Ответить
Он омлет собственноручно приготовил пацанам на завтрак, не наезжайте на яйцекрада.
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08.03.2023 08:11 Ответить
Порхате без совісті...
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08.03.2023 08:25 Ответить
з мародером фоткатися може лише зе-циркове бидло.
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08.03.2023 09:17 Ответить
Це єдине, що цей мерзотник ще може робити - піаритися на крові і ранах Воїнів, котрих він і його зелена камарілья обкрадають і убивають своїм боягузством, тупістю і продажністю. Як його "коронований клоун"...
Їздити по закордонах за кошт держави і нічого не робити та ні за що не відповідати. Відбувати номер - як казали в радянській армії - "дєнь прошьол - і х-й с нім!"
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08.03.2023 09:51 Ответить
 
 