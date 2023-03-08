Резников в Швеции посетил раненых украинских воинов. ФОТО
Министр обороны Алексей Резников в Стокгольме вместе с министром обороны Швеции Полом Йонсоном посетил раненых украинских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Резников отметил: "Вместе с министром Полом Йонсоном посетил наших военнослужащих, которые находятся на лечении в Швеции.
Мы ощущаем поддержку Швеции на многих уровнях, и это касается не только оружия.
Наше единство основано на ценностях. Вот что делает нашу дружбу такой крепкой. Спасибо тебе!"
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+16 Татьяна Москаленко #550850
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ЄС стурбований різким збільшенням імпорту яєць і м'яса птиці з України, повідомляє Interia.
Імпорт яєць до ЄС склав 4457 тонн, що на 1370% більше в порівнянні з першими вісьмома тижнями 2022 року. У цій категорії найбільше зріс імпорт свіжих яєць (+ 2580%), склавши 3137 тонн.
Тоді ясно, чому яйця та картопля такі дорогі.
Їздити по закордонах за кошт держави і нічого не робити та ні за що не відповідати. Відбувати номер - як казали в радянській армії - "дєнь прошьол - і х-й с нім!"