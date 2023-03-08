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Резніков у Швеції відвідав поранених українських воїнів. ФОТО

Міністр оборони Олексій Резніков у Стокгольмі разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном відвідав поранених українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

Резніков зазначив: "Разом із міністром Полом Йонсоном відвідав наших військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Швеції.

Ми відчуваємо підтримку Швеції на багатьох рівнях, і це стосується не лише зброї.


Наша єдність базується на цінностях. Ось що робить нашу дружбу такою міцною. Дякую тобі!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони країн ЄС 7-8 березня зустрінуться у Стокгольмі, щоб обговорити військову допомогу Україні

Резніков у Швеції відвідав поранених українських воїнів 01

Автор: 

Швеція (969) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+23
Это Резникова давно пора в тюрьме проведывать, где ему уже прогулы ставят. А оно еще пытается пиариться.
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08.03.2023 00:39 Відповісти
+19
не стыдно гниде которая обваровала армию -раненым бойцам в глаза смотреть?
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08.03.2023 02:15 Відповісти
+16
Тварь лицемерная.
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08.03.2023 00:49 Відповісти
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У Резнікова либа аж по вуха серед наших важко - поранених воінів 🙁
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08.03.2023 00:28 Відповісти
Чувак прібарахлілся і в *** не дує.
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08.03.2023 01:43 Відповісти
Вся суть 95 квартала у одному фото' та на що перетворилась країна за останні 3 роки
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08.03.2023 05:57 Відповісти
А чому б і ні? Це ж спонсори його заощаджень.

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08.03.2023 09:41 Відповісти
Это Резникова давно пора в тюрьме проведывать, где ему уже прогулы ставят. А оно еще пытается пиариться.
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08.03.2023 00:39 Відповісти
Резнікову потрібно провірити ціни на яйця в місцевих магазинах.


ЄС стурбований різким збільшенням імпорту яєць і м'яса птиці з України, повідомляє Interia.

Імпорт яєць до ЄС склав 4457 тонн, що на 1370% більше в порівнянні з першими вісьмома тижнями 2022 року. У цій категорії найбільше зріс імпорт свіжих яєць (+ 2580%), склавши 3137 тонн.
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08.03.2023 00:46 Відповісти
Зелена гниль намагається вичавити з України всі соки, по-максимуму. Продукти, яких в Україні цілком вистачає і які можна продавати по прийнятним цінам, зе-гниди в авральному режимі штовхають на Захід, а самим українцям продають те за завищеними цінами. Це називається "і рибку з'їсти, і на *** сісти". Це стосується і електроенергії, і яєць, і всього іншого... Риги у порівнянні з цими квартальними підорами - святі хєрувіми.
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08.03.2023 01:58 Відповісти
А з якого переляку приватний виробник яєць вам їх повинен продавати дешевше чим він продає на захід?
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08.03.2023 04:47 Відповісти
Тварь лицемерная.
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08.03.2023 00:49 Відповісти
А що цей гандон робить у Швеції? Невже яйця закуповує?

Тоді ясно, чому яйця та картопля такі дорогі.
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08.03.2023 01:01 Відповісти
не стыдно гниде которая обваровала армию -раненым бойцам в глаза смотреть?
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08.03.2023 02:15 Відповісти
Для цього потрібно мати СОВІСТЬ. У плінсвої наволочі її ніколи й не було. "Нічого особистого, лише бізнес".
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08.03.2023 09:43 Відповісти
90 гривень у Швеції десяток яєць
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08.03.2023 02:17 Відповісти
І невже ніхто не плюнув йому в ту мордяку????
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08.03.2023 03:08 Відповісти
******! Вот это герой! В самой Швеции, лично, прийти в больницу к ребятам. Нет слов, я тронут.
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08.03.2023 03:54 Відповісти
рєзніков в Бахмут не хоче поїхати до поранених?
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08.03.2023 05:15 Відповісти
Или хотя бы в Мечникова в Днепр пусть приедет , попиарится , некуй государственные деньги на свои вояжи по заграничным странам транжирить. Думаю парни с помощью шведских медиков без его рожи афериста обойдутся.
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08.03.2023 08:15 Відповісти
Хлопці трпба було цього мародера рєзнікова на хер послати.Воїни скалічені а ця. мерзота всміхається піар **** робить як і зєлєнснський клоун.
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08.03.2023 05:18 Відповісти
Добре хлопці дивіться, щоб нічого не спер, він така сволоч.
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08.03.2023 05:43 Відповісти
Якраз схожий на особу яка тиритьблискучі ложечки в кафе і рушники в готелі
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08.03.2023 07:43 Відповісти
Он омлет собственноручно приготовил пацанам на завтрак, не наезжайте на яйцекрада.
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08.03.2023 08:11 Відповісти
Порхате без совісті...
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08.03.2023 08:25 Відповісти
з мародером фоткатися може лише зе-циркове бидло.
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08.03.2023 09:17 Відповісти
Це єдине, що цей мерзотник ще може робити - піаритися на крові і ранах Воїнів, котрих він і його зелена камарілья обкрадають і убивають своїм боягузством, тупістю і продажністю. Як його "коронований клоун"...
Їздити по закордонах за кошт держави і нічого не робити та ні за що не відповідати. Відбувати номер - як казали в радянській армії - "дєнь прошьол - і х-й с нім!"
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08.03.2023 09:51 Відповісти
 
 