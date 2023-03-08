Резніков у Швеції відвідав поранених українських воїнів. ФОТО
Міністр оборони Олексій Резніков у Стокгольмі разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном відвідав поранених українських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.
Резніков зазначив: "Разом із міністром Полом Йонсоном відвідав наших військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Швеції.
Ми відчуваємо підтримку Швеції на багатьох рівнях, і це стосується не лише зброї.
Наша єдність базується на цінностях. Ось що робить нашу дружбу такою міцною. Дякую тобі!"
Топ коментарі
+23 18c49ed2
показати весь коментар08.03.2023 00:39 Відповісти Посилання
+19 Voc Vox
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+16 Татьяна Москаленко #550850
показати весь коментар08.03.2023 00:49 Відповісти Посилання
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ЄС стурбований різким збільшенням імпорту яєць і м'яса птиці з України, повідомляє Interia.
Імпорт яєць до ЄС склав 4457 тонн, що на 1370% більше в порівнянні з першими вісьмома тижнями 2022 року. У цій категорії найбільше зріс імпорт свіжих яєць (+ 2580%), склавши 3137 тонн.
Тоді ясно, чому яйця та картопля такі дорогі.
Їздити по закордонах за кошт держави і нічого не робити та ні за що не відповідати. Відбувати номер - як казали в радянській армії - "дєнь прошьол - і х-й с нім!"