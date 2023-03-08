Резніков у Швеції відвідав поранених українських воїнів. ФОТО

Міністр оборони Олексій Резніков у Стокгольмі разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном відвідав поранених українських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

Резніков зазначив: "Разом із міністром Полом Йонсоном відвідав наших військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у Швеції.

Ми відчуваємо підтримку Швеції на багатьох рівнях, і це стосується не лише зброї.



Наша єдність базується на цінностях. Ось що робить нашу дружбу такою міцною. Дякую тобі!"

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