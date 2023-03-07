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"Я скажу "Слава Украине", когда пуск", - Дмитрий Коцюбайло пускает ракету по оккупантам. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал кадры от 8 октября 2020 года, когда украинский воин Дмитрий Коцюбайло, погибший 7 марта 2023 года, запускает ракету по россиянам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано на ютуб-канале Бутусов-плюс.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 7 марта стало известно, что в Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.

Автор: 

Бутусов Юрий (4384) Коцюбайло Дмитрий (61)


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Топ комментарии
+38
Кращі сини України гинуть, а лайно типу Зе влади і агентура кремля залишається жити і далі.
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07.03.2023 23:20 Ответить
+34
Прокляте / \уйло забирає найкращих , чиє українске коріння не згнило в совдепівському концтаборі народів , гдє адрєс нє дом і нє уліца гдє адрес савєцкій саюз ... СЛАВА! ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ПОДЯКА ГЕРОЮ!
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07.03.2023 23:22 Ответить
+28
Героям Слава! Смерть ворогам! Герої не вмирають!
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07.03.2023 23:20 Ответить
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Кращі сини України гинуть, а лайно типу Зе влади і агентура кремля залишається жити і далі.
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07.03.2023 23:20 Ответить
Героям Слава! Смерть ворогам! Герої не вмирають!
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07.03.2023 23:20 Ответить
Прокляте / \уйло забирає найкращих , чиє українске коріння не згнило в совдепівському концтаборі народів , гдє адрєс нє дом і нє уліца гдє адрес савєцкій саюз ... СЛАВА! ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ПОДЯКА ГЕРОЮ!
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07.03.2023 23:22 Ответить
ЗСУ впервые применили авиабомбы Djam-EM по позициях оккупантов - https://www.youtube.com/watch?v=KyGMTBWWDAY
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07.03.2023 23:22 Ответить
Valera lvolgov, от якого ти хрена розказуєш за "лайно типу Зе". Мабудь ти в окопі? Те, що гинуть кращі Українці, питань не має. Але і на заміну приходять кращі. І вони не кричать про Зе, а захищають Україну. А ти, що хочиш, щоб Зе з командою, як "Чапаєв" лічно в атаку пішов? Чи, може він все-таки президент України. В Америці Байден також не всім подобається, і шо?
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07.03.2023 23:56 Ответить
Може презідента країні і не етично хаяти , НО ДЕЯКИХ ЧЛЕНІВ ЙОГО КОМАНДИ СТОИТ .

ось наприклад Евгений Кошевий , який підставив презідента , відмовившись захищати Україну.

ось , наприклад, Гетьманцев - друг ФСБЕШНИКА СИВКОВИЧА . Ви йому довіряете ?

ось , наприклад, Ермак . Вам подобается його позорна кадрова ПОЛИТИКА ? А чого він до сих не доповів о чем говорив з Козаком у Берлині, куди літав якна роботу? А ВЕДЬ ПРО ВІЙНУ ЙОМУ КОЗАК ТОДІ , мабудь, вже сказав . А потім була Буча.

і т п
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08.03.2023 00:04 Ответить
татаров, дєрьмак, портнов, сухачов, кривонос, рєзніков, баканов - це кращі для України? Виродок із клоунської ботоферми, ти вже так не палися порівнюючи відвертий біомусор з реальними Героями, на крові яких твій малороський клоун робить собі піар.
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08.03.2023 06:09 Ответить
Звичайно з внутрішніми ворогами типу зелупи і його презекоМанди необхідно розбиратись після зовнішніх. Але й писати тут що зеля президент України і порівнювати його з дядьком Джо, який в мільйон разів зробив більше ніж опущений клоун це не просто знущання над Величним Українським Народом, а й паплюження пам'яті його Полеглих Героїв!
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08.03.2023 06:33 Ответить
І нічого-критикують. Ви не згідні що критикувати то згадайте провалену операцію "вагнер" згадайте Чонгар, згадайте прогулянку москалів дорогами півдня України і такого дуже багато. боневтік тому не втік , що був попереджений, що виїде за межі України тільки трупом. Краще б ви мовчали.
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08.03.2023 09:23 Ответить
Може не треба ФІО І ОБЛИЧЧЯ ЖИВИХ ГЕРОЇВ ПОКАЗУВАТИ - не забувайте про спискі фсб
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07.03.2023 23:57 Ответить
Єрмак вже усе роздав
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08.03.2023 07:29 Ответить
Був і вже нема...як в це повірити...
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08.03.2023 07:31 Ответить
Тільки з нами і тільки поки що.
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08.03.2023 09:24 Ответить
Дякую, що робите відео Героїв. Їх голос, їх слова мають лунати віками, а постать, посмішка, обличчя зігрівати в важкий час. Героям Слава!
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08.03.2023 10:06 Ответить
Рузьге сцялися від "Аллаху Акбар!", зараз будуть сратися від "СЛАВА Україні!"
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08.03.2023 10:11 Ответить
 
 