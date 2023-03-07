"Я скажу "Слава Украине", когда пуск", - Дмитрий Коцюбайло пускает ракету по оккупантам. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал кадры от 8 октября 2020 года, когда украинский воин Дмитрий Коцюбайло, погибший 7 марта 2023 года, запускает ракету по россиянам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано на ютуб-канале Бутусов-плюс.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 7 марта стало известно, что в Донбассе погиб Герой Украины, легендарный доброволец Дмитрий Коцюбайло.
Топ комментарии
+38 valera ivolgov
показать весь комментарий07.03.2023 23:20 Ответить Ссылка
+34 Наталия Гончар
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+28 Orest Levko #514086
показать весь комментарий07.03.2023 23:20 Ответить Ссылка
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ось наприклад Евгений Кошевий , який підставив презідента , відмовившись захищати Україну.
ось , наприклад, Гетьманцев - друг ФСБЕШНИКА СИВКОВИЧА . Ви йому довіряете ?
ось , наприклад, Ермак . Вам подобается його позорна кадрова ПОЛИТИКА ? А чого він до сих не доповів о чем говорив з Козаком у Берлині, куди літав якна роботу? А ВЕДЬ ПРО ВІЙНУ ЙОМУ КОЗАК ТОДІ , мабудь, вже сказав . А потім була Буча.
і т п