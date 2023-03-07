"Я скажу "Слава Україні", коли пуск", - Дмитро Коцюбайло пускає ракету по окупантах. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував кадри від 8 жовтня 2020 року, коли український воїн Дмитро Коцюбайло, який загинув 7 березня 2023 року, запускає ракету по росіянах.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднено на ютуб-каналі Бутусов-плюс.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ввечері 7 березня стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло.
Топ коментарі
+38 valera ivolgov
показати весь коментар07.03.2023 23:20 Відповісти Посилання
+34 Наталия Гончар
показати весь коментар07.03.2023 23:22 Відповісти Посилання
+28 Orest Levko #514086
показати весь коментар07.03.2023 23:20 Відповісти Посилання
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ось наприклад Евгений Кошевий , який підставив презідента , відмовившись захищати Україну.
ось , наприклад, Гетьманцев - друг ФСБЕШНИКА СИВКОВИЧА . Ви йому довіряете ?
ось , наприклад, Ермак . Вам подобается його позорна кадрова ПОЛИТИКА ? А чого він до сих не доповів о чем говорив з Козаком у Берлині, куди літав якна роботу? А ВЕДЬ ПРО ВІЙНУ ЙОМУ КОЗАК ТОДІ , мабудь, вже сказав . А потім була Буча.
і т п