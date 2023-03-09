Прикордонники виявили на Харківщині військові документи окупаційної армії. ФОТО

Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби України знайшли документи окупаційної армії на території Харківської та Донецької області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у ході проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донецької та Харківської областей прикордонники виявили службову документацію загарбників.

"Під час "плановой пєрєгруппіровкі войск" окупанти залишили звіти про бойові дії, подання на нагородження та інші документи", - повідомили прикордонники.

Повідомляється, що зібрані матеріали військовослужбовці оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби передали правоохоронцям. Надалі документи будуть детально вивчені та долучені до кримінального провадження щодо вторгнення РФ в Україну. Жоден зі злочинців не уникне справедливого покарання.

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