"Добробут" відкрив на лівому березі столиці нову лікарню. ФОТОрепортаж

7 березня у Києві відбулось офіційне відкриття багатопрофільної лікарні медичної мережі "Добробут" для дорослих та дітей на лівому березі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Медзаклад надаватиме послуги пацієнтам від невідкладної допомоги й базової діагностики до складних хірургічних втручань.

Нова лікарня має широкий спектр медичних послуг. Зокрема, в закладі є цілодобове приймальне відділення, поліклініка та стаціонар для дітей і дорослих, відділення променевої діагностики, стоматологія, реанімація та інтенсивна терапія, операційний блок, невідкладна медична допомога.

Відкриття закладу планувалось ще у квітні минулого року, але ремонтні роботи вимушено зупинились 24 лютого 2022 року. З 1 жовтня 2022 року підготовку до відкриття розпочали знову, а вже 10 жовтня почалися масовані ракетні обстріли. Близько місяця робота велася у темряві – при світлі ліхтариків. У зв’язку з відключеннями світла довелося змінити проєктування електрозабезпечення лікарні та закупити додатковий дизель-генератор.

"Наша нова багатопрофільна лікарня – це втілення нашої віри в перемогу. Вона є свідченням того, що український бізнес твердо вірить в майбутнє України. Ми мали подолати чимало викликів на шляху до запуску нового медичного закладу. Від виникнення ідеї до візиту першого пацієнта минуло понад 2 роки. Коронавірус та повномасштабна війна внесли свої корективи, але не стали не заваді. Цей проєкт став можливим завдяки потужній підтримці та гнучкості наших партнерів – постачальників, підрядників. Загальна сума інвестицій в проєкт склала майже 20 млн доларів", – поділився Вадим Шекман, генеральний директор ММ "Добробут".

"Ми продумали все до дрібниць. Тепер мешканці лівого берега Києва зможуть отримати весь комплекс медичних послуг, які є в "Добробуті": невідкладну допомогу, всі види діагностики, поліклінічний прийом дорослих та дітей, стаціонарне лікування, хірургічні послуги. Також завдяки тому, що станція невідкладної допомоги "Добробут" працює тепер і на лівому березі, час очікування на карету швидкої для пацієнтів значно зменшився", - розповів Сергій Орел, операційний директор лікарні на лівому березі ММ "Добробут".

Лікарня оснащена сучасним високотехнологічним обладнанням. Так, у ендоскопічному відділенні встановили стійку Pentax експертного класу, а флебологічне відділення оснащене кріолазером та кріосклеротерапією (CLaCS). Також в лікарні облаштовані 2 фільтр-бокс (інфекційні) палати, ізоляційний ефект у яких досягається за рахунок різниці тиску у коридорі та всередині. Окрім МРТ, КТ, рентгену, мамографа, в радіологічному відділенні встановили остеоденситометр. Таких апаратів лише декілька у Києві – з його допомогою можна точно визначити щільність кісток.

Будівля має 8 поверхів загальною площею понад 10 тис квадратних метрів. В лікарні затишно, зручно та комфортно. Палати обладнані всім необхідним для пацієнтів, крім того, на кожному поверсі є окрема палата для маломобільних людей. Великі комфортні зони для очікування та відпочинку передбачені як для пацієнтів, так і для персоналу.

Сьогодні в установі працює понад 200 фахівців, які надають медичні послуги близько 400 відвідувачам щодня, а невдовзі очікується до 600-700 візитів на день.

На правах реклами.