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"Добробут" відкрив на лівому березі столиці нову лікарню. ФОТОрепортаж

7 березня у Києві відбулось офіційне відкриття багатопрофільної лікарні медичної мережі "Добробут" для дорослих та дітей на лівому березі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Медзаклад надаватиме послуги пацієнтам від невідкладної допомоги й базової діагностики до складних хірургічних втручань.

Добробут відкрив на лівому березі столиці нову лікарню 01

Нова лікарня має широкий спектр медичних послуг. Зокрема, в закладі є цілодобове приймальне відділення, поліклініка та стаціонар для дітей і дорослих, відділення променевої діагностики, стоматологія, реанімація та інтенсивна терапія, операційний блок, невідкладна медична допомога.

Добробут відкрив на лівому березі столиці нову лікарню 02

Відкриття закладу планувалось ще у квітні минулого року, але ремонтні роботи вимушено зупинились 24 лютого 2022 року. З 1 жовтня 2022 року підготовку до відкриття розпочали знову, а вже 10 жовтня почалися масовані ракетні обстріли. Близько місяця робота велася у темряві – при світлі ліхтариків. У зв’язку з відключеннями світла довелося змінити проєктування електрозабезпечення лікарні та закупити додатковий дизель-генератор.

Добробут відкрив на лівому березі столиці нову лікарню 03

"Наша нова багатопрофільна лікарня – це втілення нашої віри в перемогу. Вона є свідченням того, що український бізнес твердо вірить в майбутнє України. Ми мали подолати чимало викликів на шляху до запуску нового медичного закладу. Від виникнення ідеї до візиту першого пацієнта минуло понад 2 роки. Коронавірус та повномасштабна війна внесли свої корективи, але не стали не заваді. Цей проєкт став можливим завдяки потужній підтримці та гнучкості наших партнерів – постачальників, підрядників. Загальна сума інвестицій в проєкт склала майже 20 млн доларів", – поділився Вадим Шекман, генеральний директор ММ "Добробут".

Добробут відкрив на лівому березі столиці нову лікарню 04

"Ми продумали все до дрібниць. Тепер мешканці лівого берега Києва зможуть отримати весь комплекс медичних послуг, які є в "Добробуті": невідкладну допомогу, всі види діагностики, поліклінічний прийом дорослих та дітей, стаціонарне лікування, хірургічні послуги. Також завдяки тому, що станція невідкладної допомоги "Добробут" працює тепер і на лівому березі, час очікування на карету швидкої для пацієнтів значно зменшився", - розповів Сергій Орел, операційний директор лікарні на лівому березі ММ "Добробут".

Добробут відкрив на лівому березі столиці нову лікарню 05

Лікарня оснащена сучасним високотехнологічним обладнанням. Так, у ендоскопічному відділенні встановили стійку Pentax експертного класу, а флебологічне відділення оснащене кріолазером та кріосклеротерапією (CLaCS). Також в лікарні облаштовані 2 фільтр-бокс (інфекційні) палати, ізоляційний ефект у яких досягається за рахунок різниці тиску у коридорі та всередині. Окрім МРТ, КТ, рентгену, мамографа, в радіологічному відділенні встановили остеоденситометр. Таких апаратів лише декілька у Києві – з його допомогою можна точно визначити щільність кісток.

Добробут відкрив на лівому березі столиці нову лікарню 06

Будівля має 8 поверхів загальною площею понад 10 тис квадратних метрів. В лікарні затишно, зручно та комфортно. Палати обладнані всім необхідним для пацієнтів, крім того, на кожному поверсі є окрема палата для маломобільних людей. Великі комфортні зони для очікування та відпочинку передбачені як для пацієнтів, так і для персоналу.

Сьогодні в установі працює понад 200 фахівців, які надають медичні послуги близько 400 відвідувачам щодня, а невдовзі очікується до 600-700 візитів на день.

На правах реклами.

Автор: 

лікарня (1364) Київ (19672) відкриття (76)


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Топ коментарі
+6
Горе-піарщики, написали сто тисяч слів, а адресу не вказали. Геніально
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09.03.2023 17:44 Відповісти
+3
на жаль на цей добробут не хватить грошей...тут в звичайну попадешь,так думаешь що краще,чи лікуватись,чи одразу похорон замовляти...
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09.03.2023 18:13 Відповісти
+3
то якраз реклама для пересічних з пенсіями в кілька тисяч.. ще десь в 2017 році знайомі казали що там доба стаціонару була біля 4 тис. і то без лікавання, процедур, аналізів і т.д. Просто там бути
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09.03.2023 18:14 Відповісти
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Горе-піарщики, написали сто тисяч слів, а адресу не вказали. Геніально
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09.03.2023 17:44 Відповісти
А погуглить?
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09.03.2023 17:47 Відповісти
Дивлюсь - і не бачу зєлю, який на тому має піаритись. Як же так: на масках від епіцентру піарився, а тут проморгав. І прізвище директора надобне. єрмаку - нєчачьот!
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09.03.2023 21:26 Відповісти
Ну так так, я вважаю це успіх. рекламний щит, на якому написано: ми зробили для вас суперсмачний шоколадний батончик! А все інше - погуглите покоління гугла, мля, з пам'яттю рибки гупі. Завтра упаде інтернет, і що будете робити, як шукатимете лікарню? В бібліотеці карту візьмете?
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10.03.2023 10:12 Відповісти
Була б адреса - і стаття стала б рекламою
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09.03.2023 17:56 Відповісти
З усіх послуг медицини переважній більшості цивільного населення тепер доступна лише "тютюнова анастезія"...
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09.03.2023 17:57 Відповісти
Лікарі і інші працівники зарплатню 100% офіційно отримують чи в конвертах?
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09.03.2023 18:00 Відповісти
А вам з тої екзотичній країні з якої ви пишете (я навіть прапора не знаю, але точно не Європа і не Півн. та Півд. Америка) - не все одно?
Емігрували, значить емігрували
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09.03.2023 18:41 Відповісти
То ж Монголія. Зразу згадав дєда мароза - фігуранта бурят-монгольських нічних страшилок - колотун-бабай, викрадає і їсть дітей.
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09.03.2023 21:30 Відповісти
на жаль на цей добробут не хватить грошей...тут в звичайну попадешь,так думаешь що краще,чи лікуватись,чи одразу похорон замовляти...
показати весь коментар
09.03.2023 18:13 Відповісти
то якраз реклама для пересічних з пенсіями в кілька тисяч.. ще десь в 2017 році знайомі казали що там доба стаціонару була біля 4 тис. і то без лікавання, процедур, аналізів і т.д. Просто там бути
показати весь коментар
09.03.2023 18:14 Відповісти
Мабуть, тепер візити до лікарів повинні покрити затрати на нову лікарню Добробуту, бо збудували з фундаменту ….
Тепер реформована монозбіговиськом медицина оживе, буде, як в Австрії!!!
Ющенку та таким убогим, як він, нардепам, привладним, більше нетреба буде принижено їздити за кордон на лікування…
Треба в законодавстві зміни внести невідкладно, щоб усі привладні, від Президента до нардепа сільради, включно з членами їх сімей, усі медпослуги отримували ВИКЛЮЧНО в Україні, у реформованих ними медзакладах!
Степаненко, може підтвердити!!
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09.03.2023 18:29 Відповісти
там похід до лікаря стартує від 500 гривень,аби ж робили для пенсінонерів 80% скидки на консультацію та аналізи,а так крахобори
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09.03.2023 18:56 Відповісти
Ця лікарня для людей з достатком вище середнього. Для середньостатистичного україньця там дуже дорого
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09.03.2023 19:21 Відповісти
На базн клиники "Борис". Цены шокируют.
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09.03.2023 23:40 Відповісти
Уважаемые комментаторы, прекращайте ныть. Появление новой больницы означает усиление конкуренции на рынке медицинских услуг. Это означает повышение их качества и в будушем оптимизации их цены.
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10.03.2023 05:33 Відповісти
"Оптимізація" в Україні чомусь завжди означає "отримувати ту ж послугу, але втричі дорожче", тому не бачу, чого б ото радіти.
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10.03.2023 10:14 Відповісти
 
 