"Добробут" открыл на левом берегу столицы новую больницу. ФОТОрепортаж

7 марта в Киеве прошло официальное открытие многопрофильной больницы медицинской сети "Добробут" для взрослых и детей на левом берегу Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Медучреждение будет оказывать услуги пациентам от неотложной помощи и базовой диагностики до сложных хирургических вмешательств.

Новая больница имеет широкий спектр медицинских услуг. В частности, в заведении есть круглосуточное приемное отделение, поликлиника и стационар для детей и взрослых, отделение лучевой диагностики, стоматология, реанимация и интенсивная терапия, операционный блок, неотложная медицинская помощь.

Открытие заведения планировалось еще в апреле прошлого года, но ремонтные работы вынужденно остановились 24 февраля 2022 года. С 1 октября 2022 г. подготовку к открытию начали снова, а уже 10 октября начались массированные ракетные обстрелы. Около месяца работа велась в темноте – при свете фонариков. В связи с отключениями света пришлось изменить проектирование электроснабжения больницы и закупить дополнительный дизель-генератор.

"Наша новая многопрофильная больница – это воплощение нашей веры в победу. Она является свидетельством того, что украинский бизнес твердо верит в будущее Украины. Нам пришлось преодолеть немало вызовов на пути к запуску нового медицинского учреждения. От возникновения идеи до визита первого пациента прошло более 2 лет. Коронавирус и полномасштабная война внесли свои коррективы, но не помешали. Этот проект стал возможным благодаря мощной поддержке и гибкости наших партнеров – поставщиков, подрядчиков. Общая сумма инвестиций в проект составила почти 20 млн долларов", – поделился Вадим Шекман, генеральный директор МС "Добробут".

"Мы продумали все до мелочей. Теперь жители левого берега Киева смогут получить весь комплекс медицинских услуг, которые есть в "Добробуте": неотложная помощь, все виды диагностики, поликлинический прием взрослых и детей, стационарное лечение, хирургические услуги. Также благодаря тому, что станция неотложной помощи "Добробут" работает теперь и на левом берегу, время ожидания кареты скорой для пациентов значительно уменьшилось", - рассказал Сергей Орел, операционный директор больницы на левом берегу МС "Добробут".

Больница оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Так, в эндоскопическом отделении установили стойку Pentax экспертного класса, а флебологическое отделение оснащено криолазером и криосклеротерапией (CLaCS). Также в больнице оборудованы 2 фильтр-бокса (инфекционные) палаты, изоляционный эффект в которых достигается за счет разности давления в коридоре и внутри. Кроме МРТ, КТ, рентгена, маммографа, в радиологическом отделении установили остеоденситометр. Таких аппаратов всего несколько в Киеве – с его помощью можно точно определить плотность костей.

Здание имеет 8 этажей общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. В больнице уютно, удобно и комфортно. Палаты оборудованы всем необходимым для пациентов, кроме того, на каждом этаже есть отдельная палата для маломобильных людей. Большие комфортные зоны для ожидания и отдыха предназначены как для пациентов, так и для персонала.

Сегодня в учреждении работает более 200 специалистов, которые оказывают медицинские услуги около 400 посетителям ежедневно, а вскоре ожидается до 600-700 визитов в день.

На правах рекламы.