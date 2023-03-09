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"Добробут" открыл на левом берегу столицы новую больницу. ФОТОрепортаж

7 марта в Киеве прошло официальное открытие многопрофильной больницы медицинской сети "Добробут" для взрослых и детей на левом берегу Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Медучреждение будет оказывать услуги пациентам от неотложной помощи и базовой диагностики до сложных хирургических вмешательств.

Добробут открыл на левом берегу столицы новую больницу 01

Новая больница имеет широкий спектр медицинских услуг. В частности, в заведении есть круглосуточное приемное отделение, поликлиника и стационар для детей и взрослых, отделение лучевой диагностики, стоматология, реанимация и интенсивная терапия, операционный блок, неотложная медицинская помощь.

Добробут открыл на левом берегу столицы новую больницу 02

Открытие заведения планировалось еще в апреле прошлого года, но ремонтные работы вынужденно остановились 24 февраля 2022 года. С 1 октября 2022 г. подготовку к открытию начали снова, а уже 10 октября начались массированные ракетные обстрелы. Около месяца работа велась в темноте – при свете фонариков. В связи с отключениями света пришлось изменить проектирование электроснабжения больницы и закупить дополнительный дизель-генератор.

Добробут открыл на левом берегу столицы новую больницу 03

"Наша новая многопрофильная больница – это воплощение нашей веры в победу. Она является свидетельством того, что украинский бизнес твердо верит в будущее Украины. Нам пришлось преодолеть немало вызовов на пути к запуску нового медицинского учреждения. От возникновения идеи до визита первого пациента прошло более 2 лет. Коронавирус и полномасштабная война внесли свои коррективы, но не помешали. Этот проект стал возможным благодаря мощной поддержке и гибкости наших партнеров – поставщиков, подрядчиков. Общая сумма инвестиций в проект составила почти 20 млн долларов", – поделился Вадим Шекман, генеральный директор МС "Добробут".

Добробут открыл на левом берегу столицы новую больницу 04

"Мы продумали все до мелочей. Теперь жители левого берега Киева смогут получить весь комплекс медицинских услуг, которые есть в "Добробуте": неотложная помощь, все виды диагностики, поликлинический прием взрослых и детей, стационарное лечение, хирургические услуги. Также благодаря тому, что станция неотложной помощи "Добробут" работает теперь и на левом берегу, время ожидания кареты скорой для пациентов значительно уменьшилось", - рассказал Сергей Орел, операционный директор больницы на левом берегу МС "Добробут".

Добробут открыл на левом берегу столицы новую больницу 05

Больница оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Так, в эндоскопическом отделении установили стойку Pentax экспертного класса, а флебологическое отделение оснащено криолазером и криосклеротерапией (CLaCS). Также в больнице оборудованы 2 фильтр-бокса (инфекционные) палаты, изоляционный эффект в которых достигается за счет разности давления в коридоре и внутри. Кроме МРТ, КТ, рентгена, маммографа, в радиологическом отделении установили остеоденситометр. Таких аппаратов всего несколько в Киеве – с его помощью можно точно определить плотность костей.

Добробут открыл на левом берегу столицы новую больницу 06

Здание имеет 8 этажей общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. В больнице уютно, удобно и комфортно. Палаты оборудованы всем необходимым для пациентов, кроме того, на каждом этаже есть отдельная палата для маломобильных людей. Большие комфортные зоны для ожидания и отдыха предназначены как для пациентов, так и для персонала.

Сегодня в учреждении работает более 200 специалистов, которые оказывают медицинские услуги около 400 посетителям ежедневно, а вскоре ожидается до 600-700 визитов в день.

На правах рекламы.

больница (1442) Киев (25685) открытие (93)


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Топ комментарии
+6
Горе-піарщики, написали сто тисяч слів, а адресу не вказали. Геніально
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09.03.2023 17:44 Ответить
+3
на жаль на цей добробут не хватить грошей...тут в звичайну попадешь,так думаешь що краще,чи лікуватись,чи одразу похорон замовляти...
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09.03.2023 18:13 Ответить
+3
то якраз реклама для пересічних з пенсіями в кілька тисяч.. ще десь в 2017 році знайомі казали що там доба стаціонару була біля 4 тис. і то без лікавання, процедур, аналізів і т.д. Просто там бути
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09.03.2023 18:14 Ответить
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Горе-піарщики, написали сто тисяч слів, а адресу не вказали. Геніально
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09.03.2023 17:44 Ответить
А погуглить?
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09.03.2023 17:47 Ответить
Дивлюсь - і не бачу зєлю, який на тому має піаритись. Як же так: на масках від епіцентру піарився, а тут проморгав. І прізвище директора надобне. єрмаку - нєчачьот!
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09.03.2023 21:26 Ответить
Ну так так, я вважаю це успіх. рекламний щит, на якому написано: ми зробили для вас суперсмачний шоколадний батончик! А все інше - погуглите покоління гугла, мля, з пам'яттю рибки гупі. Завтра упаде інтернет, і що будете робити, як шукатимете лікарню? В бібліотеці карту візьмете?
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10.03.2023 10:12 Ответить
Була б адреса - і стаття стала б рекламою
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09.03.2023 17:56 Ответить
З усіх послуг медицини переважній більшості цивільного населення тепер доступна лише "тютюнова анастезія"...
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09.03.2023 17:57 Ответить
Лікарі і інші працівники зарплатню 100% офіційно отримують чи в конвертах?
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09.03.2023 18:00 Ответить
А вам з тої екзотичній країні з якої ви пишете (я навіть прапора не знаю, але точно не Європа і не Півн. та Півд. Америка) - не все одно?
Емігрували, значить емігрували
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09.03.2023 18:41 Ответить
То ж Монголія. Зразу згадав дєда мароза - фігуранта бурят-монгольських нічних страшилок - колотун-бабай, викрадає і їсть дітей.
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09.03.2023 21:30 Ответить
на жаль на цей добробут не хватить грошей...тут в звичайну попадешь,так думаешь що краще,чи лікуватись,чи одразу похорон замовляти...
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09.03.2023 18:13 Ответить
то якраз реклама для пересічних з пенсіями в кілька тисяч.. ще десь в 2017 році знайомі казали що там доба стаціонару була біля 4 тис. і то без лікавання, процедур, аналізів і т.д. Просто там бути
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09.03.2023 18:14 Ответить
Мабуть, тепер візити до лікарів повинні покрити затрати на нову лікарню Добробуту, бо збудували з фундаменту ….
Тепер реформована монозбіговиськом медицина оживе, буде, як в Австрії!!!
Ющенку та таким убогим, як він, нардепам, привладним, більше нетреба буде принижено їздити за кордон на лікування…
Треба в законодавстві зміни внести невідкладно, щоб усі привладні, від Президента до нардепа сільради, включно з членами їх сімей, усі медпослуги отримували ВИКЛЮЧНО в Україні, у реформованих ними медзакладах!
Степаненко, може підтвердити!!
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09.03.2023 18:29 Ответить
там похід до лікаря стартує від 500 гривень,аби ж робили для пенсінонерів 80% скидки на консультацію та аналізи,а так крахобори
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09.03.2023 18:56 Ответить
Ця лікарня для людей з достатком вище середнього. Для середньостатистичного україньця там дуже дорого
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09.03.2023 19:21 Ответить
На базн клиники "Борис". Цены шокируют.
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09.03.2023 23:40 Ответить
Уважаемые комментаторы, прекращайте ныть. Появление новой больницы означает усиление конкуренции на рынке медицинских услуг. Это означает повышение их качества и в будушем оптимизации их цены.
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10.03.2023 05:33 Ответить
"Оптимізація" в Україні чомусь завжди означає "отримувати ту ж послугу, але втричі дорожче", тому не бачу, чого б ото радіти.
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10.03.2023 10:14 Ответить
 
 