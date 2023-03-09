Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Польща розпочала спорудження фортифікаційних загороджень на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У лютому розпочалося будівництво фортифікаційних загороджень на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування", - написав Блащак у твіттері.





Дивіться також: Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з РФ і Білоруссю. ФОТО

Нагадуємо, Польща нещодавно призупинила роботу останнього прикордонного пункту для руху вантажного транспорту на спільному кордоні з Білоруссю. На польсько-білоруському відрізку кордону продовжує діяти лише один автомобільний пункт пропуску для руху пасажирського транспорту.

Як відомо, Польща та країни Балтії восени 2021 року звинуватили білорусь та рф у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. В липні 2022 року Польща завершила будівництво на кордоні з Білоруссю загородження довжиною 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра. Крім того, на 202 км відрізка кордону з РБ Польща встановила електронне загородження з системою відео- і тепловізійних камер, а також систем фіксації руху.