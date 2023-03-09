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Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Польща розпочала спорудження фортифікаційних загороджень на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з Білоруссю 01

"У лютому розпочалося будівництво фортифікаційних загороджень на кордоні з Калінінградською областю. Сьогодні військові почали будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю. Це частина нашої стратегії захисту та стримування", - написав Блащак у твіттері.

Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з Білоруссю 02
Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з Білоруссю 03

Дивіться також: Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з РФ і Білоруссю. ФОТО

Польща встановлює протитанкові загородження на кордоні з Білоруссю 04

Нагадуємо, Польща нещодавно призупинила роботу останнього прикордонного пункту для руху вантажного транспорту на спільному кордоні з Білоруссю. На польсько-білоруському відрізку кордону продовжує діяти лише один автомобільний пункт пропуску для руху пасажирського транспорту.

Як відомо, Польща та країни Балтії восени 2021 року звинуватили білорусь та рф у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. В липні 2022 року Польща завершила будівництво на кордоні з Білоруссю загородження довжиною 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра. Крім того, на 202 км відрізка кордону з РБ Польща встановила електронне загородження з системою відео- і тепловізійних камер, а також систем фіксації руху.

Автор: 

Білорусь (7969) кордон (4822) Польща (8632) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+28
А як же асфальт? Шашлики тоже нє? Ви що "єдиний анал" не дивитесь? Завдяки асфальту та шашликам під мівіну наше найвеличніше боневтекло стало хєроєм-пабєдуном! А ви якісь "їжаки", паркани ставите-будуєте...
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09.03.2023 20:20 Відповісти
+27
Зараз лушпайка скаже що поляки збираються напасти. Що в нього є карти на польській мові.
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09.03.2023 20:16 Відповісти
+16
Знову кляте НАТО будує лінії оборони,

замість атакувати безцінні білоруські болота!

Але ж лукашенко не міг *******, правда?
Адже не міг?
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09.03.2023 20:18 Відповісти
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https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
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09.03.2023 20:15 Відповісти
Зараз лушпайка скаже що поляки збираються напасти. Що в нього є карти на польській мові.
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09.03.2023 20:16 Відповісти
Він краще покаже, бо говорити з рашистським х*** в роті якось незручно.
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09.03.2023 20:22 Відповісти
Знову кляте НАТО будує лінії оборони,

замість атакувати безцінні білоруські болота!

Але ж лукашенко не міг *******, правда?
Адже не міг?
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09.03.2023 20:18 Відповісти
Сподіваюсь, що у нас так само все зроблено на кордоні.
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09.03.2023 20:18 Відповісти
я думаю что там всё намного серьёзней...в плане минирования
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09.03.2023 20:22 Відповісти
Ноу, міз
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09.03.2023 20:36 Відповісти
А як же асфальт? Шашлики тоже нє? Ви що "єдиний анал" не дивитесь? Завдяки асфальту та шашликам під мівіну наше найвеличніше боневтекло стало хєроєм-пабєдуном! А ви якісь "їжаки", паркани ставите-будуєте...
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09.03.2023 20:20 Відповісти
Молодці поляки!
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09.03.2023 20:23 Відповісти
Звичайна совкова показуха.
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09.03.2023 20:25 Відповісти
Цирк на дроті. Невже вояки бульбафюррера настільки тупі щоб прориватися через кп, коли є сотні км кордону де немає бетонних блоків.
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09.03.2023 20:24 Відповісти
Це психологічний хід. А бульба має дуже маленькі яйця щоб вдертись в країну НАТО.
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09.03.2023 20:30 Відповісти
Думаешь усатый испугается ежей...полезнее собрать ударную группировку у границы... Картошечный сразу завопит :Дуда мне как сын! Родненький!
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09.03.2023 21:05 Відповісти
Ну чогось перли по ''прелесних'' дорогах суки, а не по риллю
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09.03.2023 20:38 Відповісти
Вы считаете их тупее кацапов?) Чего кацапы перлись именно по дорогам?) А все что решило покататься по полям, там так целехоньким и застряло)
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09.03.2023 20:57 Відповісти
А нічого, що там густий ліс ??
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09.03.2023 21:14 Відповісти
Цікаво, а що там на кордоні з Калінінградом? Кацапи за хавчиком і товарами в Польшу ще шастають?
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09.03.2023 20:27 Відповісти
Ніт, не шастають. Тіко наші біз бійці ''трудяться''
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09.03.2023 20:40 Відповісти
Це що означає? Наші "барижать" на користь кацапам?
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09.03.2023 20:49 Відповісти
Бізшоу ''бійці'' шастають, трудяги😉
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09.03.2023 20:56 Відповісти
Ці загородження зараз, як укус комара для слона. Танки оборудуються з'ємниками і проходять ті ЄЖІ нараз. А бетонні валуни кращі тільки для укріплення берегової лінії.
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09.03.2023 20:28 Відповісти
..а польскі протитанкисти будуть стояти поруч..і дивитися..як смердячі нараз знімають ці бетонні блоки..)))))... Ви у якій комп*ютерній грі звання фельдмаршала отримали???)))
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09.03.2023 20:55 Відповісти
Заминировать всю границу надо...
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09.03.2023 20:43 Відповісти
Ого! Тетраподи. А чому лише біля воріт? Далі по обидві боки лише металевий паркан, який легко знести будь-якою важкою бронетехнікою.
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09.03.2023 20:58 Відповісти
Там ліс, альо !
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09.03.2023 21:16 Відповісти
Це ДУЖЕ серйозна перешкода.
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09.03.2023 21:52 Відповісти
Так, для техніки. Особливо якщо старий густий ліс.
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10.03.2023 02:44 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/M-Z82Up_z8E https://www.youtube.com/shorts/M-Z82Up_z8E

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10.03.2023 06:57 Відповісти
Сподіваюсь, поляки на цьому не зупиняться.
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09.03.2023 21:18 Відповісти
В крайньому разі після того як наші невїбенні "керманичі" просрали весь південь, розмінувавши Чонгар, забравши війська поляки страхуються. Хоч мало імовірно, що щось там в них буде, типу войнушки, але...
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10.03.2023 03:47 Відповісти
Надо строить против танковые заграждение как в Швейцарий построили перед 2-Мировой войне ,и по сей день эти заграждение работают. Кто ездил в Швейцарию и видел вмонтированны в дороги и по тревоге вылезают до 1.5 метра 20-30 см толщины штыри. А эти крингеляиз бетона на границе в Польшу ,столкнут с дороги и попрут.
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16.06.2023 12:55 Відповісти
 
 