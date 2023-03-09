Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью. ФОТО

Польша начала строительство фортификационных заграждений на границе с Беларусью.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В феврале началось строительство фортификационных заграждений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные начали строительство укреплений на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания", – написал Блащак в твиттере.





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Напомним, Польша недавно приостановила работу последнего пограничного пункта для движения грузового транспорта на общей границе с Беларусью. На польско-белорусском отрезке границы продолжает действовать только один автомобильный пункт пропуска для движения пассажирского транспорта.

Как известно, Польша и страны Балтии осенью 2021 года обвинили Беларусь и Россию в гибридной агрессии с применением искусственно созданного миграционного потока на границе. В июле 2022 года Польша завершила строительство на границе с Беларусью заграждения протяженностью 186 километров и высотой 5,5 метра. Кроме того, на 202 км отрезка границы с РБ Польша установила электронное заграждение с системой видео- и тепловизионных камер, а также систем фиксации движения.