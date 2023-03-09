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Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью. ФОТО

Польша начала строительство фортификационных заграждений на границе с Беларусью.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью 01

"В феврале началось строительство фортификационных заграждений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные начали строительство укреплений на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания", – написал Блащак в твиттере.

Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью 02
Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью 03

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Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью 04

Напомним, Польша недавно приостановила работу последнего пограничного пункта для движения грузового транспорта на общей границе с Беларусью. На польско-белорусском отрезке границы продолжает действовать только один автомобильный пункт пропуска для движения пассажирского транспорта.

Как известно, Польша и страны Балтии осенью 2021 года обвинили Беларусь и Россию в гибридной агрессии с применением искусственно созданного миграционного потока на границе. В июле 2022 года Польша завершила строительство на границе с Беларусью заграждения протяженностью 186 километров и высотой 5,5 метра. Кроме того, на 202 км отрезка границы с РБ Польша установила электронное заграждение с системой видео- и тепловизионных камер, а также систем фиксации движения.

Беларусь (7921) граница (5304) Польша (8511) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+28
А як же асфальт? Шашлики тоже нє? Ви що "єдиний анал" не дивитесь? Завдяки асфальту та шашликам під мівіну наше найвеличніше боневтекло стало хєроєм-пабєдуном! А ви якісь "їжаки", паркани ставите-будуєте...
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09.03.2023 20:20 Ответить
+27
Зараз лушпайка скаже що поляки збираються напасти. Що в нього є карти на польській мові.
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09.03.2023 20:16 Ответить
+16
Знову кляте НАТО будує лінії оборони,

замість атакувати безцінні білоруські болота!

Але ж лукашенко не міг *******, правда?
Адже не міг?
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09.03.2023 20:18 Ответить
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https://youtu.be/JN5idGHgL4Q
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09.03.2023 20:15 Ответить
Зараз лушпайка скаже що поляки збираються напасти. Що в нього є карти на польській мові.
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09.03.2023 20:16 Ответить
Він краще покаже, бо говорити з рашистським х*** в роті якось незручно.
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09.03.2023 20:22 Ответить
Знову кляте НАТО будує лінії оборони,

замість атакувати безцінні білоруські болота!

Але ж лукашенко не міг *******, правда?
Адже не міг?
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09.03.2023 20:18 Ответить
Сподіваюсь, що у нас так само все зроблено на кордоні.
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09.03.2023 20:18 Ответить
я думаю что там всё намного серьёзней...в плане минирования
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09.03.2023 20:22 Ответить
Ноу, міз
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09.03.2023 20:36 Ответить
А як же асфальт? Шашлики тоже нє? Ви що "єдиний анал" не дивитесь? Завдяки асфальту та шашликам під мівіну наше найвеличніше боневтекло стало хєроєм-пабєдуном! А ви якісь "їжаки", паркани ставите-будуєте...
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09.03.2023 20:20 Ответить
Молодці поляки!
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09.03.2023 20:23 Ответить
Звичайна совкова показуха.
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09.03.2023 20:25 Ответить
Цирк на дроті. Невже вояки бульбафюррера настільки тупі щоб прориватися через кп, коли є сотні км кордону де немає бетонних блоків.
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09.03.2023 20:24 Ответить
Це психологічний хід. А бульба має дуже маленькі яйця щоб вдертись в країну НАТО.
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09.03.2023 20:30 Ответить
Думаешь усатый испугается ежей...полезнее собрать ударную группировку у границы... Картошечный сразу завопит :Дуда мне как сын! Родненький!
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09.03.2023 21:05 Ответить
Ну чогось перли по ''прелесних'' дорогах суки, а не по риллю
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09.03.2023 20:38 Ответить
Вы считаете их тупее кацапов?) Чего кацапы перлись именно по дорогам?) А все что решило покататься по полям, там так целехоньким и застряло)
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09.03.2023 20:57 Ответить
А нічого, що там густий ліс ??
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09.03.2023 21:14 Ответить
Цікаво, а що там на кордоні з Калінінградом? Кацапи за хавчиком і товарами в Польшу ще шастають?
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09.03.2023 20:27 Ответить
Ніт, не шастають. Тіко наші біз бійці ''трудяться''
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09.03.2023 20:40 Ответить
Це що означає? Наші "барижать" на користь кацапам?
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09.03.2023 20:49 Ответить
Бізшоу ''бійці'' шастають, трудяги😉
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09.03.2023 20:56 Ответить
Ці загородження зараз, як укус комара для слона. Танки оборудуються з'ємниками і проходять ті ЄЖІ нараз. А бетонні валуни кращі тільки для укріплення берегової лінії.
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09.03.2023 20:28 Ответить
..а польскі протитанкисти будуть стояти поруч..і дивитися..як смердячі нараз знімають ці бетонні блоки..)))))... Ви у якій комп*ютерній грі звання фельдмаршала отримали???)))
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09.03.2023 20:55 Ответить
Заминировать всю границу надо...
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09.03.2023 20:43 Ответить
Ого! Тетраподи. А чому лише біля воріт? Далі по обидві боки лише металевий паркан, який легко знести будь-якою важкою бронетехнікою.
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09.03.2023 20:58 Ответить
Там ліс, альо !
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09.03.2023 21:16 Ответить
Це ДУЖЕ серйозна перешкода.
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09.03.2023 21:52 Ответить
Так, для техніки. Особливо якщо старий густий ліс.
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10.03.2023 02:44 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/M-Z82Up_z8E https://www.youtube.com/shorts/M-Z82Up_z8E

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10.03.2023 06:57 Ответить
Сподіваюсь, поляки на цьому не зупиняться.
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09.03.2023 21:18 Ответить
В крайньому разі після того як наші невїбенні "керманичі" просрали весь південь, розмінувавши Чонгар, забравши війська поляки страхуються. Хоч мало імовірно, що щось там в них буде, типу войнушки, але...
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10.03.2023 03:47 Ответить
Надо строить против танковые заграждение как в Швейцарий построили перед 2-Мировой войне ,и по сей день эти заграждение работают. Кто ездил в Швейцарию и видел вмонтированны в дороги и по тревоге вылезают до 1.5 метра 20-30 см толщины штыри. А эти крингеляиз бетона на границе в Польшу ,столкнут с дороги и попрут.
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16.06.2023 12:55 Ответить
 
 