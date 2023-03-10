Сили оборони ліквідували російського підполковника Постернака, - Штефан. ФОТО
Полковник ЗСУ та блогер Анатолій Штефан оприлюднив інформацію що ЗСУ ліквідували підполковника російської армії Станіслава Постернака.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Також блогер розмістив світлину ліквідованого окупанта.
Топ коментарі
+33 Colt
показати весь коментар10.03.2023 18:36 Відповісти Посилання
+24 Олег Незнаю
показати весь коментар10.03.2023 18:44 Відповісти Посилання
+16 Fjall_Raven
показати весь коментар10.03.2023 19:00 Відповісти Посилання
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Мне зашибись как клева
В 17-18 веках эта фамилия была распространена в Лубенском и в Гадяцком полках.
всім дорога тільки до пекла 👎😡