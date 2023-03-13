Військовослужбовець армії РФ затриманий у селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Куп’янському районі Харківської області поліцейські затримали військовослужбовця армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.

Під час перевірки з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ, мешканець Московської області. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.



Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції.

