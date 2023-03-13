УКР
Військовослужбовець армії РФ затриманий у селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Куп’янському районі Харківської області поліцейські затримали військовослужбовця армії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.

Військовослужбовець армії РФ затриманий у селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - Нацполіція 01

Під час перевірки з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ, мешканець Московської області. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.

Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих ударів по Куп’янщині. ФОТОрепортаж

армія рф (18780) Нацполіція (15506) Харківщина (6054) Куп’янськ (904)
+35
Для переховуваного в покинутих будівлях у нього чистенький вигляд.БРЕШЕ.
показати весь коментар
13.03.2023 16:38 Відповісти
+29
а тих хто його прикривав не затримали?
показати весь коментар
13.03.2023 16:36 Відповісти
+21
показати весь коментар
13.03.2023 17:10 Відповісти
а тих хто його прикривав не затримали?
показати весь коментар
13.03.2023 16:36 Відповісти
Пощастило. Тепер матиме безпечне житло й харчування.
показати весь коментар
13.03.2023 16:36 Відповісти
+ в обмінний фонд.
показати весь коментар
13.03.2023 16:37 Відповісти
Для переховуваного в покинутих будівлях у нього чистенький вигляд.БРЕШЕ.
показати весь коментар
13.03.2023 16:38 Відповісти
саме так!
до того ж, йому треба було якось харчуватись
я не контррозвідник, але тут треба "шерше ля фам" - шукати бабу, яка пригріла кацапика у своєму ліжку
показати весь коментар
13.03.2023 17:02 Відповісти
А заодне, заставити промукати - слава раісі - і в топку....падлюку, шоб скапуєва здохла від піни
показати весь коментар
13.03.2023 17:13 Відповісти
На паляниці спалилась кацапська гнида.
показати весь коментар
13.03.2023 16:39 Відповісти
за цей час він вже майже вивчив мову
показати весь коментар
13.03.2023 16:45 Відповісти
Знаю уйопків які за все життя проживаючи на Львівщині не можуть вивчити. А цей підмасквіч навіть елементарні слова не вивче.
показати весь коментар
13.03.2023 16:52 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 16:49 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 16:58 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2023 17:10 Відповісти
Кацап челюсть зломає але не виговорить.
показати весь коментар
13.03.2023 17:30 Відповісти
Малесеньке білесеньке телятко гамцяло с полиці паляницю!
показати весь коментар
13.03.2023 17:35 Відповісти
Для начала, проверить кацапа на вшивость французским, пусть переведет оболдуй, мол, кум-тэ-ля па-сэ.
показати весь коментар
13.03.2023 18:17 Відповісти
Кумпресільажупрів...
Піпсільтре...
показати весь коментар
13.03.2023 19:29 Відповісти
Да кацапы на доданках палятся, к примеру: нацюцюрнык, а вы им предлогашь элементы высшей математики.
показати весь коментар
13.03.2023 18:13 Відповісти
Який нафіг пончик!? Пампушка!
показати весь коментар
13.03.2023 19:06 Відповісти
ого партизан
показати весь коментар
13.03.2023 16:39 Відповісти
***********...
Фтопку!
показати весь коментар
13.03.2023 16:39 Відповісти
************...
показати весь коментар
13.03.2023 16:46 Відповісти
Заблукав.
показати весь коментар
13.03.2023 16:49 Відповісти
Дільничного лишити зарплатні.
показати весь коментар
13.03.2023 16:51 Відповісти
його годували!!!!!
показати весь коментар
13.03.2023 16:56 Відповісти
беззаперечно!
надто чистенький та вгодований як для бомжа
показати весь коментар
13.03.2023 17:03 Відповісти
та ще й до цирюльника водили
показати весь коментар
13.03.2023 17:04 Відповісти
На шибеницю гниду!
показати весь коментар
13.03.2023 16:56 Відповісти
на мінне поле
показати весь коментар
13.03.2023 17:07 Відповісти
День, максимум два як закинутий "за лінію фронту" з легендою "ацтал ат сваіх".
показати весь коментар
13.03.2023 17:12 Відповісти
Чувак не дурень. Подихати за ***** незахотів.
показати весь коментар
13.03.2023 17:28 Відповісти
значит что бы не нарушать права этого орка морду ему замазали.все по норме закона он же пока задержан без решения суда. а для своих граждан -конституция на паузе.
показати весь коментар
13.03.2023 17:57 Відповісти
І тепер 10тис гривень в місяць на його утримання?
показати весь коментар
13.03.2023 18:07 Відповісти
+витрати на процесуальні дії.
показати весь коментар
13.03.2023 18:29 Відповісти
Ага, лишние расходы... Лучше бы вернули к той или тому кто его все это время содержал. Не верится что все это время он жил в заброшках.
показати весь коментар
13.03.2023 18:49 Відповісти
московські Убивці Українців ховаються від Кари!!
показати весь коментар
13.03.2023 18:22 Відповісти
Це колоборант наводчік бресткіх лісов
показати весь коментар
13.03.2023 21:13 Відповісти
Диверсант по ходу.
показати весь коментар
14.03.2023 11:30 Відповісти
У нас сбу на такому рівні як баканов то його казочка можливоиі проконає , не треба забувати що в сбу купа зрадників, бакланов , зєлєнський ,єрмачіло, арахамія
показати весь коментар
14.03.2023 17:22 Відповісти
 
 