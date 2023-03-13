Військовослужбовець армії РФ затриманий у селищі Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО
У Куп’янському районі Харківської області поліцейські затримали військовослужбовця армії РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.
Під час перевірки з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади РФ, мешканець Московської області. Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.
Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця РФ на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
до того ж, йому треба було якось харчуватись
я не контррозвідник, але тут треба "шерше ля фам" - шукати бабу, яка пригріла кацапика у своєму ліжку
Піпсільтре...
Фтопку!
надто чистенький та вгодований як для бомжа