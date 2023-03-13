Захищаючи Україну, загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко. ФОТО
Учасник гумористичного шоу "Ліга сміху" Роман Іваненко загинув, захищаючи Україну на Вугледарському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як повідомили у Кам‘янець-Подільській районній раді, Роман потрапив в оточення на Вугледарському напрямку, бився до останнього поруч зі своїми побратимами. Зазнав важкого поранення, був взятий в полон.
"Тримався з 24.01. по 28.02. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий. Романа евакуювали "на щиті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що війна застала актора у Німеччині. Він одразу ж повернувся до України та зайнявся волонтерством. Згодом пішов на фронт добровольцем.
Захисники життям боронять Україну, а радник Резнікова …
https://lviv.media/ukraina/64632-radnik-zastupnika-ministra-oboroni-vkrav-ponad-17-mlrd-grn-yaki-mali-vitratiti-na-zsu-detali/
Вішати треба мародерів, але Патріоти України зайняті боєм з московітами *****, поки що…
Дякуємо Захисникам !!!
По кривавій по дорозі нам іти у світ....
Вічна шана 🕯️
СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.
https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif