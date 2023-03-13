УКР
Захищаючи Україну, загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко. ФОТО

Учасник гумористичного шоу "Ліга сміху" Роман Іваненко загинув, захищаючи Україну на Вугледарському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як повідомили у Кам‘янець-Подільській районній раді, Роман потрапив в оточення на Вугледарському напрямку, бився до останнього поруч зі своїми побратимами. Зазнав важкого поранення, був взятий в полон.

"Тримався з 24.01. по 28.02. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий. Романа евакуювали "на щиті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війна застала актора у Німеччині. Він одразу ж повернувся до України та зайнявся волонтерством. Згодом пішов на фронт добровольцем.

+52
Земля пухом!
+48
Слава Герою!
+38
Земля пухом!
Слава Герою!
С.У.М.
Пам'ятаймо кожного героя...
Замордували. Він один із заморених голодом військовополонених. Новина про це була раніше. Молилися за нього! Було мабуть недостатньо. А ми/Україна годує до сита російських полонених? Їм потрібно вимолювати гріхи, хай суки "постять"!!!!!!!!!
Скоріше що русосвин виліз через шведський проксі
твой братушка брал Харьков...)))

мучєнік по рпц шном
мальчик разпятый в трусиках...)))
Из окопа пишешь, Трусин?
Срусью не пахнет, ей смердит...как и от тебя, русня недобитая
Умойся, дебил! Ты в говне.
Там укров нет там чудью пахнет)))
Шлюха 173.128.248 твой ай пи?ща шалава рюсьге с Швеции и вылетишь ****** сын и грязной ***** ,куда надо я написал
Низький уклін тобі Герою!!
Захисники життям боронять Україну, а радник Резнікова …
https://lviv.media/ukraina/64632-radnik-zastupnika-ministra-oboroni-vkrav-ponad-17-mlrd-grn-yaki-mali-vitratiti-na-zsu-detali/

Вішати треба мародерів, але Патріоти України зайняті боєм з московітами *****, поки що…

Дякуємо Захисникам !!!
Світла Пм"ять ! Москальським виродкам смерть та забуття!
Реально скільки на сайті кінченого бидла.новина що наш воїн загинув ,вони ***** за політику сруться і пишуть про сраки і ***
Мабуть претензії треба пред'являти не людям на форумі,а тим,хто акцентує,чомусь,увагу на "Клюб Вбогих тіпа Коміків по жидо-хохляцькі"?
На Аскольдовій Могилі Український цвіт -
По кривавій по дорозі нам іти у світ....
Вічна шана 🕯️
Vi4na Slava Poleglim Geroyam - Zaxisnikam !
.

СПОЧИВАЙ З МИРОМ, ГЕРОЮ ! ВIЧНА ПАМ'ЯТЬ.

https://i.gifer.com/origin/6f/6fb6cc11658f60591525f1c0fc4d204f.gif
Его последний выход был посвящён народу Украины и его борьбе с рашистскими выродками.
Героi не вмирают! Украïна Пераможа! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Вічна Память,Родині співчуття
