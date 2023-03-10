УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11114 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
19 818 17

У бою з окупантами загинув співзасновник київської "Rock School" Володимир Бульба

бульба

9-го березня стало відомо, що на фронті загинув Володимир Бульба, співзасновник мережі музичних шкіл у Києві "Rock School" ("Рок Школа").

Про це повідомив військовий ЗСУ, ведучий Radio ROKS Ілля Ярема, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти – мій Брат по зброї. Ти – мій Побратим на культурному фронті. Саме завдяки тобі Бродвейський мюзикл "School of Rock" з’явився на підмостках Київської опери. Саме завдяки тобі він зазвучав українською. Ти зробив величезну справу для дітей та дорослих під назвою "Rock School", де рок-музиканти викладали, а діти реалізували в собі цей поклик. Це було по-справжньому. Ти був справжній. Одного разу Вова завітав до нас на ROKS з дивними коробками. Там була речовина для того, щоб зробити зліпки рук. Як виявилось – це була нагорода за призові місця в конкурсі шкільних рок-гуртів України… Сергія Кузіна (1 місце), Соні Сотник (2 місце) і моя рука (3 місце)… Все це не коштує і клаптика твого волосся, Вова… Завжди з гумором, завжди конкретно, завжди відповідально. Ти проростеш музичним полем України. Ти лунаєш голосами сотень дітей та підлітків.Ти не мав загинути. Ти – Людина з великої літери. Вічна пам’ять, Герою!", – написав він.

Володимир Бульба першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл  "School of Rock",  а у 2012 році відкрив першу рок-школу у 2012 році. Наразі таких шкіл чотири у Києві й одна в Броварах. У школах викладають вокал і гру на музичних інструментах — барабани, гітара та інші.

З початком повномасштабного вторгнення Володимир Бульба займався волонтерством, а потім вступив до Збройних Сил України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 8 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання, загинули члени екіпажів гелікоптерів Олег Гегечкорі, Володимир Скляр, Ігор Мороз, Олександр Мариняк та Іван Беззуб. ФОТО

Автор: 

Київ (19672) смерть (6779) втрати (4452) ЗСУ (7674)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Прикро, з однієї сторони гинуть освічені талановиті люди, з іншої напівграмотні злочинці.
показати весь коментар
10.03.2023 15:28 Відповісти
+39
Вічна Пам'ять Герою.
показати весь коментар
10.03.2023 15:22 Відповісти
+38
Яких шляхетних Українців ми втрачаємо (((((((((((( Немає слів.. За останні дні стільки втрат. Схиляю голову, перед мужністю, патріотизмом, хоробрістю..
показати весь коментар
10.03.2023 15:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна Пам'ять Герою.
показати весь коментар
10.03.2023 15:22 Відповісти
Прикро, з однієї сторони гинуть освічені талановиті люди, з іншої напівграмотні злочинці.
показати весь коментар
10.03.2023 15:28 Відповісти
А гірше те що з нашої сторони багато таких як з тої що гинуть, тільки не нафронті((
показати весь коментар
10.03.2023 16:49 Відповісти
надзвичайно висока ціна за те, щоб 20 або 30 тисяч вагнерівців сдохли в Україні...
показати весь коментар
10.03.2023 15:28 Відповісти
Нерівноцінний розмін, на жаль...
показати весь коментар
10.03.2023 17:00 Відповісти
Яких шляхетних Українців ми втрачаємо (((((((((((( Немає слів.. За останні дні стільки втрат. Схиляю голову, перед мужністю, патріотизмом, хоробрістю..
показати весь коментар
10.03.2023 15:28 Відповісти
Пам'яті захисника, рокера присвячую - https://www.youtube.com/watch?v=tjvoDYzcOCs https://www.youtube.com/watch?v=tjvoDYzcOCs

показати весь коментар
10.03.2023 15:50 Відповісти
R.I.P.
Rock on!
показати весь коментар
10.03.2023 15:53 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2023 16:26 Відповісти
Співчуття рідним і Україні !!! Гинуть найкращі.....
показати весь коментар
10.03.2023 18:19 Відповісти
R.I.P.
показати весь коментар
10.03.2023 19:01 Відповісти
Низький уклін, Захисникам України!!
Як обличчя талановитого Українця, контрастує з вгодованими рилами отих кнурів привладних та квартальних, що дорвалися до корита…
Можливо, жеруть, як востаннє … Ну, як на останок, то потерпіти можемо…, але ж недовго, щоб портнова суддівські, невстигли визначити суму грошової застави, як коригувальникам хуіловськи!!!
показати весь коментар
10.03.2023 19:50 Відповісти
-"Ой, Морозе - Морозенко,
ти славний козаче.
За тобою, Морозенко, вся Вкраїна плаче!!!
Ой не так вся Україна, як рідная мати,
Заплакала Морозиха, стоя біля хати."(С)" 17ст.
показати весь коментар
10.03.2023 20:06 Відповісти
Vi4na Pam'yat' Geroyu...
показати весь коментар
10.03.2023 20:25 Відповісти
Long live rock n roll...R.I.P. Друже(((
показати весь коментар
11.03.2023 00:39 Відповісти
Війна спланована після розвалу СРСР, це геноцид справжніх українців-козаків (слов'ян). Москалі вбийте свого бункерного ***** та всіх хто з ним у владі! Нажаль нами правлять хазари нечість яка всіх дурить через смі нас всіх дурять ця потвора ********
показати весь коментар
11.03.2023 06:52 Відповісти
Гине цвіт нації, тим більша має бути відповідальність всіх цих зєлєнских сволот від клоуна і єрмака до останнього мародера рєзнікова і абрахамії, бужанського і другої наволочі , тої сволоти що розказувала про ********* палички і сеньйора голодомора.сволоч скумбрія повина відповісти за свої пости про наводку кацапів на позиції наших військових.
показати весь коментар
11.03.2023 07:12 Відповісти
 
 