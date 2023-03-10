У бою з окупантами загинув співзасновник київської "Rock School" Володимир Бульба

9-го березня стало відомо, що на фронті загинув Володимир Бульба, співзасновник мережі музичних шкіл у Києві "Rock School" ("Рок Школа").

Про це повідомив військовий ЗСУ, ведучий Radio ROKS Ілля Ярема, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти – мій Брат по зброї. Ти – мій Побратим на культурному фронті. Саме завдяки тобі Бродвейський мюзикл "School of Rock" з’явився на підмостках Київської опери. Саме завдяки тобі він зазвучав українською. Ти зробив величезну справу для дітей та дорослих під назвою "Rock School", де рок-музиканти викладали, а діти реалізували в собі цей поклик. Це було по-справжньому. Ти був справжній. Одного разу Вова завітав до нас на ROKS з дивними коробками. Там була речовина для того, щоб зробити зліпки рук. Як виявилось – це була нагорода за призові місця в конкурсі шкільних рок-гуртів України… Сергія Кузіна (1 місце), Соні Сотник (2 місце) і моя рука (3 місце)… Все це не коштує і клаптика твого волосся, Вова… Завжди з гумором, завжди конкретно, завжди відповідально. Ти проростеш музичним полем України. Ти лунаєш голосами сотень дітей та підлітків.Ти не мав загинути. Ти – Людина з великої літери. Вічна пам’ять, Герою!", – написав він.

Володимир Бульба першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл "School of Rock", а у 2012 році відкрив першу рок-школу у 2012 році. Наразі таких шкіл чотири у Києві й одна в Броварах. У школах викладають вокал і гру на музичних інструментах — барабани, гітара та інші.

З початком повномасштабного вторгнення Володимир Бульба займався волонтерством, а потім вступив до Збройних Сил України.

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