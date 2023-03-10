В бою с оккупантами погиб соучредитель киевской "Rock School" Владимир Бульба

9 марта стало известно, что на фронте погиб Владимир Бульба, соучредитель сети музыкальных школ в Киеве "Rock School" ("Рок Школа").

Об этом сообщил военный ВСУ, ведущий Radio ROKS Илья Ярема, передает Цензор.НЕТ.

"Ты – мой Брат по оружию. Ты – мой Побратим на культурном фронте. Именно благодаря тебе Бродвейский мюзикл "School of Rock" появился на подмостках Киевской оперы. Именно благодаря тебе он зазвучал по-украински. Ты сделал огромное дело для детей и взрослых под названием "Rock School", где рок-музыканты преподавали, а дети реализовали в себе этот зов. Это было по-настоящему. Ты был настоящий. Однажды Вова пришел к нам на ROKS со странными коробками. Там было вещество для того, чтобы сделать слепки рук. Как оказалось – это была награда за призовые места в конкурсе школьных рок-групп Украины… Сергея Кузина (1 место), Сони Сотник (2 место) и моя рука (3 место)… Все это не стоит и клочка твоих волос, Вова… Всегда с юмором, всегда конкретно, всегда ответственно. Ты прорастешь музыкальным полем Украины. Ты звучишь голосами сотен детей и подростков. Ты не должен был погибнуть. Ты – Человек с большой буквы. Вечная память, Герой!", – написал он.

Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году открыл первую рок-школу в 2012 году. Пока таких школ четыре в Киеве и одна в Броварах. В школах преподают вокал и игру на музыкальных инструментах – барабаны, гитара и другие.

С началом полномасштабного вторжения Владимир Бульба занимался волонтерством, а затем вступил в Вооруженные силы Украины.

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