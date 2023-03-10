В бою с оккупантами погиб соучредитель киевской "Rock School" Владимир Бульба
9 марта стало известно, что на фронте погиб Владимир Бульба, соучредитель сети музыкальных школ в Киеве "Rock School" ("Рок Школа").
Об этом сообщил военный ВСУ, ведущий Radio ROKS Илья Ярема, передает Цензор.НЕТ.
"Ты – мой Брат по оружию. Ты – мой Побратим на культурном фронте. Именно благодаря тебе Бродвейский мюзикл "School of Rock" появился на подмостках Киевской оперы. Именно благодаря тебе он зазвучал по-украински. Ты сделал огромное дело для детей и взрослых под названием "Rock School", где рок-музыканты преподавали, а дети реализовали в себе этот зов. Это было по-настоящему. Ты был настоящий. Однажды Вова пришел к нам на ROKS со странными коробками. Там было вещество для того, чтобы сделать слепки рук. Как оказалось – это была награда за призовые места в конкурсе школьных рок-групп Украины… Сергея Кузина (1 место), Сони Сотник (2 место) и моя рука (3 место)… Все это не стоит и клочка твоих волос, Вова… Всегда с юмором, всегда конкретно, всегда ответственно. Ты прорастешь музыкальным полем Украины. Ты звучишь голосами сотен детей и подростков. Ты не должен был погибнуть. Ты – Человек с большой буквы. Вечная память, Герой!", – написал он.
Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году открыл первую рок-школу в 2012 году. Пока таких школ четыре в Киеве и одна в Броварах. В школах преподают вокал и игру на музыкальных инструментах – барабаны, гитара и другие.
С началом полномасштабного вторжения Владимир Бульба занимался волонтерством, а затем вступил в Вооруженные силы Украины.
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Rock on!
Як обличчя талановитого Українця, контрастує з вгодованими рилами отих кнурів привладних та квартальних, що дорвалися до корита…
Можливо, жеруть, як востаннє … Ну, як на останок, то потерпіти можемо…, але ж недовго, щоб портнова суддівські, невстигли визначити суму грошової застави, як коригувальникам хуіловськи!!!
ти славний козаче.
За тобою, Морозенко, вся Вкраїна плаче!!!
Ой не так вся Україна, як рідная мати,
Заплакала Морозиха, стоя біля хати."(С)" 17ст.