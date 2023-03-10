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В бою с оккупантами погиб соучредитель киевской "Rock School" Владимир Бульба

бульба

9 марта стало известно, что на фронте погиб Владимир Бульба, соучредитель сети музыкальных школ в Киеве "Rock School" ("Рок Школа").

Об этом сообщил военный ВСУ, ведущий Radio ROKS Илья Ярема, передает Цензор.НЕТ.

"Ты – мой Брат по оружию. Ты – мой Побратим на культурном фронте. Именно благодаря тебе Бродвейский мюзикл "School of Rock" появился на подмостках Киевской оперы. Именно благодаря тебе он зазвучал по-украински. Ты сделал огромное дело для детей и взрослых под названием "Rock School", где рок-музыканты преподавали, а дети реализовали в себе этот зов. Это было по-настоящему. Ты был настоящий. Однажды Вова пришел к нам на ROKS со странными коробками. Там было вещество для того, чтобы сделать слепки рук. Как оказалось – это была награда за призовые места в конкурсе школьных рок-групп Украины… Сергея Кузина (1 место), Сони Сотник (2 место) и моя рука (3 место)… Все это не стоит и клочка твоих волос, Вова… Всегда с юмором, всегда конкретно, всегда ответственно. Ты прорастешь музыкальным полем Украины. Ты звучишь голосами сотен детей и подростков. Ты не должен был погибнуть. Ты – Человек с большой буквы. Вечная память, Герой!", – написал он.

Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году открыл первую рок-школу в 2012 году. Пока таких школ четыре в Киеве и одна в Броварах. В школах преподают вокал и игру на музыкальных инструментах – барабаны, гитара и другие.

С началом полномасштабного вторжения Владимир Бульба занимался волонтерством, а затем вступил в Вооруженные силы Украины.

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Автор: 

Киев (25692) смерть (9251) потери (4437) ВСУ (6699)


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Топ комментарии
+48
Прикро, з однієї сторони гинуть освічені талановиті люди, з іншої напівграмотні злочинці.
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10.03.2023 15:28 Ответить
+39
Вічна Пам'ять Герою.
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10.03.2023 15:22 Ответить
+38
Яких шляхетних Українців ми втрачаємо (((((((((((( Немає слів.. За останні дні стільки втрат. Схиляю голову, перед мужністю, патріотизмом, хоробрістю..
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10.03.2023 15:28 Ответить
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Вічна Пам'ять Герою.
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10.03.2023 15:22 Ответить
Прикро, з однієї сторони гинуть освічені талановиті люди, з іншої напівграмотні злочинці.
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10.03.2023 15:28 Ответить
А гірше те що з нашої сторони багато таких як з тої що гинуть, тільки не нафронті((
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10.03.2023 16:49 Ответить
надзвичайно висока ціна за те, щоб 20 або 30 тисяч вагнерівців сдохли в Україні...
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10.03.2023 15:28 Ответить
Нерівноцінний розмін, на жаль...
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10.03.2023 17:00 Ответить
Яких шляхетних Українців ми втрачаємо (((((((((((( Немає слів.. За останні дні стільки втрат. Схиляю голову, перед мужністю, патріотизмом, хоробрістю..
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10.03.2023 15:28 Ответить
Пам'яті захисника, рокера присвячую - https://www.youtube.com/watch?v=tjvoDYzcOCs https://www.youtube.com/watch?v=tjvoDYzcOCs

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10.03.2023 15:50 Ответить
R.I.P.
Rock on!
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10.03.2023 15:53 Ответить
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10.03.2023 16:26 Ответить
Співчуття рідним і Україні !!! Гинуть найкращі.....
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10.03.2023 18:19 Ответить
R.I.P.
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10.03.2023 19:01 Ответить
Низький уклін, Захисникам України!!
Як обличчя талановитого Українця, контрастує з вгодованими рилами отих кнурів привладних та квартальних, що дорвалися до корита…
Можливо, жеруть, як востаннє … Ну, як на останок, то потерпіти можемо…, але ж недовго, щоб портнова суддівські, невстигли визначити суму грошової застави, як коригувальникам хуіловськи!!!
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10.03.2023 19:50 Ответить
-"Ой, Морозе - Морозенко,
ти славний козаче.
За тобою, Морозенко, вся Вкраїна плаче!!!
Ой не так вся Україна, як рідная мати,
Заплакала Морозиха, стоя біля хати."(С)" 17ст.
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10.03.2023 20:06 Ответить
Vi4na Pam'yat' Geroyu...
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10.03.2023 20:25 Ответить
Long live rock n roll...R.I.P. Друже(((
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11.03.2023 00:39 Ответить
Війна спланована після розвалу СРСР, це геноцид справжніх українців-козаків (слов'ян). Москалі вбийте свого бункерного ***** та всіх хто з ним у владі! Нажаль нами правлять хазари нечість яка всіх дурить через смі нас всіх дурять ця потвора ********
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11.03.2023 06:52 Ответить
Гине цвіт нації, тим більша має бути відповідальність всіх цих зєлєнских сволот від клоуна і єрмака до останнього мародера рєзнікова і абрахамії, бужанського і другої наволочі , тої сволоти що розказувала про ********* палички і сеньйора голодомора.сволоч скумбрія повина відповісти за свої пости про наводку кацапів на позиції наших військових.
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11.03.2023 07:12 Ответить
 
 