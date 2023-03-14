УКР
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж

13 березня 2023 року російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" чотири населених пункти на півночі Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"У Костянтинівці в результаті атак на житлову забудову загинуло двоє чоловіків, ще двоє містян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Трьох цивільних поранено у Часовому Яру, ще двох – у Бахмуті й в с. Никифорівці.

Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 01
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 02
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 03
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 04
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 05
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 06
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 07
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 08
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 09
Наслідки ворожих обстрілів Донецької області 10

Донецька область
