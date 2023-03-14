Наслідки ворожих обстрілів Донецької області. ФОТОрепортаж
13 березня 2023 року російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган" чотири населених пункти на півночі Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
"У Костянтинівці в результаті атак на житлову забудову загинуло двоє чоловіків, ще двоє містян отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Трьох цивільних поранено у Часовому Яру, ще двох – у Бахмуті й в с. Никифорівці.
