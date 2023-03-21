Повідомлено про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС Чернічуку, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки системно притягує до відповідальності ворожих пособників у тимчасово захоплених районах України.

У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України.

"Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ", - йдеться у повідомленні.

Також Чернічук був "гостем" на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російських обстрілів української АЕС.

Крім цього, задокументовано злочинну діяльність російського блогера - Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції.

Там відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах.

Окрім того, СБУ викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС.

Саме він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- псевдоочільнику АЕС ˗ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

- блогеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

- колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони ˗ ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині нашої держави.

Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

СБУ наголошує на невідворотності покарання за співпрацю з ворогом.

Розслідування проводили за процесуального керівництва органів прокуратури.