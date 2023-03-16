УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10129 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 260 12

Перемовини про нейтральність Запорізької АЕС тривають, результату поки немає, - Галущенко

заес

Позиція України щодо окупованої РФ Запорізької АЕС не змінюється, переговори тривають, проте з боку росіян поки немає конструктиву у перемовинах.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Ми давно вже говоримо і з МАГАТЕ, і з Рафаелем Гроссі про певні параметри угоди про нейтральність на ЗАЕС, або нейтральну зону на станції та навколо. Позиція України не змінюється - повна демілітаризація станції, вихід всіх військових формувань РФ, як би вони не називались, виведення тяжкої військової техніки, виїід фахівців Росатома з станції.

І можливість нашому персоналу спокійно оперувати станцією і нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку", - сказав Галущенко.

За його словами, гендиректор МАГАТЕ Гроссі справді намагається провести перемовини з росіянами, "дотиснути їх до якихось реальних кроків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, - Генштаб

"Ми йому дуже вдячні за це, ми це всіляко підтримуємо, але переговори поки тривають, і сказати, що є результат, на жаль, ми поки не можемо", - підкреслив міністр.

За його словами, поки немає конструктиву з боку росіян щодо перемовин.

Автор: 

МАГАТЕ (752) перемовини (3025) Галущенко Герман (545) Міненерго (1422) Запорізька АЕС (1435) атака на ЗАЕС (174)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
яка нейтральність над власністю українського народу?Продажні тварини.
показати весь коментар
16.03.2023 20:05 Відповісти
+8
Может ещё отдельную атомную республику там объявите?
показати весь коментар
16.03.2023 20:20 Відповісти
+6
Ніякої нейтральності і не буде. Ми маємо справу з кінченими **********. Там доведеться робити якусь операцію з відбиття АЕС інакше буде неможливо...
показати весь коментар
16.03.2023 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка нейтральність над власністю українського народу?Продажні тварини.
показати весь коментар
16.03.2023 20:05 Відповісти
Треба благочестиво додати щось про "сподівання на розуміння з боку російської сторони" або подібну ідіотську гуйню.
показати весь коментар
16.03.2023 20:08 Відповісти
якщо конструктиву немае, то чого постійно лізти і нав'язуватися з переговорами? Утечки радіацii немае і добре.
показати весь коментар
16.03.2023 20:08 Відповісти
Ніякої нейтральності і не буде. Ми маємо справу з кінченими **********. Там доведеться робити якусь операцію з відбиття АЕС інакше буде неможливо...
показати весь коментар
16.03.2023 20:12 Відповісти
Какая нахрен нейтральность
показати весь коментар
16.03.2023 20:19 Відповісти
Может ещё отдельную атомную республику там объявите?
показати весь коментар
16.03.2023 20:20 Відповісти
Ну так що те МАГАТЕ зробить, якщо підпорядковується Радбезу ООН..а хто там головує??

Фінансується з внесків до ООН. Просто свято якесь..це ж треба, щоб світ так сцяв щось мокшам поперек сказати..чи взагалі, по сусалам надавати..
показати весь коментар
16.03.2023 20:44 Відповісти
Одна надія на ЗСУ -- підем у наступ і вони звідти чухнуть .
показати весь коментар
16.03.2023 20:49 Відповісти
яка <******* " нейтральність" на території НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ """ ????? глущенко. ТИ ХТО ???
показати весь коментар
16.03.2023 21:57 Відповісти
Він 73% буй в пальто.
показати весь коментар
16.03.2023 22:38 Відповісти
Марення від Глущенко тре розбавляти маренням від Зелі і додавати трошки марення від Арестовича як спецію.
показати весь коментар
17.03.2023 08:24 Відповісти
 
 