Перемовини про нейтральність Запорізької АЕС тривають, результату поки немає, - Галущенко

Позиція України щодо окупованої РФ Запорізької АЕС не змінюється, переговори тривають, проте з боку росіян поки немає конструктиву у перемовинах.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Ми давно вже говоримо і з МАГАТЕ, і з Рафаелем Гроссі про певні параметри угоди про нейтральність на ЗАЕС, або нейтральну зону на станції та навколо. Позиція України не змінюється - повна демілітаризація станції, вихід всіх військових формувань РФ, як би вони не називались, виведення тяжкої військової техніки, виїід фахівців Росатома з станції.

І можливість нашому персоналу спокійно оперувати станцією і нести відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку", - сказав Галущенко.

За його словами, гендиректор МАГАТЕ Гроссі справді намагається провести перемовини з росіянами, "дотиснути їх до якихось реальних кроків".

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"Ми йому дуже вдячні за це, ми це всіляко підтримуємо, але переговори поки тривають, і сказати, що є результат, на жаль, ми поки не можемо", - підкреслив міністр.

За його словами, поки немає конструктиву з боку росіян щодо перемовин.