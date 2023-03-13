УКР
На Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, - Генштаб

заес,магате

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: У тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу,

у російських представників "росатому" закінчився термін контракту. Водночас, в підписанні нового чи продовженні діючого контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому. Все це може призвести до непередбачуваних наслідків".

"відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому" Джерело:

Контракти не подовжують, а отже оплати праці не буде. Додому теж не пускають. Це вже рабство чи ще ні?
13.03.2023 19:21 Відповісти
Ну я думаю як мінімум гойда.
13.03.2023 20:26 Відповісти
Хто там самий вумний був? Так нехай МАГАТЕ своїх працівників ставить, ООН забезпечує охорону, а МЧХ - медичний нагляд. Всі при справі будуть відробляти членські внески!

А то тільки поради про переговори можуть давати
13.03.2023 19:42 Відповісти
всіх слуг урода направити туду під конвоем-корисна справа
13.03.2023 19:58 Відповісти
Полностью поддерживаю. Толку не будет, но может, передохнут
13.03.2023 20:07 Відповісти
 
 