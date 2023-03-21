Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Населені пункти Запорізької області продовжують піддаватися ворожим обстрілам - докази воєнних злочинів РФ задокументувала поліція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, від вогню окупаційних військ наразі страждають переважно мешканці Пологівського та Василівського районів. Російські снаряди руйнують домівки місцевих жителів, інфраструктурні об’єкти, територію підприємств тощо. Минулої доби обійшлося без жертв.

Загалом поліцейські задокументували 73 удари по території Запорізької області. Армія РФ застосувала проти мирного населення БПЛА, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

"Мешканці вказаних населених пунктів повідомили правоохоронцям про 13 руйнувань. Переважна кількість влучань зафіксована по житлових кварталах. Вибуховою силою та уламками снарядів у оселях громадян побило шибки, дахи, фасади будівель і паркани. Також пошкоджено територію підприємства на Пологівщині", - йдеться у повідомленні.

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