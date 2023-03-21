15 українських дітей вдалося повернути на Батьківщину, - Лубінець. ФОТО
15 українських дітей повернулися на Батьківщину спільно з їхніми мамами та законними представниками.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
"До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками! Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни", - зазначив він.
Станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.
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Александр Чуднивец #474549
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Viktor Lisenko
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