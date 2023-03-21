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15 українських дітей вдалося повернути на Батьківщину, - Лубінець. ФОТО

15 українських дітей повернулися на Батьківщину спільно з їхніми мамами та законними представниками.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"До України вдалося повернути 15 українських дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками! Це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни", - зазначив він.

Станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика, - Лубінець

15 українських дітей вдалося повернути на Батьківщину, - Лубінець 01
15 українських дітей вдалося повернути на Батьківщину, - Лубінець 02

Автор: 

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Всі викрадені з України кацапськими мерзенними ублюдками діти мають бути повернені додому...
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21.03.2023 14:14 Відповісти
насильно вывозили только детей у которых нет родителей.
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21.03.2023 14:55 Відповісти
ну інших обманом, шо не набагато краще.
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21.03.2023 15:03 Відповісти
обмануть взрослого украинца не просто, а лугандона с кацапской родословной запросто , они этого ждали.
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21.03.2023 15:07 Відповісти
і це правда. але буває по всякому
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21.03.2023 15:10 Відповісти
 
 