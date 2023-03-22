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Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Далекого Сходу Росії прямує ешелон з військовою технікою. На платформах – зняті з консервації танки Т-54, розробка яких розпочалася ще до закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на групу розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

"Як нам стало відомо, цей ешелон нещодавно вирушив з м. Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295 Центральна база резерву і зберігання танків", - йдеться в повідомленні. 

Раніше вже були зафіксована відправка техніки звідти. У жовтні в Єкатеринбурзі було знято ешелон  з танками Т-62М(В), що також вирушив з Арсеньєва.

"Зазначимо, що факти відправлення та використання ЗС РФ танків Т-62 у ході поточного вторгнення фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше", - повідомили розслідувачі. 

У СІТ також зазначили, що згідно з архівними фотографіями, на базі в Арсеньєві зберігалося окрім Т-80БВ та  Т-72Б значна кількість Т-62М(В), Т-55 та Т-54

"Ми проаналізували супутникові знімки цієї бази й встановили, що в період між червнем та листопадом 2022 року її залишив мінімум 191 танк (ймовірно, в основному Т-62). Насправді це число може бути значно вищим, оскільки найбільш боєготові машини, як правило, знаходяться в ангарах і зафіксувати їх відправлення неможливо", - зазначають в СІТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти втратили три танки, намагаючись атакувати позиції ЗСУ. ВIДЕО

Танк Т-54 було розроблено Харківським конструкторським бюро машинобудування.

Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54 01
Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54 02
Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54 03
Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54 04
Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54 05

Автор: 

армія рф (17346) росія (65129) танк (2066) техніка (1826)


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Топ коментарі
+45
Ппц на это дерьмо даже джавелины жалко тратить, а придётся
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22.03.2023 12:48
+40
Це "Жєлєзний капут"
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22.03.2023 12:48
+34
Да РПГ-7 нормально сработает.
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22.03.2023 12:49
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А хто "втарая армія міра"?🤔
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22.03.2023 13:17 Відповісти
цікаво, невже т62 закінчилися?
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22.03.2023 13:08 Відповісти
Про.бали.
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22.03.2023 13:15 Відповісти
Закончились те,которые смогли завести.
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22.03.2023 13:20 Відповісти
так здаєтсья тих 62-х було десятки тисяч. єдине пояснення: нема запчастин, потрібні нові двигуни і трансміссії. мабуть нема і бк до них. усе ліквідне активно постачалося в 90-2000 до африки і азії.
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22.03.2023 13:26 Відповісти
Т-62 самый массовый танк после 2-й мировой ( 20к ) и много где еще на вооружении,поэтому с БК проблем не будет.
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22.03.2023 13:37 Відповісти
Проблеми будуть зі станом того БК, якому вже 40++ років. І це добре.
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22.03.2023 14:10 Відповісти
Так і робітникам "баз зберігання" хочеться їсти, в них є діти та коханці. А в "електроніці" на зберіганні - купа кольорового та дорогоцінного металу. А у власників тракторів навкруги - завжди потреба в недорогих запчастинах, мастилах, прокладках, підшипниках тощо. Натяк зрозумілий?
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24.03.2023 14:25 Відповісти
Я бачу що на тут декотрих коментаторів і "Mark l" справить неймовірне враження на полі бою.))
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22.03.2023 13:15 Відповісти
Вже писав тут колись, - якщо британці нам передадуть Mark-1, на ньому можна буде доїхати до самого кремля. Ні у кого не підніметься рука на таке чудо 😂
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22.03.2023 14:14 Відповісти
Скоріше французи передадуть Рено FT-17. Щоб не передавати Леклерк))
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22.03.2023 15:06 Відповісти
якісь ежектори показують, вентілятори... про 5 катків як в т-34 сайт мовчить. що там в кацапів ще є в запасниках з 2 Світової? ескадрони будьонного пора відроджувати.
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22.03.2023 13:21 Відповісти
У каждого танка своя посильная задача
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22.03.2023 13:25 Відповісти
Была…. Задачи 1950-60 х г.г. сильно отличаются от задач 2020-х г.г. Или я не прав?
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22.03.2023 13:32 Відповісти
Багато хто уявлення про ******* війну має на рівні совкових пропагандистських фільмів про другу світову.

Наприклад, марять щодо "та закопають їх і будуть стаціонарні захищені вогневі точки"... Захищені від чого? Від матріса з кумулятивною гранатою 1600ї моделі?!?
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24.03.2023 14:30 Відповісти
Те кто служили в армии знают, что любая техника снятая с длительного хранения Или с «НЗ» это полный киздец и полный геморрой для военных всех категорий. Мой дядька который служил строчку ещё в совке (кстати там же на Дальнем Востоке) говорит что они эти танки больше чинить будут , чем они будут ездить или стрелять…. Короче после нашей победы над рашистамив Украине металла будет завались, не надо будет железную руду копать или покупать.
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22.03.2023 13:30 Відповісти
і що?

вони стріляють іграшковими кульками і не здатні вбивати наших?

чи тут черга з коментаторів, які готові на нулі знищувати ці залізяки, ризикуючи життям?
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22.03.2023 13:33 Відповісти
Це зброя. І ніхто не каже, що вони іграшкові. АЛЕ! Є різниця - рашка постачає 10 танкових батальйонів на Т-90М чи постачає 10 танкових батальйонів на Т-54/55.

Ось ця різниця всіма і обговорюється.
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24.03.2023 14:35 Відповісти
Интересно, рашисты понимают что чем дальше тем больше позорятся? Скоро конница на тачанках и всадниках в буденовках и с шашками в руках пойдет.
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22.03.2023 13:41 Відповісти
Конница не пойдет, кони передохли!..
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22.03.2023 13:46 Відповісти
А может чапая откопают???
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22.03.2023 14:45 Відповісти
А його що, виловили з річки і десь закопали? Вибачайте, історію щодо цього не знаю. А по фільму - здох посеред річки...
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24.03.2023 14:37 Відповісти
Жарти, жарти…але це е додаткове озброєння…

Старе, погане, але це додаткова робота для наших хлопців з ЗСУ.

Це е приклад того, що ху&ло іде до кінця. Та як Гітлер у 1945 незабаром виставить дітей зі зброєю.

Его «треба кінчати», бо усе інше - перемовини, зрозуміння- це тільки засіб уникнути поразки та спроба реваншу.

Україна робить Світ чистішим. Слава Народу України
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22.03.2023 14:09 Відповісти
підтримую, сміялися з зеків та чмобіків, а зараз під Бахмутом пруть і тиснуть. Якщо цієї застарілої техніки буде багато то це буде проблеми. І ще розкажіть мені на передовій в кожному взводі є Джавеліни?? Чи хоч РПГ-7 в достатній кількості?
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22.03.2023 15:08 Відповісти
Це не додаткове озброєння, це заміна Т-90м, т-80м+, т-72б+. Якби вони могли ці моделі в товарних кількостях піднімати зі зберігання - ніяких Т-54/55 не було би, очевидно.
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24.03.2023 14:39 Відповісти
Лапти як любителі показухи, саме до візиту товариша Сі як старшого брата, приурочили перекидку танків з Арсеньєва - а) ми напружуємо останні сили ..... б) як і домовлялись, ніякої загрози Кетаю вже немає..... А так-завезуь на танко-ремонтний завод, будуть перебирати мотори, пробувати заводити і т.д.
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22.03.2023 14:11 Відповісти
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22.03.2023 14:11 Відповісти
Вангую, шо и до ленинского броневика дойдет очередь. Сейчас расконсервируют и красят "Минервы" - броневики образца 1914 года, а также броневики "Остин" 1916 года выпуска.
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22.03.2023 14:54 Відповісти
Не рекламуйте!!! Вони ж купять!!!
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23.03.2023 06:25 Відповісти
минулого року ми на роботі дуже раділи, коли бачили цифри 300 знищених танків, потім 1000 й далі..., а потім подивились у вікіпедії, скільки ж тих танків на рашкє й виявилось, десь 12 000, звичайно не всі вони нові, але ж танк є танк, це броня, він їздить, стріляє, це потужна зброя..., та їх залишилась просто безліч...
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22.03.2023 14:15 Відповісти
танк - це не тільки броня і гармата. це ще чуваки, які ними керують.
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22.03.2023 14:52 Відповісти
12000 - це іржавих коробочок на базах зберігання. І їх там не 12000, а принаймні 35000. От тільки майже 20000 з них (моделей Т-80, Т-72 і навіть Т-62) вони вже точно не в змозі відновлювати з більшими темпами, ніж їх утилізує ЗСУ.
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24.03.2023 14:42 Відповісти
т 54 и т55 осталось очень мало , их при совке нещадно резали на метал ...
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22.03.2023 14:15 Відповісти
Це була спроба зкопіпастити Пантеру.
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22.03.2023 14:31 Відповісти
Кацапомасскаль то аж ніяк не 2-га армія Світу, за військовим професіоналізмом та навиками то є кончені п'янички, рассхітітєлі ваєннава імусчєства, мародери та цигани, від рядового zольдата то маґучєва ґєнєрала, де продають та міняють на воДку всьо, починаюячи від партянок, ґалєт, сгусчьонкай і до високо технологічного обладнання, всьо що можна було стирити до чого є доступ навіть на посту №_1.
Свого часу служив у ТФ на Тихому океані, там офіцерня в основному займалася виловом червоної риби та контрабандою червоної ікри та крабів на материк (літаками) у часи нересту, вся військова підготовка, більшості місяців року (3-и місяці літо, всьо решта зима, ні весни ні осені) була спрямована на подолання стихії (заметіль, обледеніння, боротьба із вітром, що зносив з ніг у подорожі до ґаль'юна на базі).
КацапоМасскаль, то є нищівник всього земного, природи, фауни, людських ресурсів, то є терорист, спонсор світового тероризму, то є чума та пандемія планети Земля.
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22.03.2023 14:47 Відповісти
хоч т-54, хоч т-34... в будь якому разі кацап на танку - це для нас гірше, ніж кацап не на танку...
Маю надію, шо партнери відреагують і підсилять допомогу Україні.
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22.03.2023 14:49 Відповісти
Але краще, ніж кацап у оцифрованому, з французьким прицілом, Т-90М.
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24.03.2023 14:44 Відповісти
Что случилось? где же вундервафля "Армата".
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22.03.2023 14:50 Відповісти
аналоговна почти не осталось --- скоро т34 повезут на фронт
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22.03.2023 17:21 Відповісти
Самое интересное, что не одна армата не участвовала в боевых действиях, тупо распилили бюджет, попиарились на параде и на этом все... 🤡
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22.03.2023 21:14 Відповісти
Если их вьіпустили несколько единиц, то по кацапской логике войньі они должньі оборонять Кремль. Их даже на мкад не отправят. Придется с джавелинами идти хотя бьі на Тверскую или Арбат
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23.03.2023 21:43 Відповісти
С какой ненавистью жило все годы это чудовище , карликовый у*бень в бешенстве , готов на все ради уничтожения Украины.
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22.03.2023 14:51 Відповісти
вы только представте себе , гитлер правил германией 12лет и в какой скот он превратил немцев , правда в 44-45 до некоторых дошло когда бомбы на голову посыпались --- ***** у власти 22 года, причем у гитлера не было тв, где ********* заливает в мозги раша-быдлу годами саловьиный памет про ,,адин нарот,, про ,,укронацистов,, про геноцид ,,народа даунбаса,, про ,,исконно русские земли ,, и прочую скрепную ***** плюс промыванием мозгов с 91года занимается гундяевский сатанат --- там не только плешивый ****** такой , там 80 проц биомассы такие как ***** ---гитлер и ***** это одно и то же только у гитлера была одна модель ,,фау,, которыми он уничтожал города БРИТАНИИ , а у ***** десятки ракетных систем которыми эта потвора двуногая уничтожает наши города и поселки вместе с людьми ---КАК ХОЧЕТСЯ ДОЖИТЬ ЧТОБЫ ПО ТВ ПОСМОТРЕТЬ КАК ЭТОГО ***** БУДУТ ЛИНЧЕВАТЬ КАК КАДДАФИ --- АМИНЬ
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23.03.2023 07:20 Відповісти
Тогда уж скоро будет Т-34, дедовской модификации. Вот повторили так повторили. Умирать будет ещё больше.
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22.03.2023 14:52 Відповісти
Этот танк конечно старье, но шапкозакидательства быть не должно. Эти танки могут пустить вторым темпом, после более современных. Ведь БМП тоже на острие атаки не посылают, она только поддерживает тяжелый танк.
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22.03.2023 15:01 Відповісти
все вірно ...прада е іінше- підготовлені екіпажі, а їх теж в кацапії вже не вистачае - правда , як і у нас....
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22.03.2023 17:16 Відповісти
Это значит, что к концу 2023г у раши танки закончатся, а это уже почти победа
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22.03.2023 16:08 Відповісти
Не закінчаться - вони їх почнуть ще більше ховати і тримати не в тактичному, а в оперативному тилу. Але замість броні почнуть ще більше м'чса на кулемети кидати. Що не може не радувати - з демографією в кацапів зовсім швах.
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24.03.2023 17:50 Відповісти
И какой в этом смысл? Старые танки можно использовать только в качестве БМП
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24.03.2023 20:58 Відповісти
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22.03.2023 16:47 Відповісти
))) ещё немного и т-34 с памятников в ход пустят... )))
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22.03.2023 20:05 Відповісти
Уже давно пустили.
Так в 2013-2014 годах в Луганске танк Т-34 был снят с постамента на Острой Могилы (на въезде в Луганск со стороны аэропорта).
Отреставрирован и 9 мая проехал по центральной улице Советской, демонстрируя мощь так называемой ЛНР.
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23.03.2023 00:23 Відповісти
діло за малим - знайти смертників, які на ньому поїдуть "воювати".
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23.03.2023 03:00 Відповісти
Ну шо, скоро Т34 погонят в бой!
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23.03.2023 05:05 Відповісти
За то ***** сказало что есть гиперзвуковой оружие.
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23.03.2023 09:00 Відповісти
ЩОБ ЙОГО ТАКЕ ГРОМАДНЕ З ЗАЛІЗА ПРИДУМАТЬ !?)
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23.03.2023 10:56 Відповісти
Скоро в ход пойдут Т-26
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23.03.2023 14:42 Відповісти
Уе на святезалищать - на героїчну оборону бункера.
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24.03.2023 17:54 Відповісти
Зато лаптеноги леопард 1 массово обсирали.
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24.03.2023 06:29 Відповісти
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