Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З Далекого Сходу Росії прямує ешелон з військовою технікою. На платформах – зняті з консервації танки Т-54, розробка яких розпочалася ще до закінчення Другої світової війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на групу розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).
"Як нам стало відомо, цей ешелон нещодавно вирушив з м. Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295 Центральна база резерву і зберігання танків", - йдеться в повідомленні.
Раніше вже були зафіксована відправка техніки звідти. У жовтні в Єкатеринбурзі було знято ешелон з танками Т-62М(В), що також вирушив з Арсеньєва.
"Зазначимо, що факти відправлення та використання ЗС РФ танків Т-62 у ході поточного вторгнення фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше", - повідомили розслідувачі.
У СІТ також зазначили, що згідно з архівними фотографіями, на базі в Арсеньєві зберігалося окрім Т-80БВ та Т-72Б значна кількість Т-62М(В), Т-55 та Т-54
"Ми проаналізували супутникові знімки цієї бази й встановили, що в період між червнем та листопадом 2022 року її залишив мінімум 191 танк (ймовірно, в основному Т-62). Насправді це число може бути значно вищим, оскільки найбільш боєготові машини, як правило, знаходяться в ангарах і зафіксувати їх відправлення неможливо", - зазначають в СІТ.
Танк Т-54 було розроблено Харківським конструкторським бюро машинобудування.
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Наприклад, марять щодо "та закопають їх і будуть стаціонарні захищені вогневі точки"... Захищені від чого? Від матріса з кумулятивною гранатою 1600ї моделі?!?
вони стріляють іграшковими кульками і не здатні вбивати наших?
чи тут черга з коментаторів, які готові на нулі знищувати ці залізяки, ризикуючи життям?
Ось ця різниця всіма і обговорюється.
Старе, погане, але це додаткова робота для наших хлопців з ЗСУ.
Це е приклад того, що ху&ло іде до кінця. Та як Гітлер у 1945 незабаром виставить дітей зі зброєю.
Его «треба кінчати», бо усе інше - перемовини, зрозуміння- це тільки засіб уникнути поразки та спроба реваншу.
Україна робить Світ чистішим. Слава Народу України
Свого часу служив у ТФ на Тихому океані, там офіцерня в основному займалася виловом червоної риби та контрабандою червоної ікри та крабів на материк (літаками) у часи нересту, вся військова підготовка, більшості місяців року (3-и місяці літо, всьо решта зима, ні весни ні осені) була спрямована на подолання стихії (заметіль, обледеніння, боротьба із вітром, що зносив з ніг у подорожі до ґаль'юна на базі).
КацапоМасскаль, то є нищівник всього земного, природи, фауни, людських ресурсів, то є терорист, спонсор світового тероризму, то є чума та пандемія планети Земля.
Маю надію, шо партнери відреагують і підсилять допомогу Україні.
Так в 2013-2014 годах в Луганске танк Т-34 был снят с постамента на Острой Могилы (на въезде в Луганск со стороны аэропорта).
Отреставрирован и 9 мая проехал по центральной улице Советской, демонстрируя мощь так называемой ЛНР.