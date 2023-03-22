Росія знімає зі зберігання та розконсервовує танки Т-54. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Далекого Сходу Росії прямує ешелон з військовою технікою. На платформах – зняті з консервації танки Т-54, розробка яких розпочалася ще до закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на групу розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT).

"Як нам стало відомо, цей ешелон нещодавно вирушив з м. Арсеньєв Приморського краю, в якому знаходиться 1295 Центральна база резерву і зберігання танків", - йдеться в повідомленні.

Раніше вже були зафіксована відправка техніки звідти. У жовтні в Єкатеринбурзі було знято ешелон з танками Т-62М(В), що також вирушив з Арсеньєва.

"Зазначимо, що факти відправлення та використання ЗС РФ танків Т-62 у ході поточного вторгнення фіксуються ще з літа, але зняття зі зберігання Т-54/55 зафіксовано вперше", - повідомили розслідувачі.

У СІТ також зазначили, що згідно з архівними фотографіями, на базі в Арсеньєві зберігалося окрім Т-80БВ та Т-72Б значна кількість Т-62М(В), Т-55 та Т-54

"Ми проаналізували супутникові знімки цієї бази й встановили, що в період між червнем та листопадом 2022 року її залишив мінімум 191 танк (ймовірно, в основному Т-62). Насправді це число може бути значно вищим, оскільки найбільш боєготові машини, як правило, знаходяться в ангарах і зафіксувати їх відправлення неможливо", - зазначають в СІТ.

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Танк Т-54 було розроблено Харківським конструкторським бюро машинобудування.









