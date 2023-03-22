Россия снимает с хранения и расконсервирует танки Т-54.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С Дальнего Востока России следует эшелон с военной техникой. На платформах сняты с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще до окончания Второй мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
"Как нам стало известно, этот эшелон недавно отправился из г. Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков", - говорится в сообщении.
Ранее мы уже фиксировали отправку техники оттуда: так, в октябре в Екатеринбурге был заснят эшелон с танками Т-62М(В), отправившийся также из Арсеньева.
"Отметим, что факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе текущего вторжения фиксируются ещё с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые", - сообщили расследователи.
В CIT также отметили, что согласно архивным фотографиям, на базе в Арсеньеве хранилось кроме Т-80БВ и Т-72Б значительное количество Т-62М(В), Т-55 и Т-54
мы проанализировали спутниковые снимки этой базы и установили, что в период между июнем и ноябрем 2022 её покинул минимум 191 танк (вероятно, в основном Т-62). В реальности это число может быть значительно выше, поскольку наиболее боеготовые машины, как правило, находятся в ангарах и зафиксировать их отправку невозможно", - отмечают в СИТ.
Танк Т-54 был разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения.
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Наприклад, марять щодо "та закопають їх і будуть стаціонарні захищені вогневі точки"... Захищені від чого? Від матріса з кумулятивною гранатою 1600ї моделі?!?
вони стріляють іграшковими кульками і не здатні вбивати наших?
чи тут черга з коментаторів, які готові на нулі знищувати ці залізяки, ризикуючи життям?
Ось ця різниця всіма і обговорюється.
Старе, погане, але це додаткова робота для наших хлопців з ЗСУ.
Це е приклад того, що ху&ло іде до кінця. Та як Гітлер у 1945 незабаром виставить дітей зі зброєю.
Его «треба кінчати», бо усе інше - перемовини, зрозуміння- це тільки засіб уникнути поразки та спроба реваншу.
Україна робить Світ чистішим. Слава Народу України
Свого часу служив у ТФ на Тихому океані, там офіцерня в основному займалася виловом червоної риби та контрабандою червоної ікри та крабів на материк (літаками) у часи нересту, вся військова підготовка, більшості місяців року (3-и місяці літо, всьо решта зима, ні весни ні осені) була спрямована на подолання стихії (заметіль, обледеніння, боротьба із вітром, що зносив з ніг у подорожі до ґаль'юна на базі).
КацапоМасскаль, то є нищівник всього земного, природи, фауни, людських ресурсів, то є терорист, спонсор світового тероризму, то є чума та пандемія планети Земля.
Маю надію, шо партнери відреагують і підсилять допомогу Україні.
Так в 2013-2014 годах в Луганске танк Т-34 был снят с постамента на Острой Могилы (на въезде в Луганск со стороны аэропорта).
Отреставрирован и 9 мая проехал по центральной улице Советской, демонстрируя мощь так называемой ЛНР.