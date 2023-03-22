Россия снимает с хранения и расконсервирует танки Т-54.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С Дальнего Востока России следует эшелон с военной техникой. На платформах сняты с консервации танки Т-54, разработка которых началась еще до окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

"Как нам стало известно, этот эшелон недавно отправился из г. Арсеньев Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков", - говорится в сообщении.

Ранее мы уже фиксировали отправку техники оттуда: так, в октябре в Екатеринбурге был заснят эшелон с танками Т-62М(В), отправившийся также из Арсеньева.

"Отметим, что факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе текущего вторжения фиксируются ещё с лета, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые", - сообщили расследователи.

В CIT также отметили, что согласно архивным фотографиям, на базе в Арсеньеве хранилось кроме Т-80БВ и Т-72Б значительное количество Т-62М(В), Т-55 и Т-54

мы проанализировали спутниковые снимки этой базы и установили, что в период между июнем и ноябрем 2022 её покинул минимум 191 танк (вероятно, в основном Т-62). В реальности это число может быть значительно выше, поскольку наиболее боеготовые машины, как правило, находятся в ангарах и зафиксировать их отправку невозможно", - отмечают в СИТ.

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Танк Т-54 был разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения.









