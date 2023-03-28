Ворог здійснив авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю (оновлено). ФОТО
Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.
Постраждала 1 людина.
"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних", - зазначають у ОП.
Пізніше удар по Білопіллю підтвердили у пресслужбі Сумської ОВА.
"Сьогодні о 04.30 по м. Білопілля здійснено 1 авіаудар керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди та пошкоджено 2 приватні будинки, госпіталізовано 1 цивільну особу. Зруйновано гараж з легковим автомобілем, вуличний газопровід низького тиску. Внаслідок обстрілу також пошкоджені вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, з 05.05 зі ствольної артилерії (20 "приходів") здійснено обстріл Середино- Будської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.
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Рік пройшов а ми нічого не виготовиляємо
На виставках до війни наші танки займали перші місця
Де вони ?
Оцеб нагрузить 50 тон тротіла і на красную площадь
/для прояснения ума /