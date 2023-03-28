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Ворог здійснив авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю (оновлено). ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Постраждала 1 людина.

"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних", - зазначають у ОП.

Ворог здійснив авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю (оновлено) 01
Ворог здійснив авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю (оновлено) 02
Ворог здійснив авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю (оновлено) 03

Також читайте: Протягом 27 березня росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: одну людину поранено

Пізніше удар по Білопіллю підтвердили у пресслужбі Сумської ОВА.

"Сьогодні о 04.30 по м. Білопілля здійснено 1 авіаудар керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди та пошкоджено 2 приватні будинки, госпіталізовано 1 цивільну особу. Зруйновано гараж з легковим автомобілем, вуличний газопровід низького тиску. Внаслідок обстрілу також пошкоджені вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, з 05.05 зі ствольної артилерії (20 "приходів") здійснено обстріл Середино- Будської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Автор: 

бомба (234) обстріл (28472) Сумська область (3678) Єрмак Андрій (1374) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+12
Я мешканець Білопілля. Ночні скиди керованих бомб вже ставляться кожноденним явищем. Треба збивати літаки, з яких кидають бомби, інакше жителям Білопілля хана...
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28.03.2023 09:17
+8
Ублюдки, тільки того, що "вміють" воювати з цивільним наеленням.
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28.03.2023 09:03
+5
падлам нема і не буде прощення!! це не русофобія, це адекватне відношення до *******!!!
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28.03.2023 09:07
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Ублюдки, тільки того, що "вміють" воювати з цивільним наеленням.
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28.03.2023 09:03 Відповісти
падлам нема і не буде прощення!! це не русофобія, це адекватне відношення до *******!!!
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28.03.2023 09:07 Відповісти
Я мешканець Білопілля. Ночні скиди керованих бомб вже ставляться кожноденним явищем. Треба збивати літаки, з яких кидають бомби, інакше жителям Білопілля хана...
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28.03.2023 09:17 Відповісти
в тому і проблема керованих бомб, що літак її запускає, коли знаходиться за межами ураження ППО
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28.03.2023 09:35 Відповісти
Не знаю як відносно збивання, але аеродроми поблизу кордону "напрошуються на прийом бавовни".
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28.03.2023 10:34 Відповісти
Гальманутi пiндоси теж обiцяють цяцяють керованi бомби,а як вiдомо обiцянок три уроки чекають.
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28.03.2023 09:47 Відповісти
Зе-банда весело прогуляла три у-роки, а "гальманутими" залишаються ті самі "підноси" (аплодує уся маршрутка)...
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28.03.2023 10:06 Відповісти
Это ж какие крылья должны быть для бомбы весом в тонну?
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28.03.2023 09:54 Відповісти
На воєнний час держава повинна взяти під жорсткий
контроль розробку і виробництво воєнної продукції
Рік пройшов а ми нічого не виготовиляємо
На виставках до війни наші танки займали перші місця
Де вони ?
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28.03.2023 11:27 Відповісти
Дуже жалко ''мрію''
Оцеб нагрузить 50 тон тротіла і на красную площадь
/для прояснения ума /
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28.03.2023 11:31 Відповісти
konvhena naciya kacaps'kyx vyrodkiv !
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28.03.2023 12:56 Відповісти
 
 