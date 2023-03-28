Ворог здійснив авіаудар керованою авіаційною бомбою по Білопіллю (оновлено). ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Постраждала 1 людина.

"Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних", - зазначають у ОП.







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Пізніше удар по Білопіллю підтвердили у пресслужбі Сумської ОВА.

"Сьогодні о 04.30 по м. Білопілля здійснено 1 авіаудар керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди та пошкоджено 2 приватні будинки, госпіталізовано 1 цивільну особу. Зруйновано гараж з легковим автомобілем, вуличний газопровід низького тиску. Внаслідок обстрілу також пошкоджені вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, з 05.05 зі ствольної артилерії (20 "приходів") здійснено обстріл Середино- Будської громади. Інформація щодо наслідків уточнюється.