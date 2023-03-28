Наслідки ракетного удару по Краматорську. ФОТОрепортаж
Росія продовжує нищити Краматорськ.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки нічного ракетного удару по місту - пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства", - зазначає він.
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар28.03.2023 10:33
+4 Red_Sky_On
показати весь коментар28.03.2023 10:29
+2 Руслан Скрипник
показати весь коментар28.03.2023 10:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ото інколи краще жувати, ніж говорити.