Наслідки ракетного удару по Краматорську. ФОТОрепортаж

Росія продовжує нищити Краматорськ.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки нічного ракетного удару по місту - пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства", - зазначає він.















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