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Наслідки ракетного удару по Краматорську. ФОТОрепортаж

Росія продовжує нищити Краматорськ.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки нічного ракетного удару по місту - пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства", - зазначає він.

Наслідки ракетного удару по Краматорську 01
Наслідки ракетного удару по Краматорську 02
Наслідки ракетного удару по Краматорську 03
Наслідки ракетного удару по Краматорську 04
Наслідки ракетного удару по Краматорську 05
Наслідки ракетного удару по Краматорську 06
Наслідки ракетного удару по Краматорську 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та Краматорську, артобстріл Курахового. ФОТОрепортаж

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28472) Донецька область (8459)


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Топ коментарі
+6
Краматорськ, 16.04.2014.
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28.03.2023 10:33
+4
Чесно, от вроді й старий форумчанин, а кожен день одне й теж гівно пишеш, як кацапський пропагандос. За твоєю логікою хлопці зі сходу не воюють на фронті? Так, там багато вати, але й патріотів, повір, достатньо!
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28.03.2023 10:29
+2
я прекрасно пам'ятаю цей день в Краматорську. Багато - це не всі Такого гівна і в Києві тоді було навалом і навіть у Львові зустрічались
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28.03.2023 10:49
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Краматорськ, 16.04.2014.
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28.03.2023 10:33 Відповісти
Чесно, от вроді й старий форумчанин, а кожен день одне й теж гівно пишеш, як кацапський пропагандос. За твоєю логікою хлопці зі сходу не воюють на фронті? Так, там багато вати, але й патріотів, повір, достатньо!
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28.03.2023 10:29 Відповісти
Я так і написав що там багато їхніх прихильників.
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28.03.2023 10:35 Відповісти
я прекрасно пам'ятаю цей день в Краматорську. Багато - це не всі Такого гівна і в Києві тоді було навалом і навіть у Львові зустрічались
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28.03.2023 10:49 Відповісти
Не кажіть дічь, будь ласка. Коли це в Києві багатотисячні мітинги збирались, що призивали путєнга ввести вайска? Коли це кияни укладалися під українські танки? Я пам'ятаю, як мразоту завезли на "антімайдан", так вони сиділи тихіше мишей, жрали халявну горілку, танцювали під ватапісні і навіть носа боялися висунуть за огорожу! Бо у Києві мразота не пройде!

Ото інколи краще жувати, ніж говорити.
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28.03.2023 11:59 Відповісти
де я писав про мітинги? я писав про вату, якої і зараз достатньо, а тоді було валом. А стосовно того, хто був на мітингах в Краматорську, то можу абсолютно впевнено заявити що були і місцеві, так, але було і багато завезених. Дуже багато факторів співпало. І це і провина і біда Донбасу.
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28.03.2023 13:01 Відповісти
Це провина гудка і його друзяшок, а не донбасу.
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28.03.2023 13:04 Відповісти
А скажи мені чи було таке в Києві чи у Львові? Краматорськ, 19.04.2014.
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28.03.2023 12:11 Відповісти
 
 