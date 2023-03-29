Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Російські військовополонені утримуються відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомив у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на доповідь щодо поводження з військовополоненими, яку оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, омудсмен повідомив про результати нещодавнього моніторингового візиту працівників Офісу уповноваженого до табору військовополонених.

За його словами, температурний режим у приміщеннях та розпорядок дня відповідає всім вимогам конвенції. Військовополонені мають право на зв'язок з рідними шляхом періодичних (по черзі) телефонних дзвінків, а також мають право на працю. Харчування здійснюється за загальновійськовою розкладкою продуктів.

"Медзабезпечення військовополонених - на високому рівні. У медичній частині є стоматологічний кабінет, флюорографічний апарат та апарат УЗД. А у вільний час військовополонені мають змогу переглядати новини або грати у футбол на території табору", - зауважує Лубінець.

Він також додав, що за узгодженням із Мін'юстом вільний доступ до табору мають журналісти іноземних медіа. Зокрема, під час здійснення моніторингу працювала телекомпанія ТF1 (Франція). Медійники навіть скуштували харчі, які споживають російські військовополонені. Також у таборі були представники ООН, МКЧХ та інші іноземні журналісти.

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"У вказаному звіті ООН, на жаль, опублікована інформація про негативні аспекти утримання російських військових у полоні, однак зовсім не окреслені позитивні факти, бодай про телефонний зв'язок із родичами. Адже українські полонені не забезпечені навіть таким правом і тривалий час не мають можливості поспілкуватися зі своїми рідними. Наголошую, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій. Закликаю світ та міжнародні організації допомогти Україні у питанні допуску до місць утримання українських полонених!", - резюмує уповноважений ВР з прав людини.