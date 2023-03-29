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Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Російські військовополонені утримуються відповідно до вимог Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомив у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на доповідь щодо поводження з військовополоненими, яку оприлюднила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, омудсмен повідомив про результати нещодавнього моніторингового візиту працівників Офісу уповноваженого до табору військовополонених.

За його словами, температурний режим у приміщеннях та розпорядок дня відповідає всім вимогам конвенції. Військовополонені мають право на зв'язок з рідними шляхом періодичних (по черзі) телефонних дзвінків, а також мають право на працю. Харчування здійснюється за загальновійськовою розкладкою продуктів.

"Медзабезпечення військовополонених - на високому рівні. У медичній частині є стоматологічний кабінет, флюорографічний апарат та апарат УЗД. А у вільний час військовополонені мають змогу переглядати новини або грати у футбол на території табору", - зауважує Лубінець.

Він також додав, що за узгодженням із Мін'юстом вільний доступ до табору мають журналісти іноземних медіа. Зокрема, під час здійснення моніторингу працювала телекомпанія ТF1 (Франція). Медійники навіть скуштували харчі, які споживають російські військовополонені. Також у таборі були представники ООН, МКЧХ та інші іноземні журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в односторонньому порядку передала РФ усіх важкопоранених полонених, стан яких дозволяв транспортування, - Координаційний штаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець 01
Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець 02
Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець 03
Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець 04
Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець 05
Російських полонених утримують відповідно до Женевської конвенції, - Лубінець 06

"У вказаному звіті ООН, на жаль, опублікована інформація про негативні аспекти утримання російських військових у полоні, однак зовсім не окреслені позитивні факти, бодай про телефонний зв'язок із родичами. Адже українські полонені не забезпечені навіть таким правом і тривалий час не мають можливості поспілкуватися зі своїми рідними. Наголошую, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій. Закликаю світ та міжнародні організації допомогти Україні у питанні допуску до місць утримання українських полонених!", - резюмує  уповноважений ВР з прав людини.

Автор: 

омбудсмен (474) ООН (3347) полон (1562) полонені (2264) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+32
Хєрасє... А я рік сплю з дітьми на підлозі в зйомній хаті.
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29.03.2023 07:32
+24
Блін, я коли служив був в набагато гірших умовах. Де справедливість?
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29.03.2023 07:32
+21
Вбивці живуть як на курорті.
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29.03.2023 07:36
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Хєрасє... А я рік сплю з дітьми на підлозі в зйомній хаті.
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29.03.2023 07:32 Відповісти
Блін, я коли служив був в набагато гірших умовах. Де справедливість?
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29.03.2023 07:32 Відповісти
Есть такое
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29.03.2023 07:44 Відповісти
Її немає
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29.03.2023 07:49 Відповісти
Герой Буркова фільму "калина красная" сказав таку фразу "я буду гниль, а он землю махать? Где справедливость?"
На содержание одного пленного кацапского ублюдка в месяц идет 10 тьісяч гривень.
В 4 раза больше минимальной пенсии украинскому пенсионеру. Вот где справедливость поискать следует!
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29.03.2023 08:03 Відповісти
Гнить, а он землю пахать!
Ипучий Т9
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29.03.2023 08:04 Відповісти
зебобики просто воруют. яйца там неверняка по 34 шт, яблоки ло 102. Меня очень интересует другой вопрос. Почему никто и нигде не пишет о количестве пленных, нет списка и т.д. Ведь это деморализовало бы русню и радовало украинцев.
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29.03.2023 08:34 Відповісти
Их теперь вообще не будет. На кацапии приняли(вроде уже как) закон, что сдача в плен теперь уголовно наказуемое деяние(что-то наподобие измене). В общем все как во времена сталинизма.
Так что чем больше будет дохльіх кацапов, тем лучше(хотя наших из плена вьітягивать надо)
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29.03.2023 08:40 Відповісти
"У сраці!" - Заволав я. (©Лесь Подерев`янський)
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29.03.2023 09:12 Відповісти
(сякається розчулено)
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29.03.2023 07:33 Відповісти
Вбивці живуть як на курорті.
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29.03.2023 07:36 Відповісти
Медійникам ТF1 подобаеться
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29.03.2023 15:03 Відповісти
Бачив репортаж про це місце. Їм навіть безкоштовні стоматологічні послуги роблять.
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29.03.2023 07:37 Відповісти
Треба цих тварюк утримувати згідно умов у Оленівці.

Що за ідіотизм, ми комісії показали умови , все погано.. Мокши найух послали комісію - все добре! Сидять комісіянти й не нявкають! На болотах ті тварі так не живуть на волі, як у нас у полоні! Коробочки клеють👹

На копальні..кайло в зуби й вперед..
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29.03.2023 07:37 Відповісти
тільки 2 фото на реальні, стенд з документами, та армійські столи в підвалі. все інше 100 показуха
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29.03.2023 07:46 Відповісти
Сподіваюся.
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29.03.2023 07:47 Відповісти
подивись Золкина . він сказав живуть,як в піонер-таборі .
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29.03.2023 07:57 Відповісти
да у них в кацапии дома хуже условия чем в плену!!!
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29.03.2023 07:47 Відповісти
... "афуєть, кричали гості"...!!!! 😡😡😡😡
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29.03.2023 07:49 Відповісти
Наскільки я знаю,роzійських військовополонених у нас немає,є озброєні бандити,тому що війни у нас немає,а є якась«СВО».
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29.03.2023 07:58 Відповісти
До речі, так. Вони нам війну не оголошували, тому формально вони не військовополонені.
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29.03.2023 08:21 Відповісти
***** пенсіонеру 2100 пенсії ана утримання одного мобіка 10000 іто якийсь кріт так подбав про них
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29.03.2023 08:15 Відповісти
Які полонені, які конвенції??? Офіційно в нас то і не війна!!!
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29.03.2023 08:19 Відповісти
брате, зараз усе і скрізь - гібрідне: війна, закони, життя, смерть, пенсія, зарплата, кохання та розлучення...
звикай, бо не виживеш...
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29.03.2023 09:34 Відповісти
Ці пдри в себе дома жили в рази гірше. Підтирайте, Підтирайте срку кцпам - вони все зрозуміють і не будуть йти вбивати в Україну.
*****, українцям, що пороблено???? Ну не можна ж бути на стільки лохами!!!
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29.03.2023 08:21 Відповісти
Так вава янелох він своїм дружбанам сраку й підтерає, потерпілий давно всім своїми діями показує, що для нього Україна чужа теріторія, а кацапи любі друзі.
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29.03.2023 10:02 Відповісти
Ковдри не шовкові. Ганебне порушення прав покидьків, які йшли вбивати! Негайно поскаржитися в ООН.
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29.03.2023 08:32 Відповісти
До дідька оті ООНи-нехай ідуть вивчають як кацапи наших полонених утримують! А то зарази демагогію тут розвели! Чим більше їх слухаєш то більше претензій висовують. Он кацапи їх послали, і в них все нормально, до кацапів немає претензій!
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29.03.2023 08:34 Відповісти
Ти хоч тих підара. В в буковелі посели,вони будуть після полону розказувати как тут питають і голодом морять.і це все за наші податки..так наша влада дбає про зброд вбивць,а допомога своїм малолітнім дітям 800грн на місяць...от так шобло керує.
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29.03.2023 08:35 Відповісти
Не дивно для ЗЕленої влади "ета наши люді"
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29.03.2023 08:39 Відповісти
19.04.16 15:07

"Мені б віскарика в СІЗО", - як в Україні судили російських ГРУшників

31-летний Ерофеев (на фото - слева) на судах вел себя, скорее, дерзко. Много шутил, иногда хамил, узнавал в лицо часто бывающих на процессе журналистов, потому что видел их по телевизору в своей камере. Как-то на вопрос своего адвоката, чего ему не хватает в СИЗО, ответил: "Мне бы вискарика". Джерело:
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29.03.2023 09:30 Відповісти
Утримання полоненого рашиста коштує 10 тис
Середня пенсія 5 тис.

Надто жирно живут орки
Їх утримання має бути "симетрично" утриманню наших полонених
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29.03.2023 08:51 Відповісти
Чому б їх не утримувати в тих містах,які обстрілюють орки?Та щє хай сіють собі зернові на замінованих їми полях.Уйобкі плешиві
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29.03.2023 08:58 Відповісти
Це повний нонсенс!!! Дурня й знущання над українцями! На тюремні нари їх! Кожен день бити бітами й тухлі макарони один раз в день!

Граються тут в гуманізм й конвенцію, москалі цього не зрозуміють, а їм треба роз'яснити, що вони не арійці, а сміття на на планеті.

Москалі розуміють тільки чоботом в рило! От жаль, що це не доходить до цивілізованого світу!
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29.03.2023 09:11 Відповісти
І "політзанятія" з фільмами про спалених і вбитих їхніх братанів
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29.03.2023 09:21 Відповісти
До заходу це дійде лише коли від Московії почне прилітати по них.
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29.03.2023 09:59 Відповісти
Плюс сауна, массаж и джакузи.
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29.03.2023 09:29 Відповісти
а в сортирах є туалетний папір?
чи ще ці ****** скарги строчуть?
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29.03.2023 09:36 Відповісти
Мабуть, українським пенсіонерам варто здатися в полон ЗСУ, щоб мати більш-менш пристойне життя. Бо 2500 пенсії vs 10000 на утримання 1 кацапської гниди - це вже навіть не *******. Це дно дна.
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29.03.2023 09:45 Відповісти
Кацапів потрібно направити на розмінування звільненої української території, як у фільмі https://www.youtube.com/watch?v=4Kao3t0NBMU&t=5s "Моя земля".
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29.03.2023 09:46 Відповісти
Мене долає думка, що у полоні в Україні не загарбники, а українські пенсіонери. І мудрий нарід це спокійно хаває....
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29.03.2023 09:57 Відповісти
годі виправдовуватися, пішли їх усіх нах і допускай до полонених орків після того, як вони перевірять українських полонених.
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29.03.2023 10:05 Відповісти
Геноцид українських пенсіонерів продовжується.
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29.03.2023 10:05 Відповісти
Первое:: Лубенцу следовало бы так хорошо кормить и обслуживать наших бедных пенсионеров в домах престрелых как фашистов-россиян внашем плену-за 10 тісяч гривен в месяц! .. И второе :: Если єтому сраному, бесполезному для всего мира, ООН не нравится как содержат пленных россиян, то пусть финансируют их содержание в нашем плену, направляют сюда специалистов из МКК, для работы , а не для пи---зжужу,..Нам не хватает денег на дроны и броники , а мы кормим на убой этих убийц!!
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29.03.2023 10:14 Відповісти
Прошу записати в "Миротворець " !!! ! Знайомтесь ,бурятка --окупантка -Оксана Васильевна Бухольцева с сентября прошлого года живет на Донбассе - в одной из средних школ города Донецк она преподает физику. "Местное население к солдатам с шевронами «V» относится хорошо " "- Как-то разговорились с библиотекарем, она рассказала, что в начале 1990-х годов на Украине началась новая политика, - говорит Оксана Васильевна. - Разработали целую методику, создали специальную литературу, начиная от комиксов и заканчивая учебниками и художественной литературой, и 30 лет кормили этим детей и взрослых. А литература была на одну тему - ненависти к России и так называемым «москалям». Шла мощная обработка, стоит ли удивляться, что у людей, которым сейчас по 30 лет, это уже в генетику вбито, там мощно отработали американские методисты. "
https://vtinform.com/podrobnosti/189148/

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29.03.2023 10:17 Відповісти
Цікаво, а переселенці, в яких розбомблене житло теж живуть ХОЧА Б в таких умовах? Чі це тільки для окупантів? І чі відробляють полонені кацапи хоча б ті 10 тис, які на них виділяють, наприклад, розбираючи завали. Або шкарпетки та робочу одежу хай шиють...
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29.03.2023 15:25 Відповісти
 
 