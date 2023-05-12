Рашисти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні, постраждалих немає, - ОВА. ФОТО
Російські загарбники обстріляли багатоповерхівку в Корабельному районі Херсона.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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"так себе" братья. Причем это говорит чудак не из психушки, а вполне искренне веря что когда Пескова будет мочить дубинкой на улице бык, а кто-то вступится, то бык обиженно захныкать должен - Ну как же так, я и не думал что такая наглость есть на свете.......
Ах да, мы не поняли, "это другое".
Это еще ничего - Лавров неддоуменно высрал - Это произвол, нам заморозили деньги на Западе, мы и подумать не могли(то есть после таких речей Лаврова не то что не увезли лечиться, но он даже продолжает свою деятельность)
Ватники реально опущенные - попали на триллионы евро убытков, но продолжают доверять этим........ агентам Обамы, судя по ущербу для Рашки. "самый читающий "народ"" мля. Разве что этикетку от дихлофоса, сидя над дыркой в полу сортира, иначе трудно представить какими одноклеточными надо быть. Либо просто мазохистами.
Не дивно, що орки здивувалися, коли раптом світ зреагував інакше, ніж "нам пох*й".
Тобто умовний Оланд скаже: Сматрітє, там ботсванці мочать гвінейців, відправляю Легіон і на 10млрд. євро накладаю санкції.
І завтра рейтинг Оланда ....... стрімко антизростає
Так само і ви - Кучма би щось таке сказав, то ви б його продовжував підтримувати? - де ті ботсванці(што ето?) та нафіг лічно мені це?
Якби був в Європі скажемо один цар, то міг би звісно за Чечню путіна посадити на бутель, не переживаючи шо на виборах його поженуть ссан...... ганчірками.
так що навіть за одну каску потрібно вклонитись, а не бикувати - Байден, чо ми не в НАТО, гей, Шольц, чо ти даєш не те, не так, не того кольору, мало, не тоді коли у нас шашлички, ура, дівятає мая, шашлічкі!!111
Ну якось так, правда ж? Так що реально, гуманітарку покрали там в Запоріжжі, чи де - вагонами(х.з. як її продають, менеджери магазинів тупо знаючи шо крадене - приймають? Як? це ж тупо декілька років, ну, якщо "не прикриває хтось")
Думаю, просто рашка всіх вже задовбала, бо наглі і тупі уйобки. Це все одно, якби начальник бензоколонки, припустимо, Окко, почав вимагати від водіїв, що заправляються у нього, дозволяти йому робити все що заманеться. Жити у них в квартирі, розпоряджатися їх майном, любити їх жінок і сестер, тощо. Виключно тому, що заправляються у нього.
А то шо Аллах створив цей світ 7000 років взад якось криву.вато, то ясно. Дивуюсь шо Сотона/Даджаль підкинула кістки динозаврів, а тепер єретики кажуть шо їм мільйони років, не думаючи шо потраплять до пекла за таке богоху*ство!!111
Вроді Ілон сказав шо світ - штучний, ну, "іскуствєнєн", так я думаю - а чому і не да?
"творець" без яєць собі сміється, а нам тут - ваївать с брацкім норотом бо НАТО нас поссоріло.
Цьому "творцю" я б дав вівцю. правда вівцю-мінотавра, шоб "творця" "ущемляла" вовєківєков, омінь