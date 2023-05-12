Рашисти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні, постраждалих немає, - ОВА. ФОТО

Російські загарбники обстріляли багатоповерхівку в Корабельному районі Херсона.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"На нижніх поверхах будинку, котрий обстріляла російська армія, проживає три родини. Через цю ворожу атаку вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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