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Результати вибухів у окупованому Луганську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 12 травня у окупованому Луганську сталися два вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки вибухів оприлюднили місцеві телеграм-канали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську пролунали два вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Результати вибухів у окупованому Луганську 01
Результати вибухів у окупованому Луганську 02
Результати вибухів у окупованому Луганську 03
Результати вибухів у окупованому Луганську 04
Результати вибухів у окупованому Луганську 05
Результати вибухів у окупованому Луганську 06

Автор: 

вибух (4455) Луганськ (576)


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Топ коментарі
+39
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12.05.2023 22:51
+32
Чуваку сподобалось "дамбілі бімбас"...
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12.05.2023 22:44
+23
навєрна іщєт напарніка паіграть-но пока нє нашол...
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12.05.2023 22:49
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Чуваку сподобалось "дамбілі бімбас"...
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12.05.2023 22:44 Відповісти
А НАХЕР этот чувак шахматы с собой приволок ?
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12.05.2023 22:46 Відповісти
навєрна іщєт напарніка паіграть-но пока нє нашол...
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12.05.2023 22:49 Відповісти
Шашки.
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12.05.2023 23:20 Відповісти
ах да , простите , кацап и шахматы это что-то невероятное , а в чапаева поганять это по домашнему , уютненько.
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12.05.2023 23:40 Відповісти
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12.05.2023 22:51 Відповісти
Уже гойда ,или еще нет?
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13.05.2023 10:26 Відповісти
Цікаво, що ж там так палало?
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12.05.2023 22:51 Відповісти
що за клоун в синьому казані? кацапи вийшли с СЦКК ще до початку масштабного вторгнення
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12.05.2023 22:53 Відповісти
СЦуККи.
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12.05.2023 23:31 Відповісти
Цей ніщеброд не має коштів на одяг і доносює те, що йому видав *****. Та й про припинення роботи місії ОБСЄ йому забули сказати, ось він і фоткається, скоро обізянку купить і переїде у Крим на заміновані пляжі.
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13.05.2023 03:35 Відповісти
Ребрендінг готелю - «Poly fuck»
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12.05.2023 22:56 Відповісти
Что-то мощное прилетело!
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12.05.2023 23:04 Відповісти
То мабуть газ вибухнув, якого в срасії дуже багато і він нікому не потрібен.
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12.05.2023 23:07 Відповісти
Та ні.... .
Курили.....
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12.05.2023 23:16 Відповісти
А через нежить не почули запаху. Можливо, бо *******.
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12.05.2023 23:18 Відповісти
прилетіла цікава ракета - ADM-160 MALD. у ВІКІ навіть посилання вже є:

https://en.wikipedia.org/wiki/ADM-160_MALD https://en.wikipedia.org/wiki/ADM-160_MALD

СЛАВА ЗСУ !!!
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12.05.2023 23:17 Відповісти
Eto glusilka.Otkliucajet kacapskije radari
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12.05.2023 23:38 Відповісти
Штаб неонацистов уничтожен
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12.05.2023 23:17 Відповісти
То оффис чапы раздолбали, сепара. ПС. Хароший был охфис.
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13.05.2023 01:11 Відповісти
шо з їбалом, дрисня ?
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12.05.2023 23:17 Відповісти
Нельзя Дамбить Бамбас!! (Р.Ахметов)
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12.05.2023 23:19 Відповісти
пятнічний перезалів
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12.05.2023 23:29 Відповісти
Все снято на Ленфильме и немного притрусили пеплом, как говорят рашисты. А в общем хорошее кино
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12.05.2023 23:21 Відповісти
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12.05.2023 23:32 Відповісти
Прішла бєда откуда ждалі... )))))
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12.05.2023 23:52 Відповісти
вас сук надо выжеч напалмом быдло гнойное пидеров сосущих куи парашные
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13.05.2023 00:50 Відповісти
Шо камни с неба пападали.
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13.05.2023 01:12 Відповісти
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13.05.2023 02:14 Відповісти
Що ж це там у них було - https://www.poly-pack.com.ua/about/istoriya-kompanii ?
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13.05.2023 06:29 Відповісти
Интересно, что это было? По последней фото я бы оценил массу БЧ выше 100 кг (даже и больше 200). Точка-У с ОФ БЧ? Но там БЧ что-то около 150 кг. Здесь взрыв, как мне кажется, помощнее. Да и Луганск от линии фронта на пределе дальности для Точки (максимальная дальность 120 км).
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13.05.2023 06:54 Відповісти
восимь лет !!!
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13.05.2023 11:04 Відповісти
На последней фотке справа от чувака на заборе написано ЛОХ
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13.05.2023 11:06 Відповісти
Кто владеет фотошопом вырежьте этого мудака с надписью ***** и поставьте его возмущенную рожу на фотки из Бучи, из Мариуполя, из Бахмута, Марьинки и т.п. Он падла приехал зафиксировать обстрел, его возмущению нет предела, он крайне озабочен. Он "не понимает" что произошло, что случилось! Твари кацапские! Девять лет бомбят Украину!
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13.05.2023 11:11 Відповісти
 
 