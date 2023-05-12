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Результати вибухів у окупованому Луганську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вдень 12 травня у окупованому Луганську сталися два вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки вибухів оприлюднили місцеві телеграм-канали.
Топ коментарі
+39 Виталий #548501
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+32 Валерий Коломиец #502756
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+23 Александр Чуднивец #474549
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Курили.....
https://en.wikipedia.org/wiki/ADM-160_MALD https://en.wikipedia.org/wiki/ADM-160_MALD
СЛАВА ЗСУ !!!