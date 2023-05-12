Результати вибухів у окупованому Луганську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 12 травня у окупованому Луганську сталися два вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, наслідки вибухів оприлюднили місцеві телеграм-канали.

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