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Вночі на Чернігівщині знищено "Шахед", - ОК "Північ". ФОТО

Вночі на Чернігівщині прикордонники знищили ворожий "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".

"Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105 прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА "Герань-2", так званий "Шахед"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 17 ворожих "шахедів". Усього зафіксовано 21 пуск, - Повітряні сили

Вночі на Чернігівщині знищено Шахед, - ОК Північ 01
Вночі на Чернігівщині знищено Шахед, - ОК Північ 02

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