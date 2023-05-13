Вночі на Чернігівщині знищено "Шахед", - ОК "Північ". ФОТО

Вночі на Чернігівщині прикордонники знищили ворожий "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".

"Близько 01:28 13 травня військовослужбовці 105 прикордонного загону знищили на Чернігівщині ворожий БПлА "Герань-2", так званий "Шахед"", - йдеться в повідомленні.

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