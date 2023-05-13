Знищено 17 ворожих "шахедів". Усього зафіксовано 21 пуск, - Повітряні сили

Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

"На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу "Ланцет". Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

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Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.