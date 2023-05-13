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Новини Війна
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Знищено 17 ворожих "шахедів". Усього зафіксовано 21 пуск, - Повітряні сили

дрон

Опівночі 13 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп.

"На жаль, є влучання ворожих безпілотників по об’єктах інфраструктури на Хмельниччині. Місцева влада та служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Протягом минулої доби, 12 травня, підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири ударні БпЛА типу "Ланцет". Тактичною авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Також читайте: Наслідки ворожого удару дронами по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Знищено 17 ворожих шахедів. Усього зафіксовано 21 пуск, - Повітряні сили 01

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл міста. Своєю чергою голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім написав про пожежу у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Повідомлялося, що на Київщині через загрозу ворожих БПЛА працювала ППО. Також Цензор.НЕТ писав, що в ніч на 13 травня росіяни атакували Хмельниччину, є приліт по критичній інфраструктурі.

Згодом міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що вибуховими хвилями у Хмельницькому пошкоджено навчальні та медичні заклади, адмінбудівлі, промислові об’єкти, житлові будинки.

Автор: 

обстріл (28339) знищення (7180) дрони (4652) Повітряні сили (2616)


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Топ коментарі
+6
А як ППО Київської області відрізняє, які шахеди з "брянської області" летять на Київ, а які на Хмельниччину?
Бо Київська область всі шахеди збила, а іншого маршруту на Хмельниччину з "брянської області", ніж через повітряний простір Київщини, просто не існує.
Загадка! Білоруський бітум?
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13.05.2023 10:02
+5
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13.05.2023 09:46
+3
може ви з роботою ППО сплутали! прильоти можуть чітко відрізняти лише ті, хто чує їх кожен день і отримує тому підтвердження! Херсон-Харків, наприклад.
В регіонах, де відносно тихо, часто плутають із запуском ракет ППО.

Наприклад, вночі пуски ППО ракет було чутно в Львові.
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13.05.2023 09:45
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Там глубоко,очень,как в опе...
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13.05.2023 09:33 Відповісти
і хто ж буде закони приймати - наприклад про продовження воєнного стану?
(а х-47 цілила в радар петрота)
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13.05.2023 09:38 Відповісти
цілила в радар ? тобто вони знають де розміщений Петріот ? Сумніваюсь
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13.05.2023 09:44 Відповісти
радар приховати неможливо - як тільки ввімкне антенну колонку так його і видно
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13.05.2023 09:46 Відповісти
я це розумію , для цього і є протирадарні рекети але ж не Кинжал
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13.05.2023 09:48 Відповісти
радар же не змінює позицію під час роботи, виявили, треангулювали, запустили х-47 - що саме Вас дивує?
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13.05.2023 09:53 Відповісти
війна але таке писати на форумі мабуть недоречно
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13.05.2023 09:56 Відповісти
та вже якось і не актуально ))) але добре - видаляю
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13.05.2023 09:57 Відповісти
може ви з роботою ППО сплутали! прильоти можуть чітко відрізняти лише ті, хто чує їх кожен день і отримує тому підтвердження! Херсон-Харків, наприклад.
В регіонах, де відносно тихо, часто плутають із запуском ракет ППО.

Наприклад, вночі пуски ППО ракет було чутно в Львові.
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13.05.2023 09:45 Відповісти
і не стільки пуски скільки вибухи ракет ППО при враженні цілей
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13.05.2023 09:47 Відповісти
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13.05.2023 09:46 Відповісти
і цемах і мертвечук покази дали
і вертольотний уже також дав
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13.05.2023 09:49 Відповісти
А де -підрозділи Сирського збили 17 шахедів,решта пролетіли іншим шляхом?Так цей прес-центр довго не протягне,отправлять в окопи.
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13.05.2023 09:55 Відповісти
у Луганську зранку знов бавовна
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13.05.2023 09:56 Відповісти
А як ППО Київської області відрізняє, які шахеди з "брянської області" летять на Київ, а які на Хмельниччину?
Бо Київська область всі шахеди збила, а іншого маршруту на Хмельниччину з "брянської області", ніж через повітряний простір Київщини, просто не існує.
Загадка! Білоруський бітум?
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13.05.2023 10:02 Відповісти
Білорусь здєсь нєпрічьом!
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13.05.2023 10:40 Відповісти
Ще була тривога у Черкаській та Вінницькій областях: так шахеди могли долетіли до Хмельниччини в обхід Київської області.

Але, скоріше за все, частина летіла через Київщину, їх не збили і шахеди полетіли далі.
Ці шахеди просто не врахували в статистику Київщини (і сказали, що всі 17 дронів збиті, хоча їх могло бути більше).
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13.05.2023 13:05 Відповісти
шахеди таких руйнувань як в хмельницькому зазвичай не роблять...
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13.05.2023 10:43 Відповісти
Залежить від того -куди попадуть...
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13.05.2023 11:22 Відповісти
Недавно писали, що ефективність ППО України зросла до майже 90%.

Але походу журналісти ще ті "математики" . Бо за суб'єктивними спостереженнями, щоразу як ракети чи шахеди летять на захід України, стається майже гарантований прильот.
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13.05.2023 13:08 Відповісти
 
 