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Ввечері 13 травня у окупованому Луганську пролунали вибухи. ФОТО
У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Це другий такий випадок за сьогоднішній день.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
На даний момент інформації щодо вибуху або можливих "прильотів" не надходило.
Топ коментарі
+35 YU ST
показати весь коментар13.05.2023 20:16
+34 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар13.05.2023 20:16
+32 arye z.
показати весь коментар13.05.2023 20:25
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Хунта 8 лєт дамбіла бімбас (в.в.срущій-в-чємодан).
в переводе это - несколько дней было страшно, теперь ждём когда цвиноцабаки признают что им страшно...!!!!!!!!!!!!!
Усюди потроху, а загальна картина складається цікава - повільно, поступово, але невідворотно
Воды??? Шампанского!!!
З мови зняли!
І от знову.
Але тепер уже по-справжньому.
...І чому в мене нема навіть краплі співчуття до лугандонців?