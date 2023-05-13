Ввечері 13 травня у окупованому Луганську пролунали вибухи. ФОТО

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Це другий такий випадок за сьогоднішній день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

На даний момент інформації щодо вибуху або можливих "прильотів" не надходило.

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