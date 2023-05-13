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Ввечері 13 травня у окупованому Луганську пролунали вибухи. ФОТО

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Це другий такий випадок за сьогоднішній день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

На даний момент інформації щодо вибуху або можливих "прильотів" не надходило.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Луганську пролунали два вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 13 травня у окупованому Луганську пролунали вибухи 01

Автор: 

вибух (4455) Луганськ (576)


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Топ коментарі
+35
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13.05.2023 20:16
+34
Та нічого страшного. Не звертайте уваги.
Хунта 8 лєт дамбіла бімбас (в.в.срущій-в-чємодан).
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13.05.2023 20:16
+32
Здається, що анонсований наступ вже йде повним ходом. Трохи тут, трохи там, то у Бахмуті, то у Севастополі, то у Брянську, то у Луганську.
Усюди потроху, а загальна картина складається цікава - повільно, поступово, але невідворотно
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13.05.2023 20:25
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Та нічого страшного. Не звертайте уваги.
Хунта 8 лєт дамбіла бімбас (в.в.срущій-в-чємодан).
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13.05.2023 20:16 Відповісти
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13.05.2023 20:16 Відповісти
пора дітей називати Шторм Шедоу
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13.05.2023 20:18 Відповісти
Моя внучка своего котенка(малолетнего террориста хвостатого) Байрактаром назвала. Сокращенно - Бай.
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13.05.2023 20:21 Відповісти
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13.05.2023 20:25 Відповісти
Була така тєма. Досі згадую байрактари і березень 2022 на Сумщині...
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13.05.2023 20:34 Відповісти
ну добрє, хлопчикам - Шторм, дівчинкам - Шедоу, як на мене непогано
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13.05.2023 21:04 Відповісти
а у моих родственников был кот Марс, летом его переименовали в Хаймарс
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13.05.2023 21:22 Відповісти
Шо ? Опять ?
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13.05.2023 20:20 Відповісти
вновь за хлебушком идти...?)
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13.05.2023 20:37 Відповісти
Чекаємо на конкретику!
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13.05.2023 20:44 Відповісти
ну в начале было пять буханок ((( - теперь Цвиноцабакам достаточно пять кусочков...!!!
в переводе это - несколько дней было страшно, теперь ждём когда цвиноцабаки признают что им страшно...!!!!!!!!!!!!!
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13.05.2023 21:36 Відповісти
да - просто для конкретики - я Харьков...
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13.05.2023 21:37 Відповісти
та нi то КОТР СВО UA
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13.05.2023 20:43 Відповісти
Пишуть наче казарму накрили
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13.05.2023 20:21 Відповісти
мідним тазом (в цензурному перекладі) ))
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13.05.2023 20:22 Відповісти
Мідь то дорого, цинковим тазом.
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13.05.2023 20:29 Відповісти
Краще зразу в мішок.
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13.05.2023 20:36 Відповісти
Вольфрамовим ..
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13.05.2023 20:44 Відповісти
лахматим ))
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13.05.2023 20:58 Відповісти
Здається, що анонсований наступ вже йде повним ходом. Трохи тут, трохи там, то у Бахмуті, то у Севастополі, то у Брянську, то у Луганську.
Усюди потроху, а загальна картина складається цікава - повільно, поступово, але невідворотно
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13.05.2023 20:25 Відповісти
Зеленський в Папи просив благословення на контр наступ.
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13.05.2023 20:30 Відповісти
на колени вставав...?
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13.05.2023 21:40 Відповісти
Таємний обід. Мене не запрошували. Не бачив.
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13.05.2023 21:42 Відповісти
як в Омані...(
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13.05.2023 21:44 Відповісти
Шкода чергового єнерала. Тобто, його ломпаси .... шкода. Багато весіль на мацквє скасують. Через пусті почесні місця.
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13.05.2023 20:27 Відповісти
Сирени гуділи? Всі в сховищах? Світла не має? Як що так, життя вдалося в кацапській лугандонії.
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13.05.2023 20:28 Відповісти
Нехай той 13 в ...уйла спитає. Наравітся не нравітся, терпи....
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13.05.2023 20:32 Відповісти
ТАСС. Министр Лавров обратился к Соединённым Штатам с просьбой срочно предоставить комплексы ПВО для защиты воздушного пространства России.
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13.05.2023 20:29 Відповісти
до африканських друзів хай звертеться, може кокосів дадуть
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13.05.2023 20:34 Відповісти
патриоты просят...?)))
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13.05.2023 20:35 Відповісти
Лошадь патріот? Не сміши мене.
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13.05.2023 21:00 Відповісти
це пэдрийот...!
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13.05.2023 21:39 Відповісти
Та якi там вибухи, то ЗСУ ******* сказали НА ДОБРАНИЧ.
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13.05.2023 20:32 Відповісти
ніт, банкет має продовжуватись
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13.05.2023 20:36 Відповісти
Требую продолжения банкета.
Воды??? Шампанского!!!
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13.05.2023 20:38 Відповісти
🍷 🍾
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13.05.2023 20:41 Відповісти
"Днр " продовжує бомбити "лнр". Пора вже Луганську лупанути по Донецьку.
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13.05.2023 21:03 Відповісти

З мови зняли!
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13.05.2023 21:20 Відповісти
а пачиму они друх друга апстреливают? луганский изык не понятен в данецке?
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13.05.2023 21:54 Відповісти
Луганськ просить більше вогню. На себе.
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13.05.2023 21:08 Відповісти
Так вам і треба колоборанське бидло ,ви принесли суки війну,тому жодного жалю до цієї мерзоти бути не може ,ви вороги які хотіли "русский мир" отримуцйте.
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13.05.2023 21:17 Відповісти
Восємьлєтбамбасдамбілі!
І от знову.
Але тепер уже по-справжньому.
...І чому в мене нема навіть краплі співчуття до лугандонців?
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13.05.2023 21:23 Відповісти
Поки попадає в чімодан- счастлівий дєдушка, як тільки разок мімо- кончєний мудак
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14.05.2023 00:25 Відповісти
 
 