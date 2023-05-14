Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
Окупанти протягом минулої доби обстріляли Нікополь та село Покровської громади. 57-річний місцевий житель зазнав поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.
"13 травня близько 11-ї години збройні сили РФ обстріляли зі ствольної артилерії територію м. Нікополь. Осколкові поранення отримав 57-річний місцевий житель, який рухався на своєму автомобілі. Чоловіка госпіталізували до лікарні з тяжкими травмами. Було понівечено транспортний засіб, дві п’ятиповерхові житлові будинки, приватні будинки, господарські споруди, паркани та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.
О 22-ій годині артилерія окупантів поцілила по селу Покровської громади. Наслідки атаки наразі встановлюються слідчо-оперативними групами, які працюють на місцях обстрілів.
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