УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4822 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 682 0

Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Окупанти протягом минулої доби обстріляли Нікополь та село Покровської громади. 57-річний місцевий житель зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області. 

"13 травня близько 11-ї години збройні сили РФ обстріляли зі ствольної артилерії територію м. Нікополь. Осколкові поранення отримав 57-річний місцевий житель, який рухався на своєму автомобілі. Чоловіка госпіталізували до лікарні з тяжкими травмами. Було понівечено транспортний засіб, дві п’ятиповерхові житлові будинки, приватні будинки, господарські споруди, паркани та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

О 22-ій годині артилерія окупантів поцілила по селу Покровської громади. Наслідки атаки наразі встановлюються слідчо-оперативними групами, які працюють на місцях обстрілів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли з важкої артилерiї Нікопольщину, пошкоджено об’єкт iнфраструктури і транспортне пiдприємство, - ОВА

Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 01
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 02
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 03
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 04
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини 05

Автор: 

обстріл (28472) Дніпропетровська область (3721)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 