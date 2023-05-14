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Росіяни обстріляли Курахове: троє поранених, зокрема неповнолітній. ФОТОрепортаж

Російсько-окупаційні війська обстріляли місто Курахове Донецької області. Унаслідок обстрілів поранені три людини, зокрема неповнолітній.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє поранених, у тому числі неповнолітній, — наслідок сьогоднішнього обстрілу Курахового. Росіяни застосували Урагани — пошкоджено 5 багатоповерхівок і 3 приватні будинки. Крім того, перебито мережі теплопостачання", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, на місці працюють рятувальники та поліція.

Кириленко закликав усіх цивільних покинути Донеччину на час бойових дій.

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Росіяни обстріляли Курахове: троє поранених, зокрема неповнолітній 01
Росіяни обстріляли Курахове: троє поранених, зокрема неповнолітній 02
Росіяни обстріляли Курахове: троє поранених, зокрема неповнолітній 03
Росіяни обстріляли Курахове: троє поранених, зокрема неповнолітній 04
Росіяни обстріляли Курахове: троє поранених, зокрема неповнолітній 05

Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440)


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