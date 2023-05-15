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Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся із Сунаком. ВІДЕО+ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком.

Про це Сунак повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З поверненням, Володимире Зеленський", - йдеться в повідомленні прем'єра. Він також опублікував відовідну світлину.

Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся із Сунаком 01

Sky News опублікував кадри з посадкою двох гелікоптерів, які доставили Сунака та Зеленського до резиденції в Бакінгемширі.

Також читайте: Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16, - уряд

Автор: 

Велика Британія (5575) Зеленський Володимир (23803) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+17
Так зустрічаються друзі і союзники.
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15.05.2023 12:28
+13
По вашему это плохо что он встретился с Сунаком. Что за народ? Если за дело, а то за все подряд обсуждать.
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15.05.2023 12:30
+11
Сунак Зеленському на вухо - де Баканов?
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15.05.2023 12:30
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Складається враження, що "боневтік" втік з країни.
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15.05.2023 12:13 Відповісти
Там поруч єрмак. Тікати нікуди
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15.05.2023 13:00 Відповісти
Яка радість у Зями.
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15.05.2023 12:16 Відповісти
Радію теж що він втік. Щоб і не повертався.
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15.05.2023 12:24 Відповісти
Аякже. Радію що Шмуля втік від своїх корисних ідіотів.
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15.05.2023 12:29 Відповісти
Надеюсь Сунака не вырвало...
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15.05.2023 13:03 Відповісти
його родина теж завдяки кремлівським розкрутилася, споріднені душі зустрілися
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15.05.2023 13:50 Відповісти
Надійся...
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15.05.2023 14:29 Відповісти
а не втік бо не вкрав все іще до нитки...
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15.05.2023 12:18 Відповісти
А не втік бо не вкрав все іще до нитки...
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15.05.2023 12:20 Відповісти
Так зустрічаються друзі і союзники.
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15.05.2023 12:28 Відповісти
Учитывая что встречаются в Бэкингемшире можно провести аналогию "герцог Бэкингем встречает Д`Артаньяна, приехавшего за подвесками" )
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15.05.2023 12:37 Відповісти
а речуха будет знатная, как в Италии например?
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15.05.2023 12:29 Відповісти
Ще на крок ближе до Оману...
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15.05.2023 12:29 Відповісти
Сунак Зеленському на вухо - де Баканов?
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15.05.2023 12:30 Відповісти
По вашему это плохо что он встретился с Сунаком. Что за народ? Если за дело, а то за все подряд обсуждать.
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15.05.2023 12:30 Відповісти
Лісєнко...в нас демократія.
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15.05.2023 12:34 Відповісти
а что демократичного когда высмеивают важные для Украины встречи?
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15.05.2023 12:39 Відповісти
«Демократия - это не вседозволенность»: Токаев выступил с обращением к народу Казахстана. Токаев разрешил силовикам стрелять на поражение без предупреждения.
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15.05.2023 12:51 Відповісти
Це точно...як включиш канал єдиних новин...просто жах, як теперішню владу критикують!...(а ті канали, що за Зеленського, позакривали)...а у 2014, 15, 16, 17, 18 тільки но спробуй щось проти Порошенка сказати!
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15.05.2023 16:30 Відповісти
Артист любит овации, как по мне, так бы он не вылазил с заграничных гастролей, как Соломон Михоэлс из США, собирал бы деньги и оружие.
А назад возвращаться бы не спешил.
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15.05.2023 12:35 Відповісти
завидуйте молча.уроды
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15.05.2023 12:37 Відповісти
Ось, як має працювати сб у воюючій країні. А що там було в Омані?
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15.05.2023 12:38 Відповісти
а кдє тєбя русскаму язику абучялі?
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15.05.2023 12:53 Відповісти
ааа...Антарктида...
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15.05.2023 12:56 Відповісти
к сожалению тут есть не только провокаторы,а и наши украинские полезные идиоты которые ведуться на вбросы от провокаторов и их транслируют дальше
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15.05.2023 12:53 Відповісти
А хто гаваріт на чістам русскам язикє?
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15.05.2023 13:04 Відповісти
Великобритания отправит Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/15/7402219/" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/15/7402219/"
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15.05.2023 12:48 Відповісти
Зеля в Італії - «Мінські угоди дали час росії озброїтись»
Отак от!

Мінські угоди, підписані у 2014 р.,дали Україні можливість створити достойну армію, яка зараз протистоїть рашистам. І ***** це визнало. А от з 2019 ***** і почало готуватися до повної війни, що в Омані цей виїздний зеопарк разом з кацапами і завірили.
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15.05.2023 13:04 Відповісти
Нема ніякого язиковово вопроса - є національне питання. Чия мова - того влада.
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15.05.2023 13:27 Відповісти
Таке враження що в Україні скоріш, з'являться Торнадо, а ще краще Тайфуни, чім Ф-16)))
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15.05.2023 13:12 Відповісти
Зеленський абсолютно свідомо затягує початок контрнаступу, намагаючись підлаштувати його проведення під вирішення своїх політичних цілей. Ніякі візити вже нічого не змінять реально. Головна маса озброєння в Україні і тепер її місця складування обстрілюють на базах зосередження. ГШ другий тиждень вимагає санкції на початок наступу, але Єрмак продовжує возити Зеленського по дурним візитам.
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15.05.2023 14:02 Відповісти
Зе ПОТВОРА ЧЕКАЄ ПОЧАТКУ 2024 КОЛИ БУДУТЬ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА І ОТ ТОДІ ВОНО ПЕРЕМОЖНО БУДЕ НАСТУПАТИ - думаю з олігархатом паРаши все домовлено.

А тим часом кацапи ******** склади зі зброєю і ************ від Заходу (!) на території України, Хмельницький це тільки початок
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15.05.2023 14:30 Відповісти
Чмо подоляцьке ти мабуть з окопу пишеш
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15.05.2023 15:01 Відповісти
якнайменше зайди на свій E mail за медалькой від Зе влади
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15.05.2023 15:30 Відповісти
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15.05.2023 14:39 Відповісти
Ще трішки і поцілунок Брежнєва з хонекером повторе
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15.05.2023 14:41 Відповісти
Можливо це добре, що " дурне, поїхало в турне". Вигода є, але це для України. А "обнімашки, улибашки"- зекодло готується до виборів.
Але в мене є питання, чому ЦЕ досі не обіймає " Азовців", яких здали у полон,
Чому ті яких відправили в Туреччину, не мають змоги повернутися додому і теж там знаходяться у полоні. Можливо можуть багато розповісти?
Бридко дивитись на цей, наїграний патриотизм перед світом, хоч би вже піжаму зняв і пику побрив, тошнить вже від цього образу. Єрмак це взагалі щось.
Але, хто високо злітає, тому швидко і боляче падати. І прийде той час, коли прийдеться відповідати ....
І я впевнена, що ще багато цікавого ми дізнаємось, після Перемоги, головне не дати зе команді втекти.
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15.05.2023 14:45 Відповісти
Подоляцький ти вже тут
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15.05.2023 18:49 Відповісти
Він настільки безхребетний і медузо подібний що підстраюєиться під любі зміни, тому скоріше за все відповідати перед законом України не буде, хоча хто знає....
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15.05.2023 18:50 Відповісти
они прикрываются демократией о которой понятия не имеют.
"По делам а не словам узнаете их"(С)
иуды и гниды маскируются под ангелов.
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15.05.2023 16:47 Відповісти
Обнімаються як брати - масони, щось типу того.
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15.05.2023 18:48 Відповісти
 
 