Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся із Сунаком. ВІДЕО+ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком.

Про це Сунак повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"З поверненням, Володимире Зеленський", - йдеться в повідомленні прем'єра. Він також опублікував відовідну світлину.

Sky News опублікував кадри з посадкою двох гелікоптерів, які доставили Сунака та Зеленського до резиденції в Бакінгемширі.

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