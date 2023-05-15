Зеленський прибув до Великої Британії та зустрівся із Сунаком. ВІДЕО+ФОТО
Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком.
Про це Сунак повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"З поверненням, Володимире Зеленський", - йдеться в повідомленні прем'єра. Він також опублікував відовідну світлину.
Sky News опублікував кадри з посадкою двох гелікоптерів, які доставили Сунака та Зеленського до резиденції в Бакінгемширі.
Топ коментарі
+17 Elvis2
показати весь коментар15.05.2023 12:28
+13 Viktor Lisenko
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+11 віктор федорович #394174
показати весь коментар15.05.2023 12:30
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А назад возвращаться бы не спешил.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/15/7402219/" https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/05/15/7402219/"
Отак от!
Мінські угоди, підписані у 2014 р.,дали Україні можливість створити достойну армію, яка зараз протистоїть рашистам. І ***** це визнало. А от з 2019 ***** і почало готуватися до повної війни, що в Омані цей виїздний зеопарк разом з кацапами і завірили.
А тим часом кацапи ******** склади зі зброєю і ************ від Заходу (!) на території України, Хмельницький це тільки початок
Але в мене є питання, чому ЦЕ досі не обіймає " Азовців", яких здали у полон,
Чому ті яких відправили в Туреччину, не мають змоги повернутися додому і теж там знаходяться у полоні. Можливо можуть багато розповісти?
Бридко дивитись на цей, наїграний патриотизм перед світом, хоч би вже піжаму зняв і пику побрив, тошнить вже від цього образу. Єрмак це взагалі щось.
Але, хто високо злітає, тому швидко і боляче падати. І прийде той час, коли прийдеться відповідати ....
І я впевнена, що ще багато цікавого ми дізнаємось, після Перемоги, головне не дати зе команді втекти.
"По делам а не словам узнаете их"(С)
иуды и гниды маскируются под ангелов.