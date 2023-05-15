Ворог б’є по центру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО
Ворог завдає ударів по центру Гуляйполя Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.
"Незламне Гуляйполе знову під обстрілами. Ворог б'є у серце міста: постраждала адміністративна установа, місцевий магазин. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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арміяорда тут.
https://twitter.com/i/status/1657996968021438465 А там толку не буде ніколи, хоч бий, хоч не бий. Там вони самі себе хай молотять.
https://twitter.com/i/status/1657996719722733570 На відео - попередньо, колишнє авіаучилище, де знаходилися російські військові.