Ворог б’є по центру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

Ворог завдає ударів по центру Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

"Незламне Гуляйполе знову під обстрілами. Ворог б'є у серце міста: постраждала адміністративна установа, місцевий магазин. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Гуляйполю. Близько 15 прильотів по центру міста, - ОП