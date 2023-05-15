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Ворог б’є по центру Гуляйполя, - ОВА. ФОТО

Ворог завдає ударів по центру Гуляйполя Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

"Незламне Гуляйполе знову під обстрілами. Ворог б'є у серце міста: постраждала адміністративна установа, місцевий магазин. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Ворог б’є по центру Гуляйполя, - ОВА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Гуляйполю. Близько 15 прильотів по центру міста, - ОП

Автор: 

Гуляйполе (94) обстріл (28428)


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Поки ми не почнемо лупити по кацапським містах , толку не буде 😡
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15.05.2023 12:04 Відповісти
А який буде толку,якщо почнемо? У кацапів снаряди та ракети закінчаться?
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15.05.2023 12:11 Відповісти
не буде поки не закінчиться їх армія орда тут.
https://twitter.com/i/status/1657996968021438465 А там толку не буде ніколи, хоч бий, хоч не бий. Там вони самі себе хай молотять.
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15.05.2023 12:12 Відповісти
Вибуховий ранок для русаків! Окупований Луганськ зараз.
https://twitter.com/i/status/1657996719722733570 На відео - попередньо, колишнє авіаучилище, де знаходилися російські військові.
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15.05.2023 12:05 Відповісти
 
 