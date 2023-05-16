Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТО

Минулої доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

У Дворічній внаслідок артилерійського обстрілу загинули чоловік і жінка. Ще один чоловік зазнав поранення. Його госпіталізували.

У Вовчанську ворожим вогнем пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні. Декілька снарядів влучили у відкриту місцевість.

У селі Тищенківка Куп'янського району пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

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