Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТО
Минулої доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
У Дворічній внаслідок артилерійського обстрілу загинули чоловік і жінка. Ще один чоловік зазнав поранення. Його госпіталізували.
У Вовчанську ворожим вогнем пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні. Декілька снарядів влучили у відкриту місцевість.
У селі Тищенківка Куп'янського району пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
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