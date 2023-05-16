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Новини Війна
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Нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум $120 мільйонів, - ЗМІ

ракета

У ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 119,08 млн доларів.

Про це свідчать підрахунки "Економічної правди" на основі даних Повітряних сил про типи збитих ракет, інформує Цензор.НЕТ.

Уночі ворог випустив по Україні:

- 6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";

- 9 крилатих ракет "Калібр";

- 3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

- 6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

- 3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині працювала ППО, влучань не зафіксовано. Уламками пошкоджено дах будинку, - ОВА про нічну атаку

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол. і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис дол.

Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Відтак, 3 дрони коштували 300 тис дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн дол.

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів. Як згодом повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі запущені дрони теж знищені.

Також читайте: Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. За інформацією Кличка, на територію столичного зоопарку також впали уламки ракети.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Автор: 

армія рф (17302) обстріл (28365) ракети (4020)


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Топ коментарі
+15
В сотні врятованих людських доль
Тобі мало?
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16.05.2023 11:36
+11
Ще сотні тисяч жителів Курської облвсті продовжать срати на вулиці пару десятків років
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16.05.2023 11:35
+8
Дебилы ***.. а нарид ското база торжественно блеет и на стенку лезет от радости и скрепности в говне навозе на помойке....без воды света газа и тепла и канализации ..но зато орут кацапы-- нас все боятся и нам все завидуют....
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16.05.2023 11:33
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СБУ ловить наводчиків , і не звертае увагу на блогерів які викладають інфу для росіян

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16.05.2023 11:33 Відповісти
Блогерка на 120 000 підписчіков виклала відео під час атаки на Київ
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16.05.2023 11:35 Відповісти
В сотні врятованих людських доль
Тобі мало?
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16.05.2023 11:36 Відповісти
Ну що за манія якась? 1 - Незбиття дорожче. 2 - Людські життя безцінні. 3 - нам практично все дають безоплатно, в тому числі засоби ППО/ПРО. Який взагалі сенс задавати такі питання. Я б іще зрозумів якби з Петріота збивали мопеди, але ж написано - Кинжали.
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16.05.2023 11:46 Відповісти
Тому-що кацапчики, на відміну від нас, за кожну ракету заплатили зі своїх податків/ресурсів. А ракети в результаті нічого не зробили (окрім спалення на них наших ракет ПРО, які нам дадуть іще). Вишмаркали 120 мільйонів баксів як соплю в рукав. От і різниця.
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16.05.2023 11:52 Відповісти
Тому що щось заціпило жаб'яче квакання на болотах про "...аналоговнєт і может обойті всє сущєствующіє сістеми ПРО.." У жаб шок. Надовго. Надіюсь щось буде від нас у відповідь. Але не розслабляймося.
Українські бійці ПРО/ППО молодці. Гарно вчилися в США та Європах. Всі гідні нагород від влади і Великої Людської Подяки та Земного Поклону від всіх нас і тих чиї життя вони врятували.
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16.05.2023 13:02 Відповісти
Україні як такої в нуль. Якщо не рахувати сралених авто і пошкоджень в зоопарку.
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16.05.2023 11:49 Відповісти
Ну один пуск пэтриота около 3миллионов. Их было около 30. Ну и еще другие системы ПВО работали, ведь те же калибры начали сбивать на юге.
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16.05.2023 11:45 Відповісти
То лями Байдена. Тим більше, якщо би кудись влучило, такі, як Ви, першими б галасували про "а де наша ППО".
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16.05.2023 11:50 Відповісти
Дебилы ***.. а нарид ското база торжественно блеет и на стенку лезет от радости и скрепности в говне навозе на помойке....без воды света газа и тепла и канализации ..но зато орут кацапы-- нас все боятся и нам все завидуют....
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16.05.2023 11:33 Відповісти
Знову "експерди" з Forbes з цінниками на Калібр як за половину вартості Ка 52 .
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16.05.2023 11:34 Відповісти
Ну вообще-то ракеты штука дорогая, они так и стоят, эта информация есть в открытом доступе. Что тебя удивило
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16.05.2023 11:42 Відповісти
По перше Калібри не ракети - по друге як Калібр може коштувати дорожче Томагавка ( Калібр все таки серійна ракета а не штучна як Кинжал ).
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16.05.2023 11:49 Відповісти
в тебе явно пролеми з мізками - мабуть клепка якась випала - спочатку написав "калібри не ракети" а далі в тому ж реченні "калібр таки ракета"
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16.05.2023 12:08 Відповісти
А ви ніколи не помилялися ? І до речі навіть якщо випала я ж не клепками думаю - а ви чим думаєте ?
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16.05.2023 12:13 Відповісти
Так не ракета чи ракета, де помилка?
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16.05.2023 13:23 Відповісти
Калібр не може бути ракетою - в Калібра маршовий двигун реактивний а не ракетний , по суті Калібр це реактивний Шахед якщо зовсім просто пояснити. А чому подібні обєкти називають крилатими ракетами хз - деколи автівки швидкої називають каретами хоча які вони карети .
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16.05.2023 13:47 Відповісти
Ще сотні тисяч жителів Курської облвсті продовжать срати на вулиці пару десятків років
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16.05.2023 11:35 Відповісти
Уже ручки потирали надеясь получить кадры горящей Верховной Рады или Банковой а тут такой облом....вместо победы зрада.....кинджалы сбили это шо теперь нету у Расеи ракет способных пройти ПВО Киева???
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16.05.2023 11:40 Відповісти
кацапи хотіли справити враження на китайського посла Лі ***, що сьогодні прибуває до Києва - і тут такий облом
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16.05.2023 12:11 Відповісти
Вимірювати треба не в мільйонах доларів, а у кількості високоточних ракет,
які застосовано, і скільки ще залишилось.
Грошовий вимір - це змішувати копійчаний дрон і балістичну ракету - ні про що.
120 мільйонів коштує поганенька яхта путінського холуя.
Медведчуківська коштувала 200 мільйонів.
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16.05.2023 11:42 Відповісти
Все це єрунда скільки коштувала мульйонів.а скільки мульярдів ще у світових банках є в рашистського негідника і вбивці???
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16.05.2023 11:45 Відповісти
Была бы кацапия страной с гражданами, а не с шовинистической быдломассой, то и войны не было бы. Налогоплательщики спросили бы у кремлёвской бешеной гниды, какого х..я наши деньги улетают в трубу вместо постройки школ, дорог, детских садиков, повышения благосостояния граждан, внедрения инновационных технологий развития страны. Хотя о чем это я
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16.05.2023 11:47 Відповісти
Цифра занижена, бо треба рахувати амортизацію літаків-носіїв, ресурс двигунів,
спеціальне паливо для Ту-160 і таке інше.
Виробляти нові Ту-160 Московія більше не здатна.
Щось підказує, що і Ту-95 та Ту-22М3 - також.
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16.05.2023 11:51 Відповісти
и туалетную бумагу
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16.05.2023 11:55 Відповісти
И гвозди. А без гвоздей "Кинжал" не выпустишь.
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16.05.2023 12:05 Відповісти
Стоимость пуска одной ракеты Патриота составляет около $3 млн , 6х3=18
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16.05.2023 11:54 Відповісти
Якщо запускати лагідно і акуратно - вартість зменшується.
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16.05.2023 11:56 Відповісти
ага
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16.05.2023 11:59 Відповісти
кацапські ракети на сотню мільйонів мали ціллю нанести нам збитків на мільярд - але збитків не нанесли. Так що витрати на Патріоти цілком себе окупляють
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16.05.2023 12:18 Відповісти
Их целью скорей всего были эти самые пэтриоты.
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16.05.2023 12:33 Відповісти
У ніч на 16 травня росія остаточно втратила репутацію виробника - "аналоговнет"
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16.05.2023 12:12 Відповісти
Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 119,08 млн доларів. Джерело:

- Піши с новой строчкі - 119,08 млн дол - вибросіла в пропасть .
..
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16.05.2023 12:37 Відповісти
 
 