Нічна атака по Україні коштувала Росії мінімум $120 мільйонів, - ЗМІ

У ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 119,08 млн доларів.

Про це свідчать підрахунки "Економічної правди" на основі даних Повітряних сил про типи збитих ракет, інформує Цензор.НЕТ.

Уночі ворог випустив по Україні:

- 6 ракет аеробалістиних ракет "Кинджал";

- 9 крилатих ракет "Калібр";

- 3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

- 6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

- 3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол, тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.

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Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол. і вище, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. В середньому, 6 таких БпЛА коштували 280 тис дол.

Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних щодо ціни безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Відтак, 3 дрони коштували 300 тис дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 18 травня коштували 119,08 млн дол.

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів. Як згодом повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі запущені дрони теж знищені.

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В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. За інформацією Кличка, на територію столичного зоопарку також впали уламки ракети.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.