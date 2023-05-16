Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідовували наслідки чергової спроби окупантів атакувати столицю з використанням ракет та дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Київ. 16 травня. Ліквідація наслідків чергової спроби ворога атакувати столицю", - йдеться у повідомленні.
Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.
В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.
Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря
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