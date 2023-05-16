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Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідовували наслідки чергової спроби окупантів атакувати столицю з використанням ракет та дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Київ. 16 травня. Ліквідація наслідків чергової спроби ворога атакувати столицю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.

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Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ 02
Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ 03
Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ 04
Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі БПЛА, запущені вночі росіянами в напрямку Києва, знищено на дальніх підступах, - КМВА

В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) ДСНС (5106)


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Агонія бункерного щура ,коли ти **** вже здохнеш ,а разом з тобою викинуть на звалище історії огидний "русский мир" ?
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16.05.2023 08:33 Відповісти
Автобуси чи тролейбуси. А скажуть - штаб Правого сектора...
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16.05.2023 08:37 Відповісти
Двоповерхові тролейбуси?
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16.05.2023 09:28 Відповісти
Терор мирного населення - оце і все,на що здатні рашисти на чолі з бункерним сцикливим збоченцем.
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16.05.2023 08:38 Відповісти
По репараціям оновим транспортний парк...
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16.05.2023 08:46 Відповісти
Якась стоянка туристичних бусів?
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16.05.2023 09:32 Відповісти
 
 