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ЗСУ ліквідували російського підполковника Бокова, - Штефан. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив інформацію, що 16 травня воїни ЗСУ ліквідували російського підполковника Мустафу Бокова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

У повідомленні зазначається: "Успішно демобілізований. Підполковник 71 мсп Мустафа Боков. Смерть ворогам".

Також читайте: Міноборони РФ підтвердило ліквідацію російського полковника Макарова

ЗСУ ліквідували російського підполковника Бокова, - Штефан 01

Автор: 

армія рф (17373) ліквідація (3920) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+33
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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16.05.2023 19:50
+19
💪Slava Ukrains'kim Voinam !
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16.05.2023 19:55
+16
Яка уйобишна в них парадка!!!
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16.05.2023 19:50
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Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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16.05.2023 19:50 Відповісти
Мустафа свиней не ест...
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16.05.2023 19:58 Відповісти
не хватало еще каннибализма
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16.05.2023 20:12 Відповісти
за то теперь свиньи съедят мустафу. еще и собакам и лиса, и ёжикам достанется...
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16.05.2023 20:16 Відповісти
ежики побрезгують
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16.05.2023 20:20 Відповісти
Виявляється, бойові комарі з ЦРУ-шних біолабораторій не фейк. Кремль-тв правду казали.
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16.05.2023 20:17 Відповісти
свинячий грип напав на кацапських свиней з осложнением
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17.05.2023 18:19 Відповісти
Яка уйобишна в них парадка!!!
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16.05.2023 19:50 Відповісти
так лапатнікі навіть її скамунізділі...
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16.05.2023 19:54 Відповісти
Суміш мундирів російської імператорської та сталінської армій
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16.05.2023 20:02 Відповісти
А петлиці скопіювали у армії гітлерівськоговермахту.
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16.05.2023 20:08 Відповісти
А что ожидать от орков если они историю украли.Они и русскими стали после того как раздарили разным ханам фамилии погибших бояр и князей.
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16.05.2023 20:17 Відповісти
Вони й "фамілій" не роздавали То були потомки мурз татарських "Аксаков" (белобородий" "Беклемишев" (беклемиш - "сторож" "охранник") "Огарков" ("огар" -"большой") "Салтиков" (хромающий") "Ушаков" ("мелкий")
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16.05.2023 20:31 Відповісти
Иван Грозный точно раздаривал фамилии родов которые он вырезал,а хваленый чудо богатырь Ермак который Сибирь захватывал оказался татарским ханом которого изгнали и даже потом похоронили на родовом кладбище но за оградой в стороне.
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16.05.2023 21:21 Відповісти
Він не "фамілії" роздарював а їх родові володіння А Єрмак на Іртиші втопився - коли його загін розбили воїни Кучума От він точно був ханом татарським - узурпатором у ханстві Сибірському
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16.05.2023 21:28 Відповісти
Про будьоновку кацапи забули.
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16.05.2023 20:17 Відповісти
то ж юдашкін.
яка країна, такий hugo boss
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16.05.2023 20:13 Відповісти
💪Slava Ukrains'kim Voinam !
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16.05.2023 19:55 Відповісти
помянем жмура!
https://twitter.com/i/status/1657478470539067392
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16.05.2023 19:55 Відповісти
мустафа убоков? а говорят раССеянцы что словяни...
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16.05.2023 19:55 Відповісти
дохлий окупант - то завжди по-феншую, а окупант-підклоповник, то взагалі - джек-пот
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16.05.2023 19:58 Відповісти
Черговий чурбаноїд подох за жопу пуйла.
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16.05.2023 20:01 Відповісти
Здох падлюка
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16.05.2023 20:01 Відповісти
Як йому хорошо, особливо те, що його вже ніколи не буди муляти стоячий комірець парадної форми.
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16.05.2023 20:04 Відповісти
что-то все их полковники какие-то рулоны обоевы и ушаты помоевы
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16.05.2023 20:04 Відповісти
Это еще братья-славяне или уже татаро-монгольское нашествие?
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16.05.2023 20:08 Відповісти
Можливо, став юбілейним 200 000 двухсотим. Земля бетоном скотина.
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16.05.2023 20:23 Відповісти
Так что , не носить Мустафе полковничьей папахи? Пичалька Не повезло козое@у
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16.05.2023 20:25 Відповісти
teper' on ne podpolkovnik - a iskopaemoe. Mozhet cherez 10 000 let ego vykopayut i budut dumat' k kakomu vidu on prinadlezhyt.
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16.05.2023 20:36 Відповісти
Мустафа... Русскій...
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16.05.2023 20:49 Відповісти
ты еще и сомневаешься
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16.05.2023 21:07 Відповісти
каждый день палкан ,а то и два
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16.05.2023 21:06 Відповісти
Жалко , не знаю где его могила, пива попил, высцаться надо.
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16.05.2023 21:12 Відповісти
.ингуш,продажная тварь без менталитета...выродок болот мацковии ..
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16.05.2023 21:13 Відповісти
Похоронить надо с почестями - завернуть в свиную шкуру и залить смальцем !
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16.05.2023 21:54 Відповісти
нічого на лайно сало переводити. просто зарити - це і так буде для такого великою шаною
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18.05.2023 00:47 Відповісти
Мустафа - как много в етом словє для сєрца рускава слілось...
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16.05.2023 22:21 Відповісти
Мустафа ньос рюській мір. Нє доньос.
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16.05.2023 23:38 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! Смерть агрессорау! СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2023 04:47 Відповісти
дуже люблю "хороших" рюзьких..
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17.05.2023 15:30 Відповісти
походу задвухсотили чергового справжнього руського з Осетії чи Дагестану. Таке враження що в орді одні лише азіати з кавказцями залишились
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18.05.2023 00:46 Відповісти
 
 