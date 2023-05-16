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ЗСУ ліквідували російського підполковника Бокова, - Штефан. ФОТО
Полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив інформацію, що 16 травня воїни ЗСУ ліквідували російського підполковника Мустафу Бокова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
У повідомленні зазначається: "Успішно демобілізований. Підполковник 71 мсп Мустафа Боков. Смерть ворогам".
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.05.2023 19:50
+19 Thorsten Lingenfelder #550998
показати весь коментар16.05.2023 19:55
+16 Ol Ol #553754
показати весь коментар16.05.2023 19:50
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яка країна, такий hugo boss
https://twitter.com/i/status/1657478470539067392
убоков? а говорят раССеянцы что словяни...