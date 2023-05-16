ЗСУ ліквідували російського підполковника Бокова, - Штефан. ФОТО

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) оприлюднив інформацію, що 16 травня воїни ЗСУ ліквідували російського підполковника Мустафу Бокова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

У повідомленні зазначається: "Успішно демобілізований. Підполковник 71 мсп Мустафа Боков. Смерть ворогам".

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