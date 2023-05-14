Міноборони РФ підтвердило ліквідацію російського полковника Макарова
В Міноборони РФ визнали ліквідацію командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В’ячеслава Макарова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Міноборони РФ повідомляє російська пропагандистська агенція РИА-Новости.
Під час відбиття атак загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров та замкомандира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко, повідомляє Міноборони.
Раніше полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали удари по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів.
Згодом військовослужбовець 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрій Морозов повідомив, що під Бахмутом ліквідовано командира, начальника штабу 4-ї бригади ЗС РФ та офіцера управління 2-го армійського корпусу
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Полковник для полку, генерал для дивізії, а бригадний генерал для бригади.
Рогозин сам себя в ногу ранил , Наговицин - ползадницы отстрелил, когда пистолет в кобуру совал.
Оно ж , как говорят : дай дураку стеклянный *уй - так он и *уй разобьёт, и руки порежет.
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения, полученного при отражении атаки украинских силовиков в ходе спецоперации на Соледаро-артёмовском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", - добавил Конашенков.
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Навіть тут гризетеся із за якоїсть хер-ні...
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Яка різниця полковник чи генерал, ?
Глолвне що не повар чи старшина -каптьорщик А а командир бригади..
ось це головне...
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Земля йому бетоном..
Це заохочує і мотивує.
Цензор не може без дешевих понтів
нашим бійцям респект і подяка за такі чудові новини🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
"https://narodna-pravda.ua/2023/03/28/rosijskyj-slid-u-rodynnyh-zv-yazkah-radnyka-golovy-ofisa-prezydenta-myhajla-podolyaka/ Російський слід у родинних зв'язках радника голови Офіса президента Михайла Подоляка "
Знайшли мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова.
А недавно сам генерал....майор...
Майор???!!! Так и знал, что Максим снова брешет
Сам читай генерал-майор...
ЛИ КВИ ДИ РО ВАН
А я вже і коньячок приготував за 200 тисяч дохлих кацапів!
А ЗСУ Слава!
Будьте Живі і Здорові!
Издание The New York Times сообщило, что Валерий https://www.unian.net/war/nyt-ukraina-gotovila-likvidaciyu-generala-gerasimova-ssha-pytalis-otgovorit-12082092.html Герасимов приезжал к оккупантам на Донбасс , и США пытались отговорить Украину от его ликвидации. Отмечается, что в Вашингтоне намеренно скрыли информацию от украинцев о визите Герасимова, потому что опасались, что его убийство может привести к эскалации. ВСУ все равно узнали о планах Герасимова. Тогда высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку.
цензор лоханулся с заголовком