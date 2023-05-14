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Міноборони РФ підтвердило ліквідацію російського полковника Макарова

рф,армія,найманці

В Міноборони РФ визнали ліквідацію командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В’ячеслава Макарова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Міноборони РФ повідомляє російська пропагандистська агенція РИА-Новости.

Під час відбиття атак загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров та замкомандира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко, повідомляє Міноборони.

Також читайте: Поблизу Бахмуту Сили оборони ліквідували 3 російських полковників, в тому числі 1 комбрига, - Штефан

Раніше полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали удари по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів.

Згодом військовослужбовець 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрій Морозов повідомив, що під Бахмутом ліквідовано командира, начальника штабу 4-ї бригади ЗС РФ та офіцера управління 2-го армійського корпусу

Автор: 

армія рф (17277) ліквідація (3893)


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Топ коментарі
+57
Генерала ему посмертно дали?....
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14.05.2023 13:36
+35
Автори заголовків та текстів - різні люди))
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14.05.2023 13:39
+31
Цензор присвоил ему генерала посмертно?
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14.05.2023 13:37
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Генерала ему посмертно дали?....
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14.05.2023 13:36 Відповісти
Автори заголовків та текстів - різні люди))
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14.05.2023 13:39 Відповісти
Автор заголовка - справжній оптиміст...
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14.05.2023 13:40 Відповісти
То був майор з пістолетом Макарова
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14.05.2023 13:41 Відповісти
кеп з ганатою
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14.05.2023 14:33 Відповісти
Люди діляться на два типа коли вбивають комбріга - одні вважать, що вбили недогенерала, а інші, що вбили надполковника.
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14.05.2023 13:49 Відповісти
Для такої справи у всіх арміях світу існує звання "бригадний генерал", іноді "бригадир". Що цілком логічно та зрозуміло.
Полковник для полку, генерал для дивізії, а бригадний генерал для бригади.
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14.05.2023 13:52 Відповісти
Під час відбиття атак загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров... Само собой что у него из оружия был пистолет Макарова. Но не спас от Хаймарса беднягу... Просто был разнесен командный пункт... Даже застрелиться не успел, бедняга. Все равно на рабссее генералитет это оружие только против своей пустой головы использует. Лень ссылки искать...
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14.05.2023 14:05 Відповісти
Почему только против головы?

Рогозин сам себя в ногу ранил , Наговицин - ползадницы отстрелил, когда пистолет в кобуру совал.
Оно ж , как говорят : дай дураку стеклянный *уй - так он и *уй разобьёт, и руки порежет.
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14.05.2023 15:14 Відповісти
у орков нет звания "бригадный генерал"
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14.05.2023 14:29 Відповісти
----
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения, полученного при отражении атаки украинских силовиков в ходе спецоперации на Соледаро-артёмовском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", - добавил Конашенков.

----
Навіть тут гризетеся із за якоїсть хер-ні...
...
Яка різниця полковник чи генерал, ?
Глолвне що не повар чи старшина -каптьорщик А а командир бригади..
ось це головне...
..
Земля йому бетоном..
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14.05.2023 14:41 Відповісти
У лютому в московії знайшли мертвим генерала Макарова, правда Володимира. Мабуть на Цензорі їх переплутали.
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14.05.2023 14:56 Відповісти
Як кагор на душу.
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14.05.2023 13:37 Відповісти
Політрука-важняка замочили - ото для орків трагедія.
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14.05.2023 15:37 Відповісти
Це не начальник. Замполіт вище.
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14.05.2023 15:38 Відповісти
Та в рашостані тих генералів, як в дурня фантиків...
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14.05.2023 13:37 Відповісти
А у них генерала дают сразу после ефрейтора. Шоб видно было : великого умища человек!
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14.05.2023 15:17 Відповісти
Цензор присвоил ему генерала посмертно?
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14.05.2023 13:37 Відповісти
Гарна ідея! Позачергово підвищувати у званні рашистів, які позачергово задвухсотились.
Це заохочує і мотивує.
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14.05.2023 13:49 Відповісти
так генерала чи полкана задвухсотили? Ну, зрозуміло, що він на генеральській посаді пішов на концерт, але точність також важлива.
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14.05.2023 13:38 Відповісти
Точність для вас важлива. Поясніть, в чому? консерва.
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14.05.2023 14:16 Відповісти
для книги Гіннеса задвухсочених генералів в ході однієї війни.
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14.05.2023 16:34 Відповісти
Гугланула козлорилі сайти через ВПН, по ходу кінчили полковника
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14.05.2023 14:34 Відповісти
Какой генерал ??? Какой Макаров??? Они вааще без потерь уже второй год «спецоперируют»
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14.05.2023 15:19 Відповісти
а хіба полковник - це генерал?
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14.05.2023 13:38 Відповісти
Полковник не так клікбейтно звучить!

Цензор не може без дешевих понтів
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14.05.2023 13:40 Відповісти
после прихода - да...!
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14.05.2023 13:40 Відповісти
Можливо полкан , але на генеральській посаді , хз 😧
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14.05.2023 13:41 Відповісти
Ого, цілого генерал-полковника ліквідували.
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14.05.2023 13:58 Відповісти
Новина настільки позитивна , що аж дух захоплює від радості 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
нашим бійцям респект і подяка за такі чудові новини🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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14.05.2023 13:40 Відповісти
Давненько не мочили такие звезды.
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14.05.2023 13:42 Відповісти
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14.05.2023 13:42 Відповісти
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14.05.2023 13:43 Відповісти
**************...
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14.05.2023 13:47 Відповісти
оп-філіал крємля на чолі з дєрьмаком.
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14.05.2023 13:48 Відповісти
Дуже однобоко трактуютьсі оці всі родинні і сімейні зв*язки.Попробуйте,шановні форумчани,уявити,що і батько,і рідний брат,******* своїх сина і брата.Чи будуть вони допомагати один одному?Ви б допомогли своєму сину-в усьому?А рідному брату?Сралін в 1941-1945 всіх з німецьким прізвищем і хто знав німецьку мову-відправив в ГУЛАГи.Може і нам так зробити?Тих що розмовляють на кацапській-в тюрьму,в кого російське прізвище-в концтабір,а хто був в Москві-взагалі голову відірвати...
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14.05.2023 15:24 Відповісти
Я такой фуйни на фотошопе могу за 5 минут нарисовать....азамедте кидает якобы скриншоты статей но не ссылку на саму статью.
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14.05.2023 13:49 Відповісти
Максім, в Україні з таким прізвищем треба тихесенько сидіти під лавкою, як мишка, і не відсвічувати.
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14.05.2023 13:54 Відповісти
Лох с болота ,кто тебе сказал шо это моя настоящая фамилия....думки шо по приколу в фейсбуцi назваться любой фамилий не приходили на ум?Чи ты думаеш шо я родственник того пизовшека журналюги,бгг)А если бы под Порошенко или Яценюка зарегался то шо було.
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14.05.2023 14:09 Відповісти
Русскій, та сиди вже тихенько...
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14.05.2023 14:12 Відповісти
То зайдіть на главред. Там є стаття
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14.05.2023 13:56 Відповісти
Що ви там у себі в канторі нафотошопили з 19 року ми зараз добре бачимо.
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14.05.2023 14:15 Відповісти
Дослідив. Вперше, ще 28.03.2023, прозвучало тут:
"https://narodna-pravda.ua/2023/03/28/rosijskyj-slid-u-rodynnyh-zv-yazkah-radnyka-golovy-ofisa-prezydenta-myhajla-podolyaka/ Російський слід у родинних зв'язках радника голови Офіса президента Михайла Подоляка "
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14.05.2023 14:05 Відповісти
Чому не з 2019го? Навіть про дєрьмака давно знаємо брудні справи ,а це що?
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14.05.2023 14:20 Відповісти
Разоблачитель,кино ссылку на саму статью....или она только на нарисованом скриншоте а вреале неисуществует?
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14.05.2023 13:51 Відповісти
На главкомі стаття є.
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14.05.2023 13:57 Відповісти
Чому це все вивалюється саме зараз? Подоляк існує в ОП з 2019 року. Він звісно лайно,але це все смердить кацапською ІПСО.
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14.05.2023 14:00 Відповісти
Цапів відбувайлів треба підготовувати заздалегідь.
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14.05.2023 14:35 Відповісти
НуПрічьомТутЗеленській?!
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14.05.2023 14:16 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html

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14.05.2023 14:33 Відповісти
Який полковник не мріє стати генералом... Цьому вдалося... пааасмєртна,- мячти сбіваюцццца 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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14.05.2023 13:42 Відповісти
Короче не ссорьтесь, он был генерал-полковником...
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14.05.2023 13:43 Відповісти
Це напевно Цензор переплутав з лютим місяцем.
Знайшли мертвим генерал-майора, колишнього заступника начальника Головного управління МВС РФ у боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова.
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14.05.2023 13:44 Відповісти
Як виявилося, під бахмутом воюють не тільки зеки-вагнерівці. а і регулярне рашен-військо. Більше командний пункт командувати рашистами не буде, почнеться дезорганізація.
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14.05.2023 13:44 Відповісти
рашист, стань генералом, будь как Макаров
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14.05.2023 13:44 Відповісти
Хєнєрал макаров атріцатєльна жівьот.)
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14.05.2023 13:44 Відповісти
Головне , що вони здохли , а при яких посадах , то вже дрібʼязок
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14.05.2023 13:45 Відповісти
Земля бетоном п*дарам!Особенно тому с фамилией Бровко- явно перевертыша манкурта с украинской родословной.
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14.05.2023 13:45 Відповісти
Послали туди де Макар телят не пас.
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14.05.2023 13:46 Відповісти
О. То і же заполіта полковника Бровка ліквідували. Разом бухали?
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14.05.2023 13:47 Відповісти
"какой же парашный полковник не мечтает подохнуть хенералом" ))
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14.05.2023 13:48 Відповісти
Скріни не горять
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14.05.2023 13:48 Відповісти
🤣
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14.05.2023 13:50 Відповісти
Правильно мислять кацапські виродки 😣
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14.05.2023 13:54 Відповісти
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14.05.2023 14:38 Відповісти
Ще почуємо _Війська ЗСУ знищили генерал-фельмаршала окупаційніх кацапських військ. Ним виявився єфрейтор старший лейтенант командир 2 відділення 4 полку восьмого батальону Хасан Запердулін ібн Іван.
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14.05.2023 13:49 Відповісти
Згадується сцена з Максима Перепелиці:
А недавно сам генерал....майор...
Майор???!!! Так и знал, что Максим снова брешет
Сам читай генерал-майор...
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14.05.2023 13:52 Відповісти
Кобзон доволе, что сутки то и аншлаг.
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14.05.2023 13:52 Відповісти
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14.05.2023 13:53 Відповісти
Лади вже не видають?
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14.05.2023 13:58 Відповісти
Але хоч пельменів поїсть!
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14.05.2023 17:09 Відповісти
Кацапу з прізвищем макаров не варто зв'язуватися з військовою кар'єрою. 😊 Адмірал Макаров (не корабель) загинув у Порт-Артурі, до того ж перемоги не здобув, Порт-Артур японці захопили. "Адмірал Макаров" (корабель) був поцілений у жовтні 2022 рлку украхнцями у Чорному морі. Слави не здобув, хоча і плаває (не ходить) біля Криму і донині. Тимчасово. Генерал макаров (загиблий кацап) підтверджує тенденцію, що з таким прізвищем краще оьирати хокей. 😁
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14.05.2023 14:16 Відповісти
Как же красиво звучит
ЛИ КВИ ДИ РО ВАН
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14.05.2023 14:25 Відповісти
Радіє душечка моя!
А я вже і коньячок приготував за 200 тисяч дохлих кацапів!
А ЗСУ Слава!
Будьте Живі і Здорові!
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14.05.2023 14:33 Відповісти
Я тоже удивился. Американцы давно уже не разрешают убивать генералов, оттого они и перестали массово гибнуть.
Издание The New York Times сообщило, что Валерий https://www.unian.net/war/nyt-ukraina-gotovila-likvidaciyu-generala-gerasimova-ssha-pytalis-otgovorit-12082092.html Герасимов приезжал к оккупантам на Донбасс , и США пытались отговорить Украину от его ликвидации. Отмечается, что в Вашингтоне намеренно скрыли информацию от украинцев о визите Герасимова, потому что опасались, что его убийство может привести к эскалации. ВСУ все равно узнали о планах Герасимова. Тогда высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку.
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14.05.2023 14:38 Відповісти
то полковника убили. Их можно.
цензор лоханулся с заголовком
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14.05.2023 17:57 Відповісти
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14.05.2023 14:38 Відповісти
Та і йух з ним.
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14.05.2023 16:41 Відповісти
а могбы воровать ГСМ у себя в части до пенсии
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14.05.2023 16:48 Відповісти
 
 