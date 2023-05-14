Міноборони РФ підтвердило ліквідацію російського полковника Макарова

В Міноборони РФ визнали ліквідацію командира 4-ї мотострілецької бригади полковника В’ячеслава Макарова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на Міноборони РФ повідомляє російська пропагандистська агенція РИА-Новости.

Під час відбиття атак загинули командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров та замкомандира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко, повідомляє Міноборони.

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Раніше полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали удари по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів.

Згодом військовослужбовець 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрій Морозов повідомив, що під Бахмутом ліквідовано командира, начальника штабу 4-ї бригади ЗС РФ та офіцера управління 2-го армійського корпусу