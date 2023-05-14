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Новини Війна
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Під Бахмутом ліквідовано командира, начальника штабу 4-ї бригади ЗС РФ та офіцера управління 2-го армійського корпусу, - окупант Морозов

рф,армія,мобілізація

12 травня захисники України знищили командира та начальника штабу 4-ї бригади, а також офіцера управління 2-го армійського корпусу

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Військовослужбовець 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрій Морозов, який веде блог "Нам пишут из Янины", повідомив, що українські воїни 12 травня знищили командира та начальника штабу 4-ї бригади, а також офіцера управління 2-го армійського корпусу, до складу якого входить ця бригада", - йдеться у повідомленні.

Бутусов зазначає, що Морозов фактично керує усією службою зв’язку 4-ї бригади, тож добре володіє обстановкою у цьому з’єднанні.

"Судячи з його допису та характеру втрат, українці знайшли та уразили командний пункт 4-ї бригади. 4-та мотострілецька бригада перебуває зараз під Бахмутом і 10-12 травня українські війська вибили підрозділи 4-ї бригади з кількох важливих позицій північніше Бахмуту в районі села Берхівка. Знищення командування бригади в такий критичний момент, без сумнівів, суттєво знизило боєздатність бригади. Доброго ранку", - резюмує журналіст.

Під Бахмутом ліквідовано командира, начальника штабу 4-ї бригади ЗС РФ та офіцера управління 2-го армійського корпусу, - окупант Морозов 01

Читайте також: ЗСУ визволили понад 16 кв. км у районі Бахмуту під час нещодавніх контратак, - ISW

Раніше полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали удари по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів.

Автор: 

армія рф (17277) ліквідація (3893) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+16
Оце гарна новина! Наші хлопчики молодці, вміють підсмажити москаля. Слава Україні! Слава ЗСУ та Залужному!
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14.05.2023 11:33
+11
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14.05.2023 11:29
+9
Этому всратому блогеру морозову тоже недолго осталось.
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14.05.2023 11:23
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14.05.2023 11:23 Відповісти
Этому всратому блогеру морозову тоже недолго осталось.
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14.05.2023 11:23 Відповісти
Яка сумна новина.... бгггг.
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14.05.2023 11:25 Відповісти
Це що?? Високопородістий касап, чи як завжди бракований??
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14.05.2023 11:26 Відповісти
Ви про що? 2 ак це лугандонські ******** кацапотварюк. На мордорі такі "нє в прчьотє".
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14.05.2023 13:06 Відповісти
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14.05.2023 11:29 Відповісти
Оце гарна новина! Наші хлопчики молодці, вміють підсмажити москаля. Слава Україні! Слава ЗСУ та Залужному!
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14.05.2023 11:33 Відповісти
Ахфицеры рассияне,ваше серце пад придцелам...
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14.05.2023 12:41 Відповісти
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14.05.2023 13:16 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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14.05.2023 13:56 Відповісти
 
 