Під Бахмутом ліквідовано командира, начальника штабу 4-ї бригади ЗС РФ та офіцера управління 2-го армійського корпусу, - окупант Морозов

12 травня захисники України знищили командира та начальника штабу 4-ї бригади, а також офіцера управління 2-го армійського корпусу

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Військовослужбовець 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ Андрій Морозов, який веде блог "Нам пишут из Янины", повідомив, що українські воїни 12 травня знищили командира та начальника штабу 4-ї бригади, а також офіцера управління 2-го армійського корпусу, до складу якого входить ця бригада", - йдеться у повідомленні.

Бутусов зазначає, що Морозов фактично керує усією службою зв’язку 4-ї бригади, тож добре володіє обстановкою у цьому з’єднанні.

"Судячи з його допису та характеру втрат, українці знайшли та уразили командний пункт 4-ї бригади. 4-та мотострілецька бригада перебуває зараз під Бахмутом і 10-12 травня українські війська вибили підрозділи 4-ї бригади з кількох важливих позицій північніше Бахмуту в районі села Берхівка. Знищення командування бригади в такий критичний момент, без сумнівів, суттєво знизило боєздатність бригади. Доброго ранку", - резюмує журналіст.

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Раніше полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію, що ЗСУ завдали удари по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано 3 полковників та близько 20 солдат і офіцерів.