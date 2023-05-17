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Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російська армія ударила по лікарні у Бериславі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника регіону, на щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Берислава російською авіацією, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА 01
Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА 02
Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА 03
Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА 04
Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА 05
Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА 06
Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА 07

Автор: 

лікарня (1360) обстріл (28472) Берислав (186)


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Хм, якась дивна ситуація. Читаєш-кацапи вдарили тут, кацапи вдарили там, кацапи вдарили ще десь. А де удари ЗСУ, жодної новини..?
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17.05.2023 09:29 Відповісти
ЗЕбіл по своїм не стріляє
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17.05.2023 09:35 Відповісти
Тварюки.
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17.05.2023 11:39 Відповісти
 
 