Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російська армія ударила по лікарні у Бериславі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника регіону, на щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.
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показати весь коментар17.05.2023 09:29 Відповісти Мені подобається 2
Лариса Немезида #551154
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Ivan Livliv #551274
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