Рашисти ударили по лікарні у Бериславі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російська армія ударила по лікарні у Бериславі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника регіону, на щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

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