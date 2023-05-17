16 дронів-камікадзе "Warmate" передали польські благодійники українським спецпризначенцям. ФОТОрепортаж

Безпілотники закупили завдяки польському спеціалізованому інформаційному порталу Defence24 та фонду Warsaw Enterprise Institute.

Про це повідомляє Центр підготовки операторів БПЛА "Крук", передає Цензор.НЕТ.

16 баражуючих боєприпасів Warmate передали командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ бригадному генералу Віктору Хоренку.

"Ми хочемо подякувати всім причетним, особливо донорам, яких було понад 13 000! Велика повага Міхалу Кучмеровському, голові Урядового агентства матеріальних резервів Польщі, і польському послу в Україні Бартошу Ціхоцькому за їхній професіоналізм! Дякуємо за співпрацю з WB Group!", - наголосили Defence24 у своєму повідомленні.

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Warmate – це баражуючий боєприпас (дрон-камікадзе) розробки польської компанії WB Electronics. Він був уперше представлений у 2014-му році. Виробник заявляє, що цей боєприпас – хороша альтернатива керованим протитанковим ракетам.

Дрон розроблений для ураження як легкоброньованої техніки, так й інших критично важливих об’єктів противника.

Завдяки Warmate можна знищувати техніку ворога на більш значній відстані, що спрощує процес виявлення та враження цілі у порівнянні з ПТРК

"Для наведення на ціль оператору БПЛА необхідно позначити точку на карті та надати дані автопілоту для удару – і тоді безпілотник самостійно уражає ціль. Проте на кінцевому відрізку шляху оператор все одно може самостійно навести дрон на ціль.

Ударна повітряна система у версії 3.0 має покращені параметри. Вони включають, серед іншого, збільшення дальності радіозв’язку та робочого діапазону. Нова версія оснащена двигуном зі значно меншою шумністю. Система має можливість автоматично складати лопаті пропелера в кінцевій фазі атаки", - йдеться в повідомленні.

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