Український FPV-дрон атакував російський танк у Мар’їнці. ВIДЕО
Оператори БПЛА успішно відпрацювали по загарбницькій техніці. Український FPV-дрон атакував російський танк у Мар’їнці Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
Топ коментарі
+9 Urs
показати весь коментар15.05.2023 23:26
+4 Тимур Омирбаев
показати весь коментар15.05.2023 23:21
+4 Urs
показати весь коментар15.05.2023 23:29
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https://twitter.com/i/status/1658139805941735425
Можете этот твитер из закладок удалить.
Найцікавіше, що на опублікованих фото та відео з місця ліквідації наслідків ракетних ударів видно не лише техніку, а й рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій, які працювали на місці НП, а один із них керував роботом.