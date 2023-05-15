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Український FPV-дрон атакував російський танк у Мар’їнці. ВIДЕО

Оператори БПЛА успішно відпрацювали по загарбницькій техніці. Український FPV-дрон атакував російський танк у Мар’їнці Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші військові знищили російський танк на сході України. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7216) Мар’їнка (622) дрони (4689)


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Топ коментарі
+9
не читайте дилетантских твитеров. Если сидеть на снарядах с сердечниками с обеднённым ураном, то жопа будет получать меньше радиоактивного излучения, чем когда вы будете сидеть на гранитном парапете.
Можете этот твитер из закладок удалить.
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15.05.2023 23:26
+4
Атаковал по делу, грамотно - в моторный отсек. Вопрос только что там за боеприпас у этого дрона, если ВОГ-17, то танк придётся красить в том месте.
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15.05.2023 23:21
+4
это выстрел ПГ-7 в корму башни. Если там кто-то был внутри, то это духовка -гриль с экспозицией в десятые доли секунды. Если внутри был б\к - то детонация.
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15.05.2023 23:29
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не хочу даже об этом думать.....
https://twitter.com/i/status/1658139805941735425
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15.05.2023 23:11 Відповісти
И не думай. Это гумпомощь взорвалась. Генераторы, бинты и т.п.
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15.05.2023 23:18 Відповісти
мне вчера про канистру с бензином рассказывали......
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15.05.2023 23:22 Відповісти
близько, але не зовсім. До речі, якщо ти той твіт розвернеш, там є відповіді. всі місцеві від 30+ про це знають.
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16.05.2023 00:44 Відповісти
фейк
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15.05.2023 23:24 Відповісти
не читайте дилетантских твитеров. Если сидеть на снарядах с сердечниками с обеднённым ураном, то жопа будет получать меньше радиоактивного излучения, чем когда вы будете сидеть на гранитном парапете.
Можете этот твитер из закладок удалить.
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15.05.2023 23:26 Відповісти
а дело в том, что это за день уже не первый источник.... я было подумал, что это может какие-то отходы с ХАЭС.... а потом вспомнил видео, где снаряды рвутся шо пипец.... и подумал, что х*я какая-то.... а оно вон оно что!..... дыма без огня не бывает..... и канал тут не при чем..... он на нашей стороне.....
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15.05.2023 23:38 Відповісти
дело не в стороне. Автор, вероятно, гуманитарий.
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15.05.2023 23:47 Відповісти
Это верно. А вот дышать урановой пылью всё-же не стоит. Это может и не смертельно в обозримой перспективе, но не полезно точно.
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15.05.2023 23:42 Відповісти
откуда она там возьмётся?
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15.05.2023 23:48 Відповісти
Где?
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16.05.2023 00:03 Відповісти
https://censor.net/ua/comments/locate/3418597/019212**-fc1f-72c9-87b4-ba75911a2ef5
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16.05.2023 00:04 Відповісти
Без понятия.
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16.05.2023 00:06 Відповісти
вы просто "потеряли" начальный старт обсуждения проблемы с ураном )
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16.05.2023 00:08 Відповісти
Граніт не всюди є - зате радон зустрічається все таки частіше.
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15.05.2023 23:51 Відповісти
в обыденой жизни - не чаще. Выйдите завтра к Главочтамту, и вы увидите сразу сотню сидящих на граните людей. Если вы живёте в панельном доме, то в плитах стены, возле которой вы спите - тоже гранитный щебень. Просто существуют нормативы, которые не должны превышать определенную величину.
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15.05.2023 23:59 Відповісти
Я тут згадав дещо - звичайна ТЕС може фонити більше ніж АЕС через наявність радіоактивних елементів в вугіллі .
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16.05.2023 00:12 Відповісти
однозначно больше. А на рудничном дворе ГОКа фон может быть еще больше, и даже превышать нормы.
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16.05.2023 00:14 Відповісти
duzhe shkoda, ale vje nichogo ne vdiesh... diya dorivn'ue protydii - otzhe skoro kacapam bude tezh bolyache
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15.05.2023 23:31 Відповісти
там склад з авіаційними радянськими бомбами взірвали,які не приміняла Україна бо немає як скидати,звісно шкода бо якщо б вибили пво рашки можна б було бамбіть дампас)
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15.05.2023 23:33 Відповісти
скоро все узнаем - в наше время шила в мешке не утаить.....
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15.05.2023 23:47 Відповісти
"Одне з двох. Або Україна стала передовою робототехнічною державою на зразок Японії, або там рвонуло щось радіоактивне. Тобто ті самі снаряди зі збідненим ураном із Великобританії", - написав один із російських "блогерів".
Найцікавіше, що на опублікованих фото та відео з місця ліквідації наслідків ракетних ударів видно не лише техніку, а й рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій, які працювали на місці НП, а один із них керував роботом.
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16.05.2023 00:03 Відповісти
не старайся ти вже так - бачили це вже всі.
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16.05.2023 00:28 Відповісти
выстрел ПГ-7 в корму башни. Если там кто-то был внутри, то это духовка -гриль с экспозицией в десятые доли секунды.
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15.05.2023 23:19 Відповісти
Атаковал по делу, грамотно - в моторный отсек. Вопрос только что там за боеприпас у этого дрона, если ВОГ-17, то танк придётся красить в том месте.
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15.05.2023 23:21 Відповісти
Передню частину ********** видно в кадрі на відео.
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15.05.2023 23:23 Відповісти
Да вот нефига непонятно. Я видел ролики с таким же носиком похожим на РПГ-7, а потом сверху показывают взрыв как от петарды и понимаешь, что это просто какой-то носик самого дрона.
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15.05.2023 23:27 Відповісти
Вот был ролик, где реально было видно что это от РПГ-7 боеприпас. Но там и дрон реально тяжело и медленно гнался за танком, совсем не FPV.
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15.05.2023 23:29 Відповісти
это выстрел ПГ-7 в корму башни. Если там кто-то был внутри, то это духовка -гриль с экспозицией в десятые доли секунды. Если внутри был б\к - то детонация.
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15.05.2023 23:29 Відповісти
А Вы видите только что хотите видеть? Очевидно же, что оператор целился в моторный отсек и в него попал.
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15.05.2023 23:39 Відповісти
возможно и в моторный отсек. Точность попадания FPV на последних метрах крайне трудно контролировать. Поэтому здесь может быть пол-метра ниже\выше легко.
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15.05.2023 23:45 Відповісти
Звичайні будні наших хлопців, їбаште більше 💪🇺🇦
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15.05.2023 23:23 Відповісти
На Запоріжжі окупанти почали затоплювати місцевість: хочуть унеможливити просування ЗСУ
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15.05.2023 23:29 Відповісти
С такими темпами контрнаступу кацапи пів України затоплять. Їм же пох.
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16.05.2023 00:11 Відповісти
они там сами себя топят....., тупорылые.....
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16.05.2023 00:43 Відповісти
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16.05.2023 00:44 Відповісти
Русский дрон-камикадзе Ланцет обладает огромной разрушительной силой. У нас подобніх нет. Ланцеты наносят нам большой ущерб. Как с ним бороться? На всю технику надо приваривать антиланцетную сетку что ли?
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16.05.2023 00:47 Відповісти
 
 