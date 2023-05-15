Український FPV-дрон атакував російський танк у Мар’їнці. ВIДЕО

Оператори БПЛА успішно відпрацювали по загарбницькій техніці. Український FPV-дрон атакував російський танк у Мар’їнці Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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